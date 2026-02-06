Recherche
NBA

Austin Reaves brille avec 35 points dans la victoire des Lakers contre Philadelphie

Austin Reaves inscrit 35 points en 25 minutes pour mener Los Angeles à la victoire face aux 76ers, malgré la blessure de Luka Doncic en première mi-temps.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sortant du banc avec une restriction de temps de jeu, Reaves a été phénoménal avec un impressionnant 12 sur 17 aux tirs, incluant cinq paniers à 3-points.

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Austin Reaves a livré une performance exceptionnelle jeudi soir à Los Angeles, inscrivant 35 points en seulement 25 minutes de jeu pour offrir aux Lakers une victoire précieuse 119-115 contre les Philadelphia 76ers. Cette performance remarquable intervient dans le contexte du retour de blessure du joueur, qui était absent depuis cinq semaines et demie en raison d’une blessure au mollet.

Une performance offensive spectaculaire malgré les restrictions

Sortant du banc avec une restriction de temps de jeu, Reaves a été phénoménal avec un impressionnant 12 sur 17 aux tirs, incluant cinq paniers à 3-points. Cette performance arrive lors de son deuxième match de retour après sa longue absence, démontrant sa capacité à retrouver rapidement son niveau optimal.

LeBron James a contribué avec 17 points et 10 passes décisives, aidant les Lakers à mettre fin à une série de cinq victoires consécutives des 76ers. Cette victoire constitue également leur premier match à domicile après un long road trip de huit rencontres.

Un match marqué par la blessure de Luka Doncic

La soirée a pris une tournure inquiétante lorsque Luka Doncic, meilleur marqueur de la NBA cette saison, a quitté le terrain en boitant avec 3:03 restantes en première mi-temps. Apparemment blessé à la jambe gauche quelques instants plus tôt, il n’est pas revenu en seconde période, les Lakers évoquant des douleurs à la jambe gauche.

Cette blessure survient au moment où le trio Reaves-Doncic-James commençait enfin à jouer ensemble, cette rencontre ne constituant que leur dixième match ensemble cette saison, tous trois ayant été confrontés à des blessures significatives.

Une fin de match haletante

Malgré une avance de 16 points au maximum en seconde période et un score de 110-94 à quatre minutes de la fin, les Lakers ont dû résister au retour des 76ers. Joel Embiid (35 points) et Tyrese Maxey (26 points, 13 passes) ont mené la charge offensive de Philadelphie, ramenant l’écart à 116-113 grâce notamment à un 3-points du rookie VJ Edgecombe après une interception sur LeBron James à 36 secondes du terme.

Finalement, Maxi Kleber a trouvé Rui Hachimura pour un dunk décisif à 12 secondes de la fin, permettant aux Lakers de décrocher leur cinquième victoire en sept matches. Les Lakers ont pris l’avantage définitif grâce à deux 3-points consécutifs de Reaves en début de quatrième quart-temps, dans le cadre d’un run de 21-6.

NBA
NBA
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
