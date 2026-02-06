Wembanyama mène les Spurs vers la victoire face aux Mavericks avec 29 points

Victor Wembanyama a livré une belle performance avec 29 points et 11 rebonds pour mener les San Antonio Spurs vers une victoire convaincante 135-123 face aux Dallas Mavericks jeudi soir. Le géant français a brillé par son adresse, réussissant ses cinq premiers tirs à 3-points et compilant 20 points en première mi-temps.

La star des Spurs a terminé la rencontre avec un excellent 9 sur 14 aux tirs, démontrant une fois de plus sa polyvalence offensive. Wembanyama a également distribué six passes décisives, dont une cruciale pour De’Aaron Fox qui a inscrit un 3-points donnant aux Spurs un avantage de 131-123 à 1 minute 24 de la fin.

Wemby vs Dallas 👽 29 POINTS

11 REBONDS

6 PASSES

2 STL

3 BLK

9-14 FG

5-9 3P Victoire 135-123 face aux Mavs ! pic.twitter.com/vAaURcKjIP — NBA France (@NBAFRANCE) February 6, 2026

Cooper Flagg continue son début de carrière historique

Malgré la défaite, Cooper Flagg a prolongé sa série exceptionnelle en inscrivant 32 points, marquant ainsi son quatrième match consécutif à plus de 30 points. Le rookie de 19 ans détient désormais le record NBA pour le plus grand nombre de matchs consécutifs à au moins 30 points par un adolescent.

Cette performance place Flagg dans un groupe très sélect, rejoignant Michael Jordan, Bernard King, Allen Iverson et Jalen Green comme les seuls rookies à marquer au moins 30 points lors de quatre matchs consécutifs depuis la fusion NBA – ABA en 1976-1977. Le numéro 1 de la draft a réalisé l’essentiel de son travail en seconde période avec 22 points, permettant aux Mavericks de réduire un déficit de 13 points à un seul point.

Les Spurs ont bénéficié d’un effort collectif remarquable avec sept joueurs à plus de 10 points inscrits. Harrison Barnes a ajouté 19 points, tandis que Stephon Castle a contribué avec 18 points et 7 rebonds, concluant la rencontre par un dunk spectaculaire. Pour Dallas, Naji Marshall a égalé Flagg avec 32 points, et Daniel Gafford a récolté 16 points et 10 rebonds, quelques heures seulement après que la trade deadline soit passée sans qu’il ne soit transféré malgré les spéculations.

Cette défaite prolonge la série noire des Mavericks à six revers consécutifs, leur plus longue de la saison. Les deux équipes se retrouveront samedi à San Antonio pour le match retour.