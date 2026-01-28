[Vidéo] Cinq Françaises sur le parquet et un game-winner qui passe à quelques millimètres entre Saragosse et Fenerbahçe

Elles sont de plus en plus nombreuses à peupler les bancs de l’EuroLeague féminine, et notamment… dans les équipes étrangères. Ce mercredi 28 janvier, cinq Françaises étaient sur le parquet pour jouer le match entre le Fenerbahçe Istanbul et le Casademont Saragosse. Le duo international Gabby Williams et Iliana Rupert côté turc, et en face côté espagnol leur coéquipière en équipe de France Carla Leite avec Aminata Gueye et Ornella Bankole. Forcément quand de telles retrouvailles ont lieu, il y a une motivation supplémentaire pour performer individuellement. D’autant plus que ce duel concernait deux équipes en bonne forme dans le groupe F, et intéressait fortement Basket Landes, aussi en quête de qualification.

Duel de haut niveau

Mais ce sont bien les leaders du groupe qui l’ont logiquement emporté. Seulement battue par une équipe (Basket Landes) depuis le mois d’avril 2025, le Fenerbahçe est passé tout proche d’une seconde correction face à Saragosse. Même si elles se sont forcément présentées comme grandes favorites, encore plus à la maison, les joueuses ont failli se faire surprendre. Alors qu’elles menaient de 14 points dans le troisième quart-temps (51-37), ont pensait que les Turques allaient encore se diriger vers une victoire facile.

C’était sans compter sur la résilience de Saragosse, et notamment de son duo tricolore Leite-Gueye, qui a enchaîné les paniers en seconde période. La première, de retour très récemment de blessure, termine avec 12 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 20 minutes. Elle n’a en revanche pas terminé le match sur le parquet. Quant à Gueye, elle a marqué ses 8 points et pris 5 rebonds, pile dans ses moyennes européennes de la saison. Les deux ex-coéquipières à Villeneuve d’Ascq forment un duo dynamique cette année.

À quelques millimètres d’un game-winner cruel

C’est donc sans Leite mais avec Gueye que Saragosse a joué les cinq dernières minutes. C’est d’ailleurs à partir de la sortie de la meneuse française que son équipe a encaissé un… 6-0, finalement responsable de la défaite finale. Alors que Fenerbahçe a réussi à repasser devant sur un panier d’une autre francophone Emma Meesseman (21 points) à 13 secondes du terme, l’exploit a failli venir d’Helena Pueyo (10 points). L’Espagnole a eu deux occasions de faire gagner son équipe avec des 3-points, alors qu’il y avait 69-67. Le premier à 6 secondes du terme, et le second au buzzer sur un rebond offensif de ses coéquipières, qui a fait… gamelle.

À quelques millimètres d’un buzzer-beater qui aurait abattu Iliana Rupert (10 points, 8 rebonds), Gabby Williams (15 points, 7 rebonds, 6 interceptions en 38 minutes) et surtout le public stambouliote. Il n’en sera rien de cela. Le Fenerbahçe garde sa première place du groupe avec 10 victoires en 11 matchs, loin devant le quatuor Basket Landes / Venise / Valence / Saragosse, qui est à la bataille avec des bilans quasiment identiques. Après la rencontre, les trois françaises de WNBA se sont retrouvées pour échanger un moment, prouvant que la camaraderie a sa place dans un environnement si compétitif.