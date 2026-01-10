Tout proche du double-double, Daniel Batcho réalise sa meilleure sortie de la saison en G-League

Un dixième match en G-League cette saison, et la barre des 10 points passée pour la première fois : Daniel Batcho (2,10 m, 24 ans) a réalisé sa meilleure sortie avec les Stockton Kings, dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques heures avant de fêter ses 24 ans – ce 10 janvier -, l’intérieur français a inscrit 12 points (2/4 aux tirs) et capté 9 rebonds, ses plus haut totaux cette saison, en plus d’un contre en 14 minutes de jeu.

Intéressant en sortie de banc, l’ancien intérieur de Louisiana Tech a pesé dans le succès des siens face aux Westchester Knicks (110-123), en inscrivant notamment 10 unités en première mi-temps. Son compatriote et adversaire du soir Adama Bal a, quant à lui, été plus en difficulté (2 points à 1/5 aux tirs, 3 rebonds). La « revanche » entre les deux équipes est prévue dans la nuit de samedi à dimanche, au Westchester County Center de New York.

Rester aux États-Unis pour poursuivre le rêve NBA

Désireux de s’installer en NBA, Batcho dispute sa première saison pro en G-League, avec espoir de rejoindre la franchise affiliée et retrouver Maxime Raynaud chez les Kings de Sacramento. Non drafté en juin dernier, le jeune Tricolore avait toutefois bénéficié d’un contrat Exhibit 10 en début de saison, après avoir disputé la Summer League.

Après deux saisons à Texas Tech où il s’est forgé une réputation de défenseur dur sous le cercle, Daniel Batcho avait explosé à l’université de Louisiana Tech, où il cumulait 16,4 points, 6,3 rebonds et 2 contres de moyenne lors de la saison 2024-2025. L’ex-international U16 avec l’équipe de France doit maintenant trouver ses repères en G-League, où il tourne à 4,7 points, 4,1 rebonds et 0,7 contre en 13 minutes par match.