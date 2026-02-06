Pichard – Derradji – M’Madi : Trois jeunes arrières s’illustrent dans la poule B de Nationale 1

Longtemps perçue comme un championnat de transition entre la LNB et le monde amateur (NM2), la Nationale 1 (NM1) s’impose de plus en plus comme un véritable laboratoire pour les jeunes talents français. Et dans la poule B, une tendance saute particulièrement aux yeux cette saison : l’émergence de meneurs et arrières de grande taille, capables de créer, défendre et impacter des deux côtés du terrain.

Trois profils incarnent parfaitement cette dynamique : Théo Pichard (Charleville-Mézières), Sasha Derradji (Saint-Vallier) et Mathias M’Madi (Orchies). Trois trajectoires différentes, mais un point commun : une capacité à tenir les clés du jeu malgré un gabarit atypique pour le poste

Théo Pichard, chef d’orchestre de Charleville et référence de la création en NM1

Prêté par Orléans à Charleville-Mézières, Théo Pichard (1,97 m, 20 ans) s’affirme comme l’un des chefs d’orchestre les plus influents de toute la NM1. Passé par le Pôle France et international français chez les jeunes (U16 à U18), il incarne le profil du meneur gestionnaire de grande taille, capable de faire jouer les autres avant de penser à lui-même.

Son impact se traduit immédiatement dans les chiffres, lui qui est actuellement la meilleure évaluation du championnat de NM1 (21,1) :

8 passes décisives par match, meilleur total de toute la NM1

18,4 points générés par la passe

1,03 point par possession, preuve d’une efficacité globale solide

Sur 40 minutes, Pichard génère près de 39,7 points pour son équipe, dont :

environ 23,7 points créés par la passe

16 points via son propre scoring

auxquels s’ajoutent des points issus des écrans posés (screen assists)

C’est simple : aucun joueur de la poule B ne crée autant pour les autres. Il devance notamment Raijon Kelly (Berck) dans cet indicateur clé.

Au-delà de la création, son volume de jeu impressionne : 2,4 rebonds offensifs par match, une rareté pour un meneur, et une capacité à punir les mismatches au poste bas (1,11 PPP en post-up). En transition, il se montre tout aussi efficace (1,25 PPP).

PROFIL JOUEUR Théo PICHARD Poste(s): Meneur Taille: 197 cm Âge: 20 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 12,8 #39 REB 6,2 #17 PD 8 #1

Défensivement, il limite ses adversaires directs à 42,6 % de réussite aux tirs, confirmant un engagement réel des deux côtés du terrain.

Le principal axe de progression reste clairement identifié : le tir. Avec seulement deux tentatives prises depuis son arrivée à Charleville-Mézières, Pichard devra développer une menace crédible à mi-distance et à 3-points pour aspirer à un rôle plus élevé encore. L’autre point d’attention concerne la gestion du risque (2,8 ballons perdus – 0.09 par minutes ), logique au vu de son volume de création.

Sasha Derradji, l’agressivité et le 1 contre 1 au service du collectif

À Saint-Vallier, Sasha Derradji apporte un profil différent mais tout aussi précieux. Passé par les U18 de Monaco le temps de 4 matchs pour jouer l’ANGT en 2024 (14,3 d’évaluation en 2023-2024), le natif d’Aubenas (né en 2006) se distingue par son agressivité constante, sa capacité à attaquer le cercle et à faire vivre un enfer aux défenses.

Meneur/arrière de grande taille, il affiche :

0,95 PPP global

6 lancers francs tentés par match, pour 5,9 fautes provoquées

1,9 interception, preuve d’une activité défensive permanente

Sur 26 minutes, il est à l’origine d’environ 24,5 points, entre scoring et création. Projeté sur 40 minutes, son impact dépasse les 37 points créés, un volume très intéressant pour un joueur de son âge.

PROFIL JOUEUR Sasha DERRADJI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 19 ans (08/08/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 12,5 #44 REB 6 #24 PD 5,7 #11

Derradji est particulièrement dangereux sans ballon, grâce à son sens des coupes et sa capacité à attaquer les espaces laissés libres.

En revanche, son efficacité balle en main sur pick and roll reste perfectible (0,66 PPP), tout comme son tir extérieur (21 % à 3-points sur 1,2 tentative), axe prioritaire pour la suite de son développement. Le second axe de progression reste la gestion des ballons perdus ( 2.6 par matchs – 0.10 par minutes ).

Défensivement, il affiche en revanche des standards déjà très solides : 0,48 PPP concédé sur pick and roll handler, ce qui en fait l’un des défenseurs les plus fiables de la poule sur le porteur de balle.

Mathias M’Madi, le moteur offensif d’Orchies au profil de meneur polyvalent

Arrivé récemment à Orchies en provenance de Morón (Espagne) et ancien pensionnaire du centre de formation de l’Élan Chalon, Mathias M’Madi (1,94 m, 20 ans) a immédiatement transformé le visage offensif de son équipe.

International malgache, capable d’évoluer aussi bien au poste 1 qu’au poste 2, le Varois affiche depuis son arrivée des statistiques de premier plan :

15,8 points en 27 minutes

1,14 PPP global

38 % à 3-points

+3,8 de plus/minus

Net rating de +8,58, indiquant qu’Orchies marque nettement plus qu’elle n’encaisse lorsqu’il est sur le terrain

Son jeu s’articule principalement autour du pick and roll et de la transition, deux secteurs dans lesquels il se montre particulièrement à l’aise. Défensivement, il limite ses adversaires directs à 33,3 % de réussite, et se distingue sur les situations de catch and drive, où il ne concède que 0,4 PPP.

Son activité défensive se traduit aussi par 2,3 interceptions par match, un chiffre élevé pour un meneur de grande taille.

Les axes de progression sont toutefois identifiés : la défense sans ballon, notamment sur les sorties d’écrans (1 PPP concédé) et les hand-offs (1,5 PPP), ainsi qu’une certaine vulnérabilité face aux intérieurs plus physiques sur les situations de post-up.

Une tendance claire dans la poule B

Avec Pichard, Derradji et M’Madi, la poule B de NM1 met en lumière une réalité de plus en plus marquée : les arrières créateurs de grande taille ne sont plus des exceptions, mais des profils recherchés, capables de cumuler création, défense et polyvalence.

Trois styles, trois trajectoires, mais un même constat : la Nationale 1 n’est plus seulement un championnat de développement, elle devient un terrain d’expression pour des profils modernes, déjà armés pour le basket professionnel.

Et à travers ces jeunes chefs d’orchestre, la NM1 s’impose comme l’un des écosystèmes les plus intéressants à suivre cette saison pour qui s’intéresse à la relève du poste de meneur en France.

À propos de l’auteur – Pierre Bouthors (PIRB SCOUTING) Pierre Bouthors, fondateur de PIRB SCOUTING (créé en 2023), est spécialiste du scouting en collaboration avec la NCAA, plusieurs clubs professionnels européens et des sélections nationales.

Son expertise en performance sportive et en analyse de data met la technologie et la connaissance du jeu au service des joueurs et des clubs.

