Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe

Betclic ELITE - Entre la JL Bourg et l’Elan Chalon, le derby de Betclic ÉLITE a laissé des traces bien au-delà du parquet. Contestations arbitrales publiques et échanges acerbes sur les réseaux sociaux : retour sur un match qui a fait monter la tension entre deux clubs pourtant réputés pour leur stabilité.
|
00h00
Résumé
Écouter
JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe

Le match entre la JL Bourg et l’Elan Chalon s’est révélé accroché, mais aussi très tendu

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le derby entre la JL Bourg et l’Elan Chalon, remporté 82-80 par les Burgiens à Ekinox, n’a pas seulement marqué les esprits par son intensité sportive.

LIRE AUSSI

La rencontre a aussi ouvert une séquence extra-sportive inhabituelle entre deux voisins historiquement reconnus pour leur sagesse et leur gestion maîtrisée. De la contestation de l’arbitrage aux échanges sur les réseaux sociaux, le match a pris une ampleur inattendue.

Un arbitrage vivement contesté côté chalonnais

À l’issue de la rencontre, l’équipe communication de l’Elan Chalon n’a pas caché son mécontentement, en publiant un message explicite sur les réseaux sociaux :

« Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80.
Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍 »

En conférence de presse, le coach Elric Delord a adopté un ton plus mesuré, tout en exprimant clairement son désaccord :

« L’arbitrage ? Il ne me concerne pas, a-t-il démarré au micro du Journal de Saône-et-Loire. J’ai déjà dit ce que j’en pensais. Oui, je suis venu un peu en retard à la conférence de presse car j’ai regardé la dernière action à la vidéo. Il y a deux fautes évidentes qui ne sont pas sifflées. Que voulez-vous que je vous dise ? Bourg commet sa première faute dans le 4e quart-temps après 7 minutes, dans un match de cette intensité… »

Des échanges musclés sur les réseaux sociaux

La tension s’est prolongée après le coup de sifflet final. À une vidéo publiée par la JL Bourg, dans laquelle Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans) lance face caméra « Ils parlent, nous on gagne », l’Elan Chalon a répondu par un tweet : « Nous on préfère rester dignes. On vous laisse vous amuser avec les autres clubs. ✌🏼 »

Un échange rare entre deux institutions habituées à une communication plus feutrée, et qui illustre la nervosité née de ce derby accroché.

Au-delà de la rivalité sportive et médiatique, un épisode de racisme commis par un supporter mineur, supposément à l’encontre d’Adam Mokoka, a fait l’objet d’une première communication, retirée depuis en raison de l’irresponsabilité supposée de l’auteur.

Reste à savoir si les tensions retomberont d’ici le match retour au Colisée, le 18 avril 2026.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bbd24
L arbitrage contre bourg c est incroyable. On l a vu au palio même si on aurait probablement perdu. Mais le coach il fait ce qu il veut.
Répondre
(1) J'aime
fan2basket
Le CM de Chalon a mal digéré la defaite je crois ;)
Répondre
(0) J'aime
petrovic
Va falloir arrêter de surprotéger Bourg ca commence à se voir ^^. C'est vrai que les arbitres ont vraiment rien sifflé pour chalon à la fin ... J'aimerai bien les entendre parfois aussi les arbitres qu'on ai leur ressenti après match.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…
Le match entre la JL Bourg et l'Elan Chalon s'est révélé accroché, mais aussi très tendu
Betclic ELITE
00h00JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
L'ESSM Le Portel se voit retirer sa seule victoire au classement
Betclic ELITE
00h00L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG
Svetislav Pesic retrouve un poste, celui de coach du Bayern Munich
EuroLeague
00h00Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier
Betclic ELITE
00h00Jamuni McNeace ne rejouera pas pour Cholet avant 2026
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année
La Boulangère Wonderligue
00h00Marine Debaut quitte déjà Angers, un deuxième départ en vue à l’UFAB…
Liga Endesa
00h006% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol
Malcolm Cazalon a marqué 19 points ce dimanche, pour son retour au jeu
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer
Timothé Luwawu-Cabarrot assiste au buzzer beater de Markus Howard
Liga Endesa
00h00Baskonia plante un buzzer-beater à Malaga, Timothé Luwawu-Cabarrot encore à 20 points face à Killian Tillie
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
1 / 0