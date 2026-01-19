Recherche
NBA

Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline

Les Timberwolves explorent plusieurs options à Chicago avec Coby White, Ayo Dosunmu et Tre Jones en vue de la deadline du 5 février. L'équipe du Minnesota cherche à renforcer le secteur arrière pour nourrir ses ambitions de titre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline

White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.

Crédit photo : © David Banks-Imagn Images

Les Minnesota Timberwolves continuent d’explorer le marché des meneurs en vue de la trade deadline du 5 février, avec trois joueurs des Chicago Bulls particulièrement surveillés. Coby White, Ayo Dosunmu et Tre Jones figurent tous sur les tablettes de Minnesota, qui cherche à améliorer son backcourt aux côtés d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo.

Des discussions sérieuses pour Coby White

Selon Joe Cowley du Chicago Sun-Times, les Bulls et les Timberwolves ont « engagé des discussions sérieuses pour White » début décembre. Bien que « ces négociations se soient refroidies un peu » après que l’agent de White ait annoncé qu’il envisageait d’explorer la free agency l’été prochain, « elles ne sont pas terminées ».

White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois options, même si son adresse à 3-points est en baisse cette saison. Pour l’acquérir, Minnesota devrait trouver au moins 6,3 millions de dollars à associer au salaire de 6,5 millions de Rob Dillingham, leur choix de première ronde 2024, pour égaler les 12,8 millions de White.

Dosunmu et Jones, des alternatives séduisantes

Ayo Dosunmu pourrait représenter une option plus accessible financièrement avec son contrat d’un an à 7,5 millions de dollars. « Le produit de l’Illinois vit sa meilleure saison et apporte un peu plus de défense que White », note Cowley. Dosunmu affiche un impressionnant 45% de réussite à 3-points cette saison.

PROFIL JOUEUR
Ayo DOSUNMU
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 26 ans (17/01/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
14,5
#105
REB
2,6
#292
PD
3,6
#88

Tre Jones, natif du Minnesota, constitue la troisième option avec son contrat de trois ans à 24 millions signé en juillet. « Le jeu de Jones et le contrat de trois ans à 24 millions qu’il a signé en juillet le rendent attractif pour d’autres équipes », souligne l’insider. Jones excelle dans la distribution et la protection du ballon, même si sa réussite à 3-points plafonne à 26%.

PROFIL JOUEUR
Tre JONES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 26 ans (08/01/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
12,3
#144
REB
2,8
#267
PD
5,7
#32

Une approche prudente des Timberwolves

Cependant, Jon Krawczynski de The Athletic rapporte que les Wolves ont des raisons de croire qu’ils n’ont pas besoin d’ajouter quoi que ce soit à la deadline. L’équipe approche du redoutable « second apron » qui l’écarte des discussions pour des joueurs coûteux comme Ja Morant ou LaMelo Ball. Un joueur a confié à Krawczynski : « Nous n’avons besoin de rien. Nous sommes une très, très bonne équipe. »

Cette prudence de Minnesota pourrait considérablement réduire le pouvoir de négociation des Bulls, qui risquent de perdre un prétendant naturel dans un marché déjà peu actif. Pour Chicago, l’enjeu est de taille : maximiser le retour sur investissement avant que ces joueurs ne deviennent agents libres.

NBA
Ja Morant
Suivre

