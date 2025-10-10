Un équipe de France féminine très rajeunie en novembre, les joueuses WNBA au repos

L’équipe de France féminine entrera dans une nouvelle phase de préparation en novembre, avec un stage en Espagne et deux matches amicaux face à l’Italie et l’Espagne. Jean-Aimé Toupane a fait le choix de donner du temps de jeu aux jeunes tricolores, laissant souffler plusieurs cadres comme Gabby Williams, Marine Johannès, Iliana Rupert, Dominique Malonga, Leïla Lacan ou encore Janelle Salaün.

Ces dernières sortent d’un été chargée en WNBA. Seules Carla Leite et Migna Touré ont été retenues pour ce stage parmi les Françaises ayant évolué dans la grande ligue nord-américaine au cours du dernier été.

Une équipe rajeunie autour d’un noyau expérimenté

Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a convoqué un groupe largement renouvelé pour ce rassemblement, qui se déroulera du 10 au 16 novembre à La Línea de la Concepción (province de Cadix). Si Valériane Ayayi, Romane Berniès et Marième Badiane assureront le rôle de cadres, la sélection comporte plusieurs nouveaux visages issus de la jeune génération française.

Les toutes jeunes Aïnhoa Risacher (ASVEL, 17 ans), Alicia Tournebize (Bourges, 18 ans), Sarah Cissé (BLMA, 18 ans) ou encore Nell Angloma (BLMA, 19 ans) auront l’occasion de découvrir ou confirmer en bleu.

À leurs côtés, des joueuses récemment installées en Bleues comme sur la scène européenne, apporteront leur expérience du haut niveau, notamment Pauline Astier, Tima Pouye ou Maëva Djaldi-Tabdi.

Deux matches pour préparer le futur

Les Bleues profiteront de cette fenêtre internationale sans enjeu de qualification — la France étant déjà qualifiée pour le second tour de l’Euro 2027 — pour poser les bases du prochain grand rendez-vous : le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026, prévu du 11 au 17 mars à Villeurbanne.

Le stage s’achèvera par deux rencontres de préparation :

France – Italie , le samedi 15 novembre à 19h30

Espagne – France, le dimanche 16 novembre à 17h00

Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane a précisé les orientations de ce rassemblement :

« On a construit ce Groupe France en tenant compte de très nombreux paramètres : pas de match de match de qualification ; la fatigue et l’état physique des joueuses ; l’enchaînement pour certaines entre les saisons en club, en WNBA et en Équipe de France… Il faut prendre en considération tout cela, et c’est pour cela que j’ai échangé et collaboré avec l’ensemble des joueuses et notamment celles qui ne sont pas présentes sur cette liste. Huit joueuses présentes à l’Euro 2025 en Grèce seront à nouveau dans l’équipe en novembre prochain. Cette base va nous permettre de travailler pour le futur, tout en revenant sur la dernière campagne afin d’améliorer plusieurs aspects techniques, tactiques ou collectifs ».

Une génération montante à observer de près

Ce rassemblement permettra de voir à l’œuvre la relève du basket féminin français, incarnée par plusieurs joueuses nées après 2005. Risacher, Tournebize et Cissé symbolisent cette génération talentueuse formée dans les grands clubs français.

Leur intégration progressive dans le groupe tricolore marque la volonté de Toupane et de la FFBB de préparer l’après-Paris 2024, en construisant un collectif jeune, athlétique et tourné vers l’avenir.

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2025-2026 Nell ANGLOMA 12/06/2006 1,80 2 – – BLMA Pauline ASTIER 15/02/2002 1,79 1 22 109 USK Prague (Tchéquie) Valériane AYAYI 29/04/1994 1,84 3-4 164 1132 USK Prague (Tchéquie) Marième BADIANE 24/11/1994 1,90 4-5 82 439 Schio (Italie) Romane BERNIES 27/06/1993 1,70 1 68 202 BLMA Sarah CISSÉ 26/01/2007 1,88 4-5 – – BLMA Marie-Paule DALLY 28/01/1998 1,84 3-4 24 101 Bourges Basket Maëva DJALDI-TABDI 03/12/1998 1,87 5 11 36 Bourges Basket Camille DROGUET 15/06/1999 1,75 3 3 5 Basket Landes Aminata GUEYE 10/07/2002 1,90 5 2 6 Saragosse (Espagne) Carla LEITE 16/04/2001 1,75 1 4 36 Saragosse (Espagne) Tima POUYE 07/04/1999 1,75 2 15 49 Bourges Basket Aïnhoa RISACHER 13/07/2007 1,85 3 – – ASVEL Féminin Alicia TOURNEBIZE 21/07/2007 1,94 4-5 – – Bourges Basket Migna TOURE 19/12/1994 1,83 2-3 46 391 Besiktas (Turquie)

Le staff de l’équipe de France : Jean-Aimé Toupane assisté par David Gautier et Grégory Halin