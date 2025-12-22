JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
Le match entre la JL Bourg et l’Elan Chalon s’est révélé accroché, mais aussi très tendu
Le derby entre la JL Bourg et l’Elan Chalon, remporté 82-80 par les Burgiens à Ekinox, n’a pas seulement marqué les esprits par son intensité sportive.
La rencontre a aussi ouvert une séquence extra-sportive inhabituelle entre deux voisins historiquement reconnus pour leur sagesse et leur gestion maîtrisée. De la contestation de l’arbitrage aux échanges sur les réseaux sociaux, le match a pris une ampleur inattendue.
Un arbitrage vivement contesté côté chalonnais
À l’issue de la rencontre, l’équipe communication de l’Elan Chalon n’a pas caché son mécontentement, en publiant un message explicite sur les réseaux sociaux :
« Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80.
Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍 »
Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍#RougeEtBlanc pic.twitter.com/d5oNXNrDSq
— Elan Chalon (@ELANCHALON) December 20, 2025
En conférence de presse, le coach Elric Delord a adopté un ton plus mesuré, tout en exprimant clairement son désaccord :
« L’arbitrage ? Il ne me concerne pas, a-t-il démarré au micro du Journal de Saône-et-Loire. J’ai déjà dit ce que j’en pensais. Oui, je suis venu un peu en retard à la conférence de presse car j’ai regardé la dernière action à la vidéo. Il y a deux fautes évidentes qui ne sont pas sifflées. Que voulez-vous que je vous dise ? Bourg commet sa première faute dans le 4e quart-temps après 7 minutes, dans un match de cette intensité… »
Des échanges musclés sur les réseaux sociaux
La tension s’est prolongée après le coup de sifflet final. À une vidéo publiée par la JL Bourg, dans laquelle Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans) lance face caméra « Ils parlent, nous on gagne », l’Elan Chalon a répondu par un tweet : « Nous on préfère rester dignes. On vous laisse vous amuser avec les autres clubs. ✌🏼 »
Nous on préfère rester dignes. On vous laisse vous amuser avec les autres clubs. ✌🏼 https://t.co/Rhvl5uURrG
— Elan Chalon (@ELANCHALON) December 20, 2025
Un échange rare entre deux institutions habituées à une communication plus feutrée, et qui illustre la nervosité née de ce derby accroché.
Au-delà de la rivalité sportive et médiatique, un épisode de racisme commis par un supporter mineur, supposément à l’encontre d’Adam Mokoka, a fait l’objet d’une première communication, retirée depuis en raison de l’irresponsabilité supposée de l’auteur.
Reste à savoir si les tensions retomberont d’ici le match retour au Colisée, le 18 avril 2026.
