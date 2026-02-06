NBA Trade Deadline : Giannis Antetokounmpo reste à Milwaukee

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo touche à sa fin, du moins pour cette saison. Après des semaines d’intense spéculation, les Milwaukee Bucks ont fait savoir aux autres franchises NBA qu’ils conservaient leur double MVP jusqu’à la deadline, selon les informations de Shams Charania d’ESPN.

Cette décision met un terme aux rumeurs persistantes qui agitaient la ligue depuis plusieurs mois. Les Golden State Warriors, le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves figuraient parmi les équipes les plus intéressées par les services du Greek Freak.

Un choix stratégique pour Milwaukee

Selon Jamal Collier d’ESPN, les Bucks ne ressentaient aucune pression pour échanger leur franchise player : « Les Bucks ne ressentent pas la pression d’échanger Giannis Antetokounmpo ce jeudi, ont confié des sources de l’équipe à ESPN quelques heures avant la deadline. Les dirigeants rivaux sont devenus sceptiques au cours des dernières 24 heures quant à la volonté réelle des Bucks d’échanger leur star après plus de 12 saisons ensemble. »

Jake Fischer a même rapporté qu’un dirigeant d’équipe lui a confié que les Bucks n’étaient « jamais sérieux » concernant un échange d’Antetokounmpo lors de cette deadline.

The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Des mouvements en périphérie

Malgré la conservation de leur star, Milwaukee n’est pas resté inactif. Les Bucks ont immédiatement procédé à un échange en envoyant Cole Anthony et Amir Coffey aux Phoenix Suns contre Nick Richards et Nigel Hayes-Davis. Anthony, signé pour 13 millions de dollars cet été, ne tournait qu’à 15,1 minutes par match cette saison.

L’avenir reste incertain

Si Giannis reste à Milwaukee pour le reste de la saison 2025-2026, son avenir à long terme demeure flou. Le joueur de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2027, sera éligible pour une extension le 1er octobre prochain. Cette situation pourrait relancer les discussions lors de la prochaine intersaison, notamment avec les Los Angeles Lakers qui semblent déjà manifester leur intérêt.

Les Bucks, actuellement 12e à l’Est et à trois victoires des Chicago Bulls pour la 10e place, espèrent désormais pouvoir convaincre leur superstar de rester en construisant un projet plus compétitif autour de lui.