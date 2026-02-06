Les joueuses WNBA de retour avec les Bleues, dans une liste élargie pour le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026

Du 11 au 17 mars prochain, l’équipe de France féminine sera à l’Astroballe pour un tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. En prévision de ce rendez-vous crucial pour le Mondial, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane veut se donner le temps de la réflexion pour construire le meilleur groupe possible.

Avec le Directeur de la Performance et des Équipes de France Jacques Commères et la General Manager des Bleues Céline Dumerc, il a donc dévoilé ce vendredi 6 février une liste élargie de 24 noms, dont seuls 12 seront finalement retenus.

Un Groupe France élargi de 24 joueuses pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 🇫🇷 La liste finale sera annoncée le 26 février lors d'une conférence de presse à Villeurbanne 🗞️

Les joueuses WNBA de retour,

pas Alicia Tournebize ni Aïnhoa Risacher

Laissées au repos en octobre, les cadres des Bleues évoluant en WNBA effectuent leur retour dans la liste élargie, comme Gabby Williams, Marine Johannès, Iliana Dossou-Yovo Rupert, Dominique Malonga, Leila Lacan ou encore Janelle Salaün. Elles y retrouvent Valériane Ayayi, Romane Berniès ou encore Marième Badiane, qui assuraient déjà le rôle de cadres dans la dernière sélection rajeunie, dont il reste quelques nouveaux visages.

Ainsi, les très prometteuses Nell Angloma (1,80 m, 19 ans) et Sarah Cissé (1,88 m, 19 ans) sont de nouveau présélectionnées, au contraire de leurs anciennes coéquipières Alicia Tournebize, en pleine saison NCAA, ou Aïnhoa Risacher. Dans son communiqué, la FFBB a indiqué que la « liste finale des 12 joueuses retenues pour prendre part au Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée le jeudi 26 février prochain », depuis l’Astoballe où se jouera le tournoi. Les Bleues se réuniront ensuite le 8 mars, avant un premier match contre les Philippines le mercredi 11 mars.

Hôtes de l’un des quatre tournois de qualifications, les tricolores sont toutefois tombées dans le groupe où elles disposeront de la plus petite marge d’erreur. Seuls deux billets seront à décrocher pour le Mondial à Berlin, au lieu de trois dans les autres groupes. Placées dans le groupe D, les Françaises affronteront les Allemandes et Nigérianes déjà qualifiées (hôte et champion d’Afrique respectivement), mais surtout des nations plus abordables sur le papier : la Corée du Sud, la Colombie et les Philippines pour commencer donc.

Les 24 joueuses présélectionnées :