NBA

Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento

Daniel Batcho s'est engagé avec les Sacramento Kings. L'intérieur français de 23 ans a signé un contrat Exhibit 10 et devrait débuter la saison en G-League avec les Stockton Kings, poursuivant ainsi son ambition de s'installer durablement en NBA.
00h00
Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento

Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech

Crédit photo : © Annie Rice/Avalanche-Journal / USA TODAY NETWORK

Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) poursuit son rêve américain. L’intérieur français, passé par Charenton, le Pôle France et la NCAA, a officiellement signé un contrat Exhibit 10 avec les Sacramento Kings. Après un été marqué par une première apparition en Summer League, il devrait débuter la saison en G-League avec les Stockton Kings.

Un choix clair pour l’avenir

Daniel Batcho avait plusieurs options sur la table mais a fait le choix de rester aux États-Unis. Comme annoncé, l’intérieur a décliné la piste européenne pour tenter de s’installer durablement dans l’univers NBA.

Présent avec les Kings lors de la Summer League, il n’a eu qu’un court temps de jeu (8 points en 7 minutes lors de sa seule entrée en jeu), mais cela a suffi pour convaincre la franchise californienne de l’inviter au camp d’entraînement.

Selon le journaliste James Ham, « les Kings prévoient de signer Jameer Nelson Jr., Jaylin Williams et Daniel Batcho à des contrats Exhibit 10. L’idée est de les voir évoluer cette saison avec Stockton. »

De Charenton à Louisiana Tech, un parcours atypique

Révélé très tôt, Batcho a été champion d’Europe U16 en 2017 avec un an d’avance, avant de subir une rupture des ligaments croisés en quarts de finale de l’EuroBasket U16 2018. Revenu au haut niveau, il a été élu MVP du tournoi ANGT de Belgrade en janvier 2020 avec le Pôle France.

Parti aux États-Unis, il a d’abord connu une saison blanche à Arizona, puis deux saisons à Texas Tech où il s’est forgé une réputation de rim protector (1,5 contre de moyenne en 2022-2023). Enfin, il a explosé à Louisiana Tech ces deux dernières années : 16,7 points à 68,9% de réussite, 6,4 rebonds et 2 contres en moins de 28 minutes en 2024-2025.

Non drafté en juin dernier, il garde pourtant une carte à jouer avec Sacramento. Il retrouvera d’ailleurs en Californie un autre intérieur français passé par Charenton, Maxime Raynaud.

Objectif NBA via la G-League

Le contrat Exhibit 10 signé par Batcho permet à la franchise de le diriger vers son équipe affiliée de G-League après le camp de présaison. C’est là qu’il aura l’occasion de continuer son apprentissage, dans l’espoir de se rapprocher un peu plus de son rêve NBA.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
