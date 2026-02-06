Recherche
NBA

Wembanyama mène les Spurs vers la victoire face aux Mavericks avec 29 points

NBA - Victor Wembanyama domine avec 29 points et 11 rebonds dans la victoire 135-123 de San Antonio face à Dallas, malgré la quatrième performance consécutive à plus de 30 points de Cooper Flagg.
00h00
Résumé
Écouter
Wembanyama mène les Spurs vers la victoire face aux Mavericks avec 29 points

Les Spurs ont bénéficié d’un effort collectif remarquable avec sept joueurs à plus de 10 points inscrits.

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

Victor Wembanyama a livré une belle performance avec 29 points et 11 rebonds pour mener les San Antonio Spurs vers une victoire convaincante 135-123 face aux Dallas Mavericks jeudi soir. Le géant français a brillé par son adresse, réussissant ses cinq premiers tirs à 3-points et compilant 20 points en première mi-temps.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
29
PTS
11
REB
6
PDE
Logo NBA
DAL
123 135
SAS

La star des Spurs a terminé la rencontre avec un excellent 9 sur 14 aux tirs, démontrant une fois de plus sa polyvalence offensive. Wembanyama a également distribué six passes décisives, dont une cruciale pour De’Aaron Fox qui a inscrit un 3-points donnant aux Spurs un avantage de 131-123 à 1 minute 24 de la fin.

Cooper Flagg continue son début de carrière historique

Malgré la défaite, Cooper Flagg a prolongé sa série exceptionnelle en inscrivant 32 points, marquant ainsi son quatrième match consécutif à plus de 30 points. Le rookie de 19 ans détient désormais le record NBA pour le plus grand nombre de matchs consécutifs à au moins 30 points par un adolescent.

LIRE AUSSI

Cette performance place Flagg dans un groupe très sélect, rejoignant Michael Jordan, Bernard King, Allen Iverson et Jalen Green comme les seuls rookies à marquer au moins 30 points lors de quatre matchs consécutifs depuis la fusion NBA – ABA en 1976-1977. Le numéro 1 de la draft a réalisé l’essentiel de son travail en seconde période avec 22 points, permettant aux Mavericks de réduire un déficit de 13 points à un seul point.

Les Spurs ont bénéficié d’un effort collectif remarquable avec sept joueurs à plus de 10 points inscrits. Harrison Barnes a ajouté 19 points, tandis que Stephon Castle a contribué avec 18 points et 7 rebonds, concluant la rencontre par un dunk spectaculaire. Pour Dallas, Naji Marshall a égalé Flagg avec 32 points, et Daniel Gafford a récolté 16 points et 10 rebonds, quelques heures seulement après que la trade deadline soit passée sans qu’il ne soit transféré malgré les spéculations.

LIRE AUSSI

Cette défaite prolonge la série noire des Mavericks à six revers consécutifs, leur plus longue de la saison. Les deux équipes se retrouveront samedi à San Antonio pour le match retour.

