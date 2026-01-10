Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Tout proche du double-double, Daniel Batcho réalise sa meilleure sortie de la saison en G-League

G-League - Sorti du banc avec les Stockton Kings, franchise affiliée à Sacramento, Daniel Batcho a réalisé son meilleur match de la saison en frôlant le double-double. Son équipe s'est imposée dans la nuit de vendredi à samedi face aux Westchester Knicks d'Adama Bal.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tout proche du double-double, Daniel Batcho réalise sa meilleure sortie de la saison en G-League

Daniel Batcho a inscrit 12 points, son plus haut total de la saison.

Crédit photo : Capture d'écran G-League

Un dixième match en G-League cette saison, et la barre des 10 points passée pour la première fois : Daniel Batcho (2,10 m, 24 ans) a réalisé sa meilleure sortie avec les Stockton Kings, dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques heures avant de fêter ses 24 ans – ce 10 janvier -, l’intérieur français a inscrit 12 points (2/4 aux tirs) et capté 9 rebonds, ses plus haut totaux cette saison, en plus d’un contre en 14 minutes de jeu.

Daniel BATCHO
Daniel BATCHO
12
PTS
9
REB
2
PDE
Logo G League
WES
110 123
KIN

Intéressant en sortie de banc, l’ancien intérieur de Louisiana Tech a pesé dans le succès des siens face aux Westchester Knicks (110-123), en inscrivant notamment 10 unités en première mi-temps. Son compatriote et adversaire du soir Adama Bal a, quant à lui, été plus en difficulté (2 points à 1/5 aux tirs, 3 rebonds). La « revanche » entre les deux équipes est prévue dans la nuit de samedi à dimanche, au Westchester County Center de New York.

Rester aux États-Unis pour poursuivre le rêve NBA

Désireux de s’installer en NBA, Batcho dispute sa première saison pro en G-League, avec espoir de rejoindre la franchise affiliée et retrouver Maxime Raynaud chez les Kings de Sacramento. Non drafté en juin dernier, le jeune Tricolore avait toutefois bénéficié d’un contrat Exhibit 10 en début de saison, après avoir disputé la Summer League.

LIRE AUSSI

 

 

Après deux saisons à Texas Tech où il s’est forgé une réputation de défenseur dur sous le cercle, Daniel Batcho avait explosé à l’université de Louisiana Tech, où il cumulait 16,4 points, 6,3 rebonds et 2 contres de moyenne lors de la saison 2024-2025. L’ex-international U16 avec l’équipe de France doit maintenant trouver ses repères en G-League, où il tourne à 4,7 points, 4,1 rebonds et 0,7 contre en 13 minutes par match.

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
G League
00h00Tout proche du double-double, Daniel Batcho réalise sa meilleure sortie de la saison en G-League
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP privé de Justin Lewis et Shawn Tanner face à l’Élan Chalon
ELITE 2
00h00« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain
ELITE 2
00h00« On n’a rien lâché » : Clément Cavallo met en avant le mental de Caen contre Challans
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco (15 points) et le Zalgiris Kaunas déroulent contre l’Étoile Rouge de Belgrade
ELITE 2
00h00Record d’évaluation en LNB pour Florian Pouaveyoun, impérial avec le HTV à Rouen
NM1
00h00Le Havre débute 2026 par une victoire, Tarbes-Lourdes l’emporte en attendant le choc Levallois-Lorient
Betclic ELITE
00h00Strasbourg sans Marcus Keene à Bourg-en-Bresse, incertitude autour d’Abdoulaye Ndoye
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
1 / 0