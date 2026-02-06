Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression

EuroLeague - Battu 78 à 62 par le Partizan Belgrade malgré un bon T.J. Shorts, le Panathinaikos a une nouvelle fois affiché ses limites cette saison. Malgré un sursaut récent contre le Real Madrid, les Vert confirment leurs difficultés, toujours privés de Kendrick Nunn.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression

Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes

Crédit photo : KK Partizan

Irrégulier depuis le début de la saison, le Panathinaikos Athènes s’est de nouveau incliné en EuroLeague, cette fois chez un Partizan Belgrade pourtant en grande difficulté. Une défaite lourde de sens pour l’équipe d’Ergin Ataman, qui peine à enchaîner malgré un effectif ambitieux et un succès de prestige obtenu quelques jours plus tôt.

– Journée 27

Un Pana incapable de confirmer

Privé de Kendrick Nunn (1,95 m, 30 ans), absent depuis près d’un mois, le Panathinaikos n’a jamais trouvé de véritable continuité. Après une défaite en championnat grec contre l’Aris d’Amine Noua le week-end dernier, qui a permis à l’Olympiakos de creuser l’écart en tête avec deux victoires d’avance, les Verts avaient pourtant relevé la tête en battant le Real Madrid (82-81) grâce à un match décisif de Kostas Sloukas.

Mais moins de 48 heures plus tard, la formation athénienne est retombée dans ses travers. Face à un Partizan en crise, qui ne comptait jusque-là que huit victoires en 26 rencontres d’EuroLeague, le Panathinaikos a manqué d’impact et de constance pour espérer mieux qu’une lourde défaite.

Une rencontre marquée par la tension

La rencontre a également été marquée par l’exclusion de Nikos Rogkavopoulos, sanctionné pour un coup de coude sur Arijan Lakic. Un fait de jeu symptomatique d’une équipe sous pression, incapable de maîtriser ses temps faibles.

T.J. Shorts, seul vrai motif de satisfaction

Dans ce contexte morose, T.J. Shorts a toutefois tiré son épingle du jeu. Le meneur américano-macédonien a inscrit 21 points, accompagnés de 4 rebonds, établissant ainsi sa meilleure marque sous le maillot du club de la capitale grecque.

Une performance notable pour le double MVP de Betclic ELITE, qui n’avait encore jamais atteint un tel total avec le Panathinaikos. Souvent ciblé par les critiques, notamment depuis son départ du Paris Basketball, Shorts a rappelé qu’il restait un joueur capable d’assumer un rôle offensif majeur à ce niveau.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
21
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
PAR
78 62
PAN

Un calendrier pour se relancer

Le Panathinaikos tentera désormais de se relancer en championnat grec ce dimanche, avec la réception de Karditsas, avant-dernier au classement. Une rencontre qui s’annonce déjà capitale pour calmer les tensions et tenter d’installer un minimum de stabilité dans une saison qui en manque cruellement. Ergin Ataman se sait sous grosse pression, d’autant plus que son club reçoit le Final Four de l’EuroLeague en mai prochain.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0