Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade

Les Timberwolves et le Magic émergent comme potentiels partenaires commerciaux à l'approche de la trade deadline NBA du 5 février, chaque franchise évaluant ses besoins.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade

Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Minnesota cherche désespérément un meneur

À deux semaines de la date limite des échanges NBA, les dirigeants de la ligue continuent d’évaluer les associations potentielles entre conférences. Selon Brett Siegel, journaliste NBA de ClutchPoints, les Minnesota Timberwolves et le Orlando Magic ont émergé comme possibles partenaires commerciaux alors que les deux franchises évaluent leurs besoins d’effectif avant le 5 février.

Minnesota cherche désespérément un meneur

Siegel a rapporté jeudi que Minnesota devrait rechercher une aide au niveau du backcourt. « Tout le monde  en NBA sait que les Minnesota Timberwolves veulent ajouter un meneur, et ils sont fortement attendus pour faire un mouvement pour un guard avant le 5 février », a écrit Siegel. « Qui ce sera dépend du marché, car Rob Dillingham et Mike Conley sont leurs seuls vrais atouts commerciaux à ce stade. »

Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes, notamment les joueurs des Chicago Bulls Coby White, Ayo Dosunmu et Tre Jones, ainsi que Malik Monk des Sacramento Kings. Siegel a ajouté que Tyus Jones et Collin Sexton sont également des noms suivis côté Timberwolves, bien que Charlotte ait indiqué rechercher une valeur significative concernant Sexton.

LIRE AUSSI

L’urgence de Minnesota découle de son positionnement dans la Conférence Ouest. Les Timberwolves ont un bilan de 27-17, se situant septièmes au classement et cherchant la constance après avoir perdu trois matchs consécutifs.

Orlando mise sur la flexibilité financière

Siegel a rapporté que le Magic est ouvert à transférer plusieurs pièces de la rotation alors qu’ils réfléchissent à des améliorations à court terme en échange d’une flexibilité salariale à long terme.

« Le Orlando Magic est ouvert à déplacer Tyus Jones, Goga Bitadze, et/ou Jonathan Isaac avant la trade deadline », a écrit Siegel. « Bitadze est un pivot intriguant qui pourrait rapporter plusieurs choix de deuxième tour dans un échange et libérer du salaire pour la saison 2026-2027. »

Le Magic (23-19) se situe actuellement septième dans la Conférence Est. Bien qu’aucun accord entre Minnesota et Orlando n’ait été rapporté comme imminent, leurs besoins  mutuels ont attiré l’attention de la ligue. Alors que la date limite approche, les deux équipes devraient rester actives dans les discussions.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
Dario Gjergja veut aller chercher une sixième victoire avec Limoges cette saison, malgré un effectif encore décimé
Betclic ELITE
00h00Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »
Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako
Betclic ELITE
00h00Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie
Killian Hayes enchaîne les grosses performances avec Cleveland en G-League
G League
00h00Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour
EuroLeague
00h00Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »
Evan Fournier et l'Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague
EuroLeague
00h00L’Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague
Justin Lewis a été victime d'une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco
Betclic ELITE
00h00Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0