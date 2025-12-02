Recherche
EuroLeague

Andrea Trinchieri de retour au Partizan Belgrade : l’accord est trouvé

EuroLeague - Andrea Trinchieri et le Partizan Belgrade ont trouvé un accord pour une nouvelle collaboration. L'entraîneur italien, libre depuis son départ du Žalgiris Kaunas, s'apprête à faire son retour sur le banc serbe après son premier passage entre 2018 et 2020.
|
00h00
Andrea Trinchieri de retour au Partizan Belgrade : l’accord est trouvé

Technicien expérimenté, Andrea Trinchieri a notamment été le sélectionneur de la Grèce de 2013 à 2014

Crédit photo : FIBA

Andrea Trinchieri et le Partizan Belgrade ont trouvé un accord pour une nouvelle collaboration. L’entraîneur italien, libre depuis son départ du Žalgiris Kaunas l’été dernier, s’apprête à faire son retour sur le banc serbe après son premier passage entre 2018 et 2020.

Selon les informations de Sport Klub, le KK Partizan Belgrade et Andrea Trinchieri ont déjà trouvé un accord concernant les conditions de leur future collaboration. Seul l’officialisation reste en attente du moment le plus opportun pour l’annoncer.

Un retour inattendu après des relations tendues

L’entraîneur italien de 55 ans est sans poste depuis son licenciement du Žalgiris Kaunas cet été, survenu seulement 36 heures après avoir remporté le titre de champion de Lituanie. Une décision qui avait fait grand bruit dans le monde du basket européen. Trinchieri avait passé un an et demi dans le club lituanien, après avoir dirigé le Bayern Munich de 2020 à 2023.

Son premier passage au Partizan, entre 2018 et 2020, s’était bien déroulé sportivement. L’équipe évoluait dans une excellente situation en Ligue adriatique et en EuroCup avant que la pandémie de coronavirus n’interrompe la saison. Cependant, sa relation avec le président Ostoja Mijailović s’était détériorée, culminant avec un départ dans de mauvaises conditions.

L’Italien avait même poursuivi le Partizan en justice pour des salaires impayés et avait remporté son procès. Malgré ce passif conflictuel, les deux parties semblent aujourd’hui prêtes à tourner la page et à repartir sur de nouvelles bases.

Une solution d’urgence pour remplacer Obradović

Les conditions semblent désormais réunies pour cette réconciliation surprenante. Trinchieri cherche un nouveau défi après son éviction brutale de Kaunas, tandis que le Partizan a un besoin urgent d’un entraîneur expérimenté capable de redresser la barre après le départ de Željko Obradović.

Le timing de ce rapprochement n’est pas anodin. Les Serbes traversent une période difficile avec un bilan de 4 victoires pour 9 défaites en EuroLeague. Leur prochain rendez-vous, jeudi à la Belgrade Arena face au Bayern Munich – l’ancien club de Trinchieri – pourrait marquer le début d’une nouvelle ère sous la houlette de l’entraîneur italien.

Cette nomination, si elle se confirme, représenterait un pari audacieux pour les deux parties, qui misent sur l’expérience européenne de Trinchieri pour relancer les ambitions du club de Belgrade.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
EuroCup
EuroCup
flavor_flav
on a l'impression que ce sont toujours les mêmes entraineurs en Euroleague, ils changent de club, reviennent, pas beaucoup de nouveauté Le pire: Dusko Ivanovic qui a entrainé à 4 périodes différentes Vitoria!
