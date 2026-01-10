« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain

Battu par Denain Voltaire en toute fin de match vendredi soir (98-94), l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez se retrouve englué au huitième rang du classement d’ÉLITE 2. Mickaël Hay et le capitaine palois Bastien Pinault sont revenus sur cette nouvelle défaite à l’extérieur en conférence de presse avec un sentiment partagé que le deuxième quart-temps aura été fatal pour les Béarnais.

Les réactions après Denain – Élan Béarnais

Mickaël Hay (entraîneur de l’Élan Béarnais) : « En deuxième quart-temps, il y a une équipe qui est nettement plus agressive que l’autre. On subit complètement sans réaction à la fois sur le plan individuel et collectif. Ils font un écart de 20 points, assez conséquent à la mi-temps. On a le mérite après au retour des vestiaires de montrer un autre visage. Un visage de combat, dans l’agressivité. On passe un cran. Le troisième quart-temps est plutôt de bonne facture parce qu’on reprend plus de la moitié de nos points de retard. On repasse même devant dans le dernier quart-temps sur une possession et c’est dommage, les mecs se sont bien battus mais à la fin on perd trois, quatre ballons qu’on ne doit pas perdre. Il y a un ou deux paniers que l’on prend sur des choses un peu bêtes. Bravo à Denain, ils ont été la chercher. C’est au niveau mental que ça s’est joué. Après, Wendell Davis a été hyper adroit. Ils sont été super adroits à 3- points à 50 % de réussite. C’est ce qui leur a permis de gagner de match. On a plutôt bien fait les choses mais on a manqué d’adresse à 3- points et sur des shoots importants et surtout on perd trois ballons sur des choses assez simples à la fin. C’est le basket, c’est comme ça. »