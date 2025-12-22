+70, la victoire historique de l’équipe de Léo Westermann avec Obradoiro

Léo Westermann (1,98 m, 33 ans) n’est pas près d’oublier ce déplacement aux Baléares. Juste avant la trêve de Noël, le Monbus Obradoiro s’est offert un succès hors normes à Palma de Majorque, en infligeant un +70 retentissant au Palmer Basket Mallorca. Une performance collective exceptionnelle, qui constitue tout simplement le plus grand écart jamais vu en 30 ans de compétition en Primera FEB.

Un départ canon et un match à sens unique

Dès l’entre-deux, les joueurs de Diego Epifanio ont imposé un rythme infernal. Après les premiers points d’Alex Barcello, Felipe dos Anjos, Léo Westermann et Yunio Barrueta ont rapidement fait grimper l’écart. En moins de dix minutes, le tableau d’affichage indiquait déjà 30 à 9. Le premier quart-temps donnait le ton d’une rencontre totalement déséquilibrée.

Le deuxième acte n’a fait que confirmer la domination galicienne. Malgré un léger mieux offensif des Majorquins, Obradoiro a continué d’appuyer sur l’accélérateur pour atteindre la barre des 60 points avant la pause. Une pénétration de Sergi Quintela au buzzer envoyait les deux équipes aux vestiaires sur un cinglant 61 à 29, soit +32.

Léo Westermann dans le tempo

Dans ce récital collectif, Léo Westermann a parfaitement tenu son rôle. Le meneur français termine avec 13 points à 3/6 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives (mais 4 balles perdues) pour 16 d’évaluation en seulement 21 minutes. Toujours juste dans le tempo, il a su faire jouer ses partenaires dans un match où Obradoiro a récité son basket.

Face à lui, Duda Sanadze (1,96 m, 33 ans), parmi les bourreaux de l’équipe de France avec la Géorgie à l’EuroBasket 2025, est resté discret avec 2 points et 3 rebonds dans une soirée très compliquée pour Palmer Basket Mallorca.

Un record historique en Primera FEB

Au retour des vestiaires, la rencontre a définitivement basculé dans l’historique. Un 0-12 d’entrée de troisième quart-temps, puis une avance portée à +52 à la fin de la période (38-90), ont enterré tout suspense. Sans lever le pied, Obradoiro a franchi la barre des 100 points dès le début du dernier quart-temps, avant de conclure sur un incroyable 45-115.

Ce +70 représente la plus large victoire jamais enregistrée dans l’histoire de la Primera FEB, un chiffre d’autant plus marquant que Mallorca affichait un bilan positif avant cette rencontre (6 victoires et 5 défaites).

Le derby et choc des leaders ce dimanche 28 décembre

Grâce à ce succès XXL, le Monbus Obradoiro consolide sa deuxième place au classement avec 10 victoires pour 2 défaites, derrière La Corogne toujours invaincue. Une démonstration de force impressionnante avant le derby galicien de ce dimanche 28 décembre, et un signal fort envoyé à toute la division.