Austin Reaves brille avec 35 points dans la victoire des Lakers contre Philadelphie

Austin Reaves a livré une performance exceptionnelle jeudi soir à Los Angeles, inscrivant 35 points en seulement 25 minutes de jeu pour offrir aux Lakers une victoire précieuse 119-115 contre les Philadelphia 76ers. Cette performance remarquable intervient dans le contexte du retour de blessure du joueur, qui était absent depuis cinq semaines et demie en raison d’une blessure au mollet.

Une performance offensive spectaculaire malgré les restrictions

Sortant du banc avec une restriction de temps de jeu, Reaves a été phénoménal avec un impressionnant 12 sur 17 aux tirs, incluant cinq paniers à 3-points. Cette performance arrive lors de son deuxième match de retour après sa longue absence, démontrant sa capacité à retrouver rapidement son niveau optimal.

Austin Reaves was HOOPIN' in the Lakers win! 35 PTS (12-17 FGM)

🏀 6 REB

5 3PM

LeBron James a contribué avec 17 points et 10 passes décisives, aidant les Lakers à mettre fin à une série de cinq victoires consécutives des 76ers. Cette victoire constitue également leur premier match à domicile après un long road trip de huit rencontres.

Un match marqué par la blessure de Luka Doncic

La soirée a pris une tournure inquiétante lorsque Luka Doncic, meilleur marqueur de la NBA cette saison, a quitté le terrain en boitant avec 3:03 restantes en première mi-temps. Apparemment blessé à la jambe gauche quelques instants plus tôt, il n’est pas revenu en seconde période, les Lakers évoquant des douleurs à la jambe gauche.

Cette blessure survient au moment où le trio Reaves-Doncic-James commençait enfin à jouer ensemble, cette rencontre ne constituant que leur dixième match ensemble cette saison, tous trois ayant été confrontés à des blessures significatives.

Luka Doncic holds his left hamstring while he is in a lot of pain, and goes to the locker room (with a replay) The full scene, no cuts. He was later ruled out for the rest of the game due to a left leg soreness

Une fin de match haletante

Malgré une avance de 16 points au maximum en seconde période et un score de 110-94 à quatre minutes de la fin, les Lakers ont dû résister au retour des 76ers. Joel Embiid (35 points) et Tyrese Maxey (26 points, 13 passes) ont mené la charge offensive de Philadelphie, ramenant l’écart à 116-113 grâce notamment à un 3-points du rookie VJ Edgecombe après une interception sur LeBron James à 36 secondes du terme.

Finalement, Maxi Kleber a trouvé Rui Hachimura pour un dunk décisif à 12 secondes de la fin, permettant aux Lakers de décrocher leur cinquième victoire en sept matches. Les Lakers ont pris l’avantage définitif grâce à deux 3-points consécutifs de Reaves en début de quatrième quart-temps, dans le cadre d’un run de 21-6.