ELITE 2

« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain

ÉLITE 2 - Battu en fin de match par Denain Voltaire vendredi soir (98-94), l’Élan Béarnais commence mal cette nouvelle année 2026. L'entraîneur palois Mickaël Hay et le capitaine Bastien Pinault sont revenus sur cette nouvelle défaite à l'extérieur en conférence de presse, ciblant clairement un deuxième quart-temps catastrophique.
|
00h00
Résumé
Écouter
« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain
Crédit photo : Cécile Thomas

Battu par Denain Voltaire en toute fin de match vendredi soir (98-94), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez se retrouve englué au huitième rang du classement d’ÉLITE 2. Mickaël Hay et le capitaine palois Bastien Pinault sont revenus sur cette nouvelle défaite à l’extérieur en conférence de presse avec un sentiment partagé que le deuxième quart-temps aura été fatal pour les Béarnais.

Les réactions après Denain – Élan Béarnais

Mickaël Hay (entraîneur de l’Élan Béarnais) : « En deuxième quart-temps, il y a une équipe qui est nettement plus agressive que l’autre. On subit complètement sans réaction à la fois sur le plan individuel et collectif. Ils font un écart de 20 points, assez conséquent à la mi-temps. On a le mérite après au retour des vestiaires de montrer un autre visage. Un visage de combat, dans l’agressivité. On passe un cran. Le troisième quart-temps est plutôt de bonne facture parce qu’on reprend plus de la moitié de nos points de retard. On repasse même devant dans le dernier quart-temps sur une possession et c’est dommage, les mecs se sont bien battus mais à la fin on perd trois, quatre ballons qu’on ne doit pas perdre. Il y a un ou deux paniers que l’on prend sur des choses un peu bêtes. Bravo à Denain, ils ont été la chercher. C’est au niveau mental que ça s’est joué. Après, Wendell Davis a été hyper adroit. Ils sont été super adroits à 3- points à 50 % de réussite. C’est ce qui leur a permis de gagner de match. On a plutôt bien fait les choses mais on a manqué d’adresse à 3- points et sur des shoots importants et surtout on perd trois ballons sur des choses assez simples à la fin. C’est le basket, c’est comme ça. »

Bastien Pinault (capitaine de l’Élan Béarnais) : « On a vraiment été une équipe à deux visages sur le match. Ils nous a manqué d’avoir le visage de la deuxième mi-temps sur 40 minutes. On savait que c’était un déplacement compliqué après la trêve de Noël et qu’il fallait bien rentrer dans le match. Sur le premier quart-temps, je trouve qu’on part sur un match plutôt offensif. Il y a 30 à 28 à la fin du premier quart-temps. Certes, on est devant mais ce sont des standards offensifs maintenir à l’extérieur je trouve. On a une baisse de régime, ils sont montés en intensité, on arrivait même plus à se démarquer. C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match. Après on a un visage qui est largement au niveau sur la deuxième mi-temps. On prend 27-7 dans le second quart-temps. Le problème est le second quart-temps. »

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
