Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression

Irrégulier depuis le début de la saison, le Panathinaikos Athènes s’est de nouveau incliné en EuroLeague, cette fois chez un Partizan Belgrade pourtant en grande difficulté. Une défaite lourde de sens pour l’équipe d’Ergin Ataman, qui peine à enchaîner malgré un effectif ambitieux et un succès de prestige obtenu quelques jours plus tôt.

Un Pana incapable de confirmer

Privé de Kendrick Nunn (1,95 m, 30 ans), absent depuis près d’un mois, le Panathinaikos n’a jamais trouvé de véritable continuité. Après une défaite en championnat grec contre l’Aris d’Amine Noua le week-end dernier, qui a permis à l’Olympiakos de creuser l’écart en tête avec deux victoires d’avance, les Verts avaient pourtant relevé la tête en battant le Real Madrid (82-81) grâce à un match décisif de Kostas Sloukas.

Mais moins de 48 heures plus tard, la formation athénienne est retombée dans ses travers. Face à un Partizan en crise, qui ne comptait jusque-là que huit victoires en 26 rencontres d’EuroLeague, le Panathinaikos a manqué d’impact et de constance pour espérer mieux qu’une lourde défaite.

Une rencontre marquée par la tension

La rencontre a également été marquée par l’exclusion de Nikos Rogkavopoulos, sanctionné pour un coup de coude sur Arijan Lakic. Un fait de jeu symptomatique d’une équipe sous pression, incapable de maîtriser ses temps faibles.

T.J. Shorts, seul vrai motif de satisfaction

Dans ce contexte morose, T.J. Shorts a toutefois tiré son épingle du jeu. Le meneur américano-macédonien a inscrit 21 points, accompagnés de 4 rebonds, établissant ainsi sa meilleure marque sous le maillot du club de la capitale grecque.

Une performance notable pour le double MVP de Betclic ELITE, qui n’avait encore jamais atteint un tel total avec le Panathinaikos. Souvent ciblé par les critiques, notamment depuis son départ du Paris Basketball, Shorts a rappelé qu’il restait un joueur capable d’assumer un rôle offensif majeur à ce niveau.

Un calendrier pour se relancer

Le Panathinaikos tentera désormais de se relancer en championnat grec ce dimanche, avec la réception de Karditsas, avant-dernier au classement. Une rencontre qui s’annonce déjà capitale pour calmer les tensions et tenter d’installer un minimum de stabilité dans une saison qui en manque cruellement. Ergin Ataman se sait sous grosse pression, d’autant plus que son club reçoit le Final Four de l’EuroLeague en mai prochain.