Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Les joueuses WNBA de retour avec les Bleues, dans une liste élargie pour le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026

Équipe de France - La FFBB a dévoilé une liste élargie de 24 joueuses en vue du prochain rassemblement de l’équipe de France féminine en mars, pour disputer le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026. Une sélection dans laquelle les joueuses sous contrat WNBA retrouvent leur place, après avoir manqué le rendez-vous d'octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les joueuses WNBA de retour avec les Bleues, dans une liste élargie pour le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026

Marine Johannès et les joueuses WNBA retrouvent l’équipe de France.

Crédit photo : FIBA

Du 11 au 17 mars prochain, l’équipe de France féminine sera à l’Astroballe pour un tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. En prévision de ce rendez-vous crucial pour le Mondial, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane veut se donner le temps de la réflexion pour construire le meilleur groupe possible.

Avec le Directeur de la Performance et des Équipes de France Jacques Commères et la General Manager des Bleues Céline Dumerc, il a donc dévoilé ce vendredi 6 février une liste élargie de 24 noms, dont seuls 12 seront finalement retenus.

LIRE AUSSI

Les joueuses WNBA de retour,
pas Alicia Tournebize ni Aïnhoa Risacher

Laissées au repos en octobre, les cadres des Bleues évoluant en WNBA effectuent leur retour dans la liste élargie, comme Gabby Williams, Marine Johannès, Iliana Dossou-Yovo Rupert, Dominique Malonga, Leila Lacan ou encore Janelle Salaün. Elles y retrouvent Valériane AyayiRomane Berniès ou encore Marième Badiane, qui assuraient déjà le rôle de cadres dans la dernière sélection rajeunie, dont il reste quelques nouveaux visages.

Ainsi, les très prometteuses Nell Angloma (1,80 m, 19 ans) et Sarah Cissé (1,88 m, 19 ans) sont de nouveau présélectionnées, au contraire de leurs anciennes coéquipières Alicia Tournebize, en pleine saison NCAA, ou Aïnhoa Risacher. Dans son communiqué, la FFBB a indiqué que la « liste finale des 12 joueuses retenues pour prendre part au Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée le jeudi 26 février prochain », depuis l’Astoballe où se jouera le tournoi. Les Bleues se réuniront ensuite le 8 mars, avant un premier match contre les Philippines le mercredi 11 mars.

LIRE AUSSI

Hôtes de l’un des quatre tournois de qualifications, les tricolores sont toutefois tombées dans le groupe où elles disposeront de la plus petite marge d’erreur. Seuls deux billets seront à décrocher pour le Mondial à Berlin, au lieu de trois dans les autres groupes. Placées dans le groupe D, les Françaises affronteront les Allemandes et Nigérianes déjà qualifiées (hôte et champion d’Afrique respectivement), mais surtout des nations plus abordables sur le papier : la Corée du Sud, la Colombie et les Philippines pour commencer donc.

Les 24 joueuses présélectionnées :

 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Quelqu'un sait pourquoi Axelle Merceron n'est pas dans cette liste ? Parce que niveau performances, sa première partie de saison la situe assurément parmi les meilleures joueuses françaises et donc, qu'elle ne soit même pas retenue dans une liste élargie est très surprenant. Serait-elle blessée ?
Répondre
(2) J'aime
thetruth
Elle ne répond pas aux critères physiques établis par J.A. Toupane. Il veut une grande activité défensive pour se projeter vers l'avant.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
C’est exactement la question que je me suis posée. Pas forcément pour la prendre dans la dernière liste mais juste pour la voir. Pour des fenêtres internationales, ce peut être intéressant.
Répondre
(0) J'aime
roblackman
Exact , surprenant, une des meilleures joueuses de championnat espagnol, 24 points à 53% 10 rebonds 29 d'évaluation contre Girona une équipe d'Euroligue (2ème du groupe E devans Bourges)!
(0) J'aime
thetruth
Par contre, aucun intérêt de faire une liste de 24 filles alors qu'il sait pertinemment le groupe de 8 joueuses qu'il va prendre, il reste 4 places maximum pour 16 joueuses.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Ça montre que le coach s'intéresse à toi, ça évite à certaines de se prendre un billet d'avion pour rien, ça permet de pallier aux éventuelles blessures... Chaque sport à sa manière de faire, au foot les gars reçoivent une pré-convocation, au rugby il en appelle 42 pour 3 jours, en garde 6 dans les tribunes...
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0