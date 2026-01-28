Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe

EuroLeague féminine - Gabby Williams, Iliana Rupert, Carla Leite, Aminata Gueye et Ornella Bankole ont été des actrices majeures du match de cette deuxième phase d'EuroLeague féminine entre Fenerbahçe et Saragosse.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe

Leite défendue par Rupert et Allemand : cela parlait français sur le parquet du Metro Energy Sports Hall

Crédit photo : EuroLeague Women

Elles sont de plus en plus nombreuses à peupler les bancs de l’EuroLeague féminine, et notamment… dans les équipes étrangères. Ce mercredi 28 janvier, cinq Françaises étaient sur le parquet pour jouer le match entre le Fenerbahçe Istanbul et le Casademont Saragosse. Le duo international Gabby Williams et Iliana Rupert côté turc, et en face côté espagnol leur coéquipière en équipe de France Carla Leite avec Aminata Gueye et Ornella Bankole. Forcément quand de telles retrouvailles ont lieu, il y a une motivation supplémentaire pour performer individuellement. D’autant plus que ce duel concernait deux équipes en bonne forme dans le groupe F, et intéressait fortement Basket Landes, aussi en quête de qualification.

– Journée 11

Duel de haut niveau

Mais ce sont bien les leaders du groupe qui l’ont logiquement emporté. Seulement battue par une équipe (Basket Landes) depuis le mois d’avril 2025, le Fenerbahçe est passé tout proche d’une seconde correction face à Saragosse. Même si elles se sont forcément présentées comme grandes favorites, encore plus à la maison, les joueuses ont failli se faire surprendre. Alors qu’elles menaient de 14 points dans le troisième quart-temps (51-37), ont pensait que les Turques allaient encore se diriger vers une victoire facile.

Aminata GUEYE
Aminata GUEYE
8
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
69 67
ZAR

C’était sans compter sur la résilience de Saragosse, et notamment de son duo tricolore Leite-Gueye, qui a enchaîné les paniers en seconde période. La première, de retour très récemment de blessure, termine avec 12 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 20 minutes. Elle n’a en revanche pas terminé le match sur le parquet. Quant à Gueye, elle a marqué ses 8 points et pris 5 rebonds, pile dans ses moyennes européennes de la saison. Les deux ex-coéquipières à Villeneuve d’Ascq forment un duo dynamique cette année.

Carla LEITE
Carla LEITE
12
PTS
4
REB
4
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
69 67
ZAR

À quelques millimètres d’un game-winner cruel

C’est donc sans Leite mais avec Gueye que Saragosse a joué les cinq dernières minutes. C’est d’ailleurs à partir de la sortie de la meneuse française que son équipe a encaissé un… 6-0, finalement responsable de la défaite finale. Alors que Fenerbahçe a réussi à repasser devant sur un panier d’une autre francophone Emma Meesseman (21 points) à 13 secondes du terme, l’exploit a failli venir d’Helena Pueyo (10 points). L’Espagnole a eu deux occasions de faire gagner son équipe avec des 3-points, alors qu’il y avait 69-67. Le premier à 6 secondes du terme, et le second au buzzer sur un rebond offensif de ses coéquipières, qui a fait… gamelle.

À quelques millimètres d’un buzzer-beater qui aurait abattu Iliana Rupert (10 points, 8 rebonds), Gabby Williams (15 points, 7 rebonds, 6 interceptions en 38 minutes) et surtout le public stambouliote. Il n’en sera rien de cela. Le Fenerbahçe garde sa première place du groupe avec 10 victoires en 11 matchs, loin devant le quatuor Basket Landes / Venise / Valence / Saragosse, qui est à la bataille avec des bilans quasiment identiques. Après la rencontre, les trois françaises de WNBA se sont retrouvées pour échanger un moment, prouvant que la camaraderie a sa place dans un environnement si compétitif.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
15
PTS
7
REB
4
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
69 67
ZAR
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
10
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
69 67
ZAR

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
EuroLeague
00h00Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !
Espoirs ELITE 2
00h00Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
La salle de Tarbes-Lourdes devrait être rénové
NM1
00h00Tarbes : Le Palais des sports bientôt rénové, malgré les oppositions
1 / 0
Livenews NBA
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
1 / 0