Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Non retenu pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck

NM1 - Auteur d’une nouvelle performance de référence, Sasha Derradji a encore brillé contre Berck. Déjà recordman à l’aller, l’arrière de Saint-Vallier a cette fois porté la barre à 23 points dans une victoire précieuse en NM1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Non retenu pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck

Sasha Derradji a été très performant face à Berck

Crédit photo : Yanis Michelard

Face à Berck, Sasha Derradji (1,95 m, 19 ans) semble toujours se transcender. L’arrière né en 2006 a une nouvelle fois marqué les esprits en établissant son record de points en NM1, confirmant son statut de jeune joueur à suivre dans le championnat.

Berck comme adversaire favori

Déjà auteur de sa meilleure marque offensive de la saison au match aller, Sasha Derradji a récidivé face à Berck Rang du Fliers. Dans le revers de Saint-Vallier Basket Drôme (88-97), l’arrière drômois a compilé 23 points, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation en 27 minutes.

Sasha DERRADJI
Sasha DERRADJI
23
PTS
9
REB
5
PDE
Logo NM1
SVB
88 97
BER

Une performance complète, qui fait écho à celle du match aller. En octobre, il était déjà passé tout près du triple-double avec 21 points, 10 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions pour une évaluation record de 38.

LIRE AUSSI

Une performance qui fait parler après le Young Star Game

Pensionnaire de la NM1 à seulement 19 ans, le natif d’Aubenas avait le profil pour figurer au Young Star Game, à l’image d’autres joueurs de la Nationale 1, Nathan Soliman et Messi Yangala, tous deux membres du Pôle France. Après avoir disputé l’ANGT 2024 avec Monaco, l’arrière de Saint-Vallier n’a toutefois pas été retenu au profit de profils plus jeunes avec un profil probablement plus taillé pour la NBA.

Sur le terrain, il a en tout cas montré qu’il avait des arguments à faire valoir, en pesant sur tous les compartiments du jeu et en étant l’un des hommes forts de la rencontre.

LIRE AUSSI

Saint-Vallier a fait un faux-pas de plus

Avec ce revers, les Saint-Vallérois sont toutefois distancés dans la course à la poule haute, avec un bilan négatif de 10 victoires pour 11 défaites. Une dynamique peu reluisante avant d’aller défier Besançon, actuel mal classé du championnat, le week-end prochain.

NM1
NM1
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Sasha Derradji a été très performant face à Berck
NM1
00h00Non retenu pour le Young Star Game, Sasha Derradji claque son record de points face à Berck
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
La Boulangère Wonderligue
00h00Toulouse confirme sa renaissance avec une victoire à Villeneuve d’Ascq !
EuroLeague Féminine
00h00Grâce à un énorme come-back en trois minutes, Basket Landes sera au Final 6 de l’EuroLeague !
EuroCup
00h00Bourg de retour aux affaires en EuroCup : +31 contre Ulm
EuroLeague Féminine
00h00[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
Le natif d'Akron n'a pu retenir ses larmes face à l'ovation du public de Cleveland.
NBA
00h00LeBron James ému lors de son retour à Cleveland, les Cavaliers dominent 129-99
Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l'équipe floridienne.
NBA
00h00Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124
NBA
00h00Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
1 / 0