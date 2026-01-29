Non retenu pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck

Face à Berck, Sasha Derradji (1,95 m, 19 ans) semble toujours se transcender. L’arrière né en 2006 a une nouvelle fois marqué les esprits en établissant son record de points en NM1, confirmant son statut de jeune joueur à suivre dans le championnat.

Berck comme adversaire favori

Déjà auteur de sa meilleure marque offensive de la saison au match aller, Sasha Derradji a récidivé face à Berck Rang du Fliers. Dans le revers de Saint-Vallier Basket Drôme (88-97), l’arrière drômois a compilé 23 points, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation en 27 minutes.

Une performance complète, qui fait écho à celle du match aller. En octobre, il était déjà passé tout près du triple-double avec 21 points, 10 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions pour une évaluation record de 38.

Une performance qui fait parler après le Young Star Game

Pensionnaire de la NM1 à seulement 19 ans, le natif d’Aubenas avait le profil pour figurer au Young Star Game, à l’image d’autres joueurs de la Nationale 1, Nathan Soliman et Messi Yangala, tous deux membres du Pôle France. Après avoir disputé l’ANGT 2024 avec Monaco, l’arrière de Saint-Vallier n’a toutefois pas été retenu au profit de profils plus jeunes avec un profil probablement plus taillé pour la NBA.

Sur le terrain, il a en tout cas montré qu’il avait des arguments à faire valoir, en pesant sur tous les compartiments du jeu et en étant l’un des hommes forts de la rencontre.

Saint-Vallier a fait un faux-pas de plus

Avec ce revers, les Saint-Vallérois sont toutefois distancés dans la course à la poule haute, avec un bilan négatif de 10 victoires pour 11 défaites. Une dynamique peu reluisante avant d’aller défier Besançon, actuel mal classé du championnat, le week-end prochain.