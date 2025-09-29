Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento

Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) poursuit son rêve américain. L’intérieur français, passé par Charenton, le Pôle France et la NCAA, a officiellement signé un contrat Exhibit 10 avec les Sacramento Kings. Après un été marqué par une première apparition en Summer League, il devrait débuter la saison en G-League avec les Stockton Kings.

Un choix clair pour l’avenir

Daniel Batcho avait plusieurs options sur la table mais a fait le choix de rester aux États-Unis. Comme annoncé, l’intérieur a décliné la piste européenne pour tenter de s’installer durablement dans l’univers NBA.

Présent avec les Kings lors de la Summer League, il n’a eu qu’un court temps de jeu (8 points en 7 minutes lors de sa seule entrée en jeu), mais cela a suffi pour convaincre la franchise californienne de l’inviter au camp d’entraînement.

Selon le journaliste James Ham, « les Kings prévoient de signer Jameer Nelson Jr., Jaylin Williams et Daniel Batcho à des contrats Exhibit 10. L’idée est de les voir évoluer cette saison avec Stockton. »

The Stockton Kings acquired Nelson Jr.’s returning player rights earlier this week. Batcho was part of the Kings’ summer league roster. Sacramento’s roster now stands at the league max of 21 players heading into training camp. — James Ham (@James_HamNBA) September 27, 2025

De Charenton à Louisiana Tech, un parcours atypique

Révélé très tôt, Batcho a été champion d’Europe U16 en 2017 avec un an d’avance, avant de subir une rupture des ligaments croisés en quarts de finale de l’EuroBasket U16 2018. Revenu au haut niveau, il a été élu MVP du tournoi ANGT de Belgrade en janvier 2020 avec le Pôle France.

Parti aux États-Unis, il a d’abord connu une saison blanche à Arizona, puis deux saisons à Texas Tech où il s’est forgé une réputation de rim protector (1,5 contre de moyenne en 2022-2023). Enfin, il a explosé à Louisiana Tech ces deux dernières années : 16,7 points à 68,9% de réussite, 6,4 rebonds et 2 contres en moins de 28 minutes en 2024-2025.

Non drafté en juin dernier, il garde pourtant une carte à jouer avec Sacramento. Il retrouvera d’ailleurs en Californie un autre intérieur français passé par Charenton, Maxime Raynaud.

Objectif NBA via la G-League

Le contrat Exhibit 10 signé par Batcho permet à la franchise de le diriger vers son équipe affiliée de G-League après le camp de présaison. C’est là qu’il aura l’occasion de continuer son apprentissage, dans l’espoir de se rapprocher un peu plus de son rêve NBA.