NBA

Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124

Paolo Banchero et Anthony Black brillent pour permettre au Magic d'Orlando de battre le Heat de Miami 133-124 et de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives.
00h00
Résumé
Paolo Banchero mène Orlando à la victoire contre Miami 133-124

Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l’équipe floridienne.

Crédit photo : © Jim Rassol-Imagn Images

Paolo Banchero a livré une performance exceptionnelle avec 31 points et 12 rebonds pour guider le Magic d’Orlando vers une victoire cruciale 133-124 contre le Heat de Miami mercredi soir. Cette victoire met fin à une série difficile de quatre défaites consécutives pour l’équipe floridienne.

Anthony Black et l’attaque du Magic font la différence

Anthony Black a apporté un soutien précieux avec 26 points, tandis que Desmond Bane a ajouté 23 points avec un excellent 10 sur 16 aux tirs. Jalen Suggs a contribué avec 16 points dans cette victoire qui porte le bilan du Magic à 3-0 contre Miami cette saison.

Du côté du Heat, Simone Fontecchio s’est distingué avec 23 points en seulement 19 minutes de jeu. Norman Powell a marqué 22 points et Bam Adebayo en a ajouté 21, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite à domicile.

Un troisième quart-temps décisif pour Orlando

Menés de neuf points à la mi-temps, les joueurs d’Orlando ont complètement renversé la situation en dominant le troisième quart-temps 40-20. Banchero a inscrit 13 points dans cette période cruciale, soutenu par les 10 points de Black. Le Magic a forcé sept ballons perdus et a dominé au rebond offensif 7-1 dans ce quart-temps déterminant.

Le quatrième quart-temps a vu Orlando prendre définitivement le contrôle avec un run de 14-0 qui leur a donné une avance de 121-104 avec 5:47 restantes au chrono. Malgré un sursaut du Heat qui est revenu à 128-122 sur un panier à 3-points de Powell à 1:25 du terme, Banchero et Suggs ont scellé la victoire aux lancers francs.

Orlando a terminé la rencontre avec 36 passes décisives et un solide 16 sur 38 à 3-points. Les deux équipes évoluaient sans plusieurs joueurs clés : Franz Wagner (entorse à la cheville gauche) manquait son quatrième match consécutif pour le Magic, tandis que Miami était privé de Tyler Herro (côtes) et Davion Mitchell (épaule). Le Magic recevra Toronto vendredi, tandis que le Heat se déplacera à Chicago jeudi.

