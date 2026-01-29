Julius Randle brille avec 31 points dans la victoire des Timberwolves face aux Mavericks

Julius Randle a livré une performance exceptionnelle avec 31 points pour guider les Minnesota Timberwolves vers une victoire convaincante 118-105 face aux Dallas Mavericks mercredi soir. Cette victoire permet aux Timberwolves d’enchaîner un deuxième succès consécutif après avoir traversé leur plus longue série de défaites de la saison avec cinq revers d’affilée.

Des Mavericks diminués par les blessures

Les Mavericks ont dû composer sans plusieurs joueurs clés pour cette rencontre. Le rookie et premier choix de draft Cooper Flagg était absent pour la gestion d’une blessure à la cheville gauche lors de cette première soirée d’un back-to-back. Flagg avait disputé les trois derniers matchs après qu’une entorse à la cheville l’a écarté des parquets pendant deux rencontres.

Klay Thompson était également forfait en raison de douleurs au genou gauche, tandis que la star Anthony Davis manque à l’appel à cause d’une blessure à la main. Le meneur star Kyrie Irving n’a pas joué de toute la saison après s’être rompu les ligaments croisés en mars dernier.

Randle domine face à son équipe de cœur

Randle a été remarquable d’efficacité avec un 12 sur 21 aux tirs et un parfait 7 sur 7 aux lancers francs. Cette performance s’inscrit dans une excellente série puisqu’il a marqué au moins 21 points dans 11 de ses 12 derniers matchs contre l’équipe de sa ville natale.

Julius Randle was HOOPIN' in Minnesota's win ‼️ 31 PTS

5 REB

4 AST Back-to-back victories for the @Timberwolves! pic.twitter.com/OJHMuBIEe1 — NBA (@NBA) January 29, 2026

Naz Reid a apporté un soutien précieux avec 23 points, 8 rebonds et 3 interceptions, tandis qu’Anthony Edwards a ajouté 20 points pour Minnesota. Du côté de Dallas, Naji Marshall a contribué avec 18 points et Brandon Williams avec 17 points. P.J. Washington Jr. a inscrit ses 21 points uniquement en seconde période.

Les Mavericks ont eu des difficultés aux lancers francs avec seulement 67% de réussite (26 sur 39), ce qui a pesé dans le résultat final. Max Christie a vu sa série de quatre matchs consécutifs à 20 points s’arrêter avec seulement 9 points sur un difficile 1 sur 8 aux tirs.

Dallas a bien tenté de revenir en réduisant un écart de 16 points à seulement 8 unités en fin de troisième quart-temps, mais Reid a stoppé net cet élan avec un 3-points qui a lancé un run de 12-3 pour finir la période. Les deux équipes enchaîneront jeudi avec un back-to-back à domicile, Minnesota recevant Oklahoma City et Dallas accueillant Charlotte.