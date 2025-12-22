JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe

Le derby entre la JL Bourg et l’Elan Chalon, remporté 82-80 par les Burgiens à Ekinox, n’a pas seulement marqué les esprits par son intensité sportive.

La rencontre a aussi ouvert une séquence extra-sportive inhabituelle entre deux voisins historiquement reconnus pour leur sagesse et leur gestion maîtrisée. De la contestation de l’arbitrage aux échanges sur les réseaux sociaux, le match a pris une ampleur inattendue.

Un arbitrage vivement contesté côté chalonnais

À l’issue de la rencontre, l’équipe communication de l’Elan Chalon n’a pas caché son mécontentement, en publiant un message explicite sur les réseaux sociaux :

« Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s’inclinent 82-80.

Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍 »

Réduits à 15 contre 12, nos Chalonnais s'inclinent 82-80. Rendez-vous mardi 26 décembre à 17:00, merci les Chalonnais, on a entendu que vous ce soir ! Vous êtes les meilleurs ❤️🤍#RougeEtBlanc pic.twitter.com/d5oNXNrDSq — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 20, 2025

En conférence de presse, le coach Elric Delord a adopté un ton plus mesuré, tout en exprimant clairement son désaccord :

« L’arbitrage ? Il ne me concerne pas, a-t-il démarré au micro du Journal de Saône-et-Loire. J’ai déjà dit ce que j’en pensais. Oui, je suis venu un peu en retard à la conférence de presse car j’ai regardé la dernière action à la vidéo. Il y a deux fautes évidentes qui ne sont pas sifflées. Que voulez-vous que je vous dise ? Bourg commet sa première faute dans le 4e quart-temps après 7 minutes, dans un match de cette intensité… »

Des échanges musclés sur les réseaux sociaux

La tension s’est prolongée après le coup de sifflet final. À une vidéo publiée par la JL Bourg, dans laquelle Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans) lance face caméra « Ils parlent, nous on gagne », l’Elan Chalon a répondu par un tweet : « Nous on préfère rester dignes. On vous laisse vous amuser avec les autres clubs. ✌🏼 »

Nous on préfère rester dignes. On vous laisse vous amuser avec les autres clubs. ✌🏼 https://t.co/Rhvl5uURrG — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 20, 2025

Un échange rare entre deux institutions habituées à une communication plus feutrée, et qui illustre la nervosité née de ce derby accroché.

Au-delà de la rivalité sportive et médiatique, un épisode de racisme commis par un supporter mineur, supposément à l’encontre d’Adam Mokoka, a fait l’objet d’une première communication, retirée depuis en raison de l’irresponsabilité supposée de l’auteur.

Reste à savoir si les tensions retomberont d’ici le match retour au Colisée, le 18 avril 2026.