NBA

Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker

Les Hawks prennent leur revanche sur les Celtics avec une victoire convaincante 117-106. Nickeil Alexander-Walker et ses coéquipiers ont dominé Boston grâce à une adresse remarquable à 3-points et un jeu collectif exemplaire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Atlanta bat Boston 117-106 : une revanche éclatante menée par Alexander-Walker

Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l’attaque d’Atlanta avec 21 points au compteur.

Crédit photo : © Brian Fluharty-Imagn Images

Les Atlanta Hawks ont signé une victoire de prestige mercredi soir en s’imposant 117-106 sur le parquet des Boston Celtics. Cette performance collective remarquable permet aux Hawks de prendre leur revanche après la lourde défaite 132-106 subie à domicile le 17 janvier dernier lors de la dernière confrontation entre les deux équipes.

Alexander-Walker mène l’offensive des Hawks avec 21 points

Nickeil Alexander-Walker a été le fer de lance de l’attaque d’Atlanta avec 21 points au compteur. Il a été parfaitement épaulé par Jalen Johnson, auteur d’un double-double avec 19 points et 14 rebonds. Onyeka Okongwu (17 points), Dyson Daniels (15 points) et Corey Kispert (13 points) ont également apporté leur contribution à cette quatrième victoire consécutive des Hawks.

L’adresse à 3-points a fait la différence pour Atlanta, qui a converti 42,9% de ses tentatives primées (18 sur 42) contre seulement 26,5% pour Boston (9 sur 34). Le jeu collectif des Hawks s’est également illustré avec 29 passes décisives sur 45 paniers marqués, témoignant d’un basket fluide et partagé.

Une domination totale dès l’entame de match

L’entraîneur des Hawks Quin Snyder avait été interrogé avant la rencontre sur la possibilité que son équipe se souvienne de la défaite du 17 janvier. Sa réponse avait été claire : « Vous pouvez le ressentir. » Ses joueurs ont pris immédiatement le contrôle de la partie.

LIRE AUSSI

Atlanta a créé un écart de 21 points dès la fin du premier quart-temps grâce à un 3-points d’Alexander-Walker. L’avance s’est même creusée à 22 points (60-38) au deuxième quart sur un tir primé de Kispert, avant que Boston ne réduise légèrement l’écart avec un 8-0 en fin de première mi-temps.

Côté Boston, Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur avec 21 points à 9 sur 20 aux tirs et 0 sur 5 à 3-points. Les Celtics n’ont jamais réussi à revenir à moins de 12 points en seconde période. L’entraîneur Joe Mazzulla a d’ailleurs sorti ses titulaires et de nombreux fans ont quitté les gradins avec plus de 4 minutes restantes, alors qu’Atlanta menait 115-96.

À noter l’absence de Kristaps Porzingis, ancien joueur des Celtics champion NBA 2024 et désormais aux Hawks, qui souffre d’une tendinite du tendon d’Achille gauche et n’a pas fait le déplacement. Les Hawks recevront Houston jeudi soir, tandis que Boston accueillera Sacramento vendredi.

