NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade

Minnesota cherche désespérément un meneur

À deux semaines de la date limite des échanges NBA, les dirigeants de la ligue continuent d’évaluer les associations potentielles entre conférences. Selon Brett Siegel, journaliste NBA de ClutchPoints, les Minnesota Timberwolves et le Orlando Magic ont émergé comme possibles partenaires commerciaux alors que les deux franchises évaluent leurs besoins d’effectif avant le 5 février.

Siegel a rapporté jeudi que Minnesota devrait rechercher une aide au niveau du backcourt. « Tout le monde en NBA sait que les Minnesota Timberwolves veulent ajouter un meneur, et ils sont fortement attendus pour faire un mouvement pour un guard avant le 5 février », a écrit Siegel. « Qui ce sera dépend du marché, car Rob Dillingham et Mike Conley sont leurs seuls vrais atouts commerciaux à ce stade. »

Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes, notamment les joueurs des Chicago Bulls Coby White, Ayo Dosunmu et Tre Jones, ainsi que Malik Monk des Sacramento Kings. Siegel a ajouté que Tyus Jones et Collin Sexton sont également des noms suivis côté Timberwolves, bien que Charlotte ait indiqué rechercher une valeur significative concernant Sexton.

L’urgence de Minnesota découle de son positionnement dans la Conférence Ouest. Les Timberwolves ont un bilan de 27-17, se situant septièmes au classement et cherchant la constance après avoir perdu trois matchs consécutifs.

Orlando mise sur la flexibilité financière

Siegel a rapporté que le Magic est ouvert à transférer plusieurs pièces de la rotation alors qu’ils réfléchissent à des améliorations à court terme en échange d’une flexibilité salariale à long terme.

« Le Orlando Magic est ouvert à déplacer Tyus Jones, Goga Bitadze, et/ou Jonathan Isaac avant la trade deadline », a écrit Siegel. « Bitadze est un pivot intriguant qui pourrait rapporter plusieurs choix de deuxième tour dans un échange et libérer du salaire pour la saison 2026-2027. »

The Magic are open to moving Goga Bitadze, Jonathan Isaac, and Tyus Jones, per @BrettSiegelNBA “There has been talk as of late that the Orlando Magic are open to moving Tyus Jones, Goga Bitadze, and/or Jonathan Isaac before this season's trade deadline. Bitadze is an intriguing… pic.twitter.com/WsWnHVWN9r — NBACentral (@TheDunkCentral) January 22, 2026

Le Magic (23-19) se situe actuellement septième dans la Conférence Est. Bien qu’aucun accord entre Minnesota et Orlando n’ait été rapporté comme imminent, leurs besoins mutuels ont attiré l’attention de la ligue. Alors que la date limite approche, les deux équipes devraient rester actives dans les discussions.