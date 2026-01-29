Un match référence de plus pour Victor Wembanyama et les Spurs chez les Rockets de Kevin Durant

3-1 contre le Thunder, 1-0 face aux Nuggets, 2-1 sur les Lakers et désormais 2-1 contre les Rockets : les San Antonio Spurs ont pris l’habitude de mater leurs concurrents aux sommets de la conférence Ouest. Ce sont contre ces adversaires directs qu’on voit l’équipe texane à son plus haut niveau. Le match de ce mercredi 28 janvier à Houston en est un exemple de plus. Neuf jours après leur dernier affrontement, les deux rivaux texans se sont retrouvés (quasiment) au complet pour se livrer un rude combat, duquel sortent vainqueurs les Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans), encore une fois impressionnant.

Wembanyama répond présent

Dans toute la NBA cette saison, il n’y a eu que dix performances d’un joueur avec minimum 25 points, 10 rebonds et 5 contres. Wembanyama l’a fait six fois. Le prodige tricolore vient d’ajouter une nouvelle statistique délirante à son palmarès qui en déborde déjà. Concentré face à une équipe des Rockets dangereuse, il a profité d’une période avec moins de matchs que d’habitude (4 en 11 jours) pour jouer avec plus d’intensité. « Physiquement, je me sentais comme lors du premier match de la saison » a-t-il confirmé en conférence de presse.

Ce n’est pas pour autant que le staff a augmenté son temps de jeu, et il n’a passé que 29 minutes sur le parquet ce mercredi. Le temps pour lui d’inscrire 28 points à 8/15 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 16 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 5 contres. S’il a déjà sorti des meilleurs matchs sur le plan statistique, il ne l’avait sûrement pas fait dans un tel niveau d’intensité et face à l’une des meilleures défenses de NBA.

Le natif de Chesnay était sur tous les ballons, au sol ou en l’air, et c’est probablement l’un des meilleurs matchs de sa jeune carrière. On l’a aussi vu sur-motivé à l’idée de jouer contre l’un de ses idoles d’enfance Kevin Durant, (24 points) sur qui il a notamment obtenu un contre et un and-one dans le dernier quart-temps. Mais aussi son vis-à-vis Alperen Sengun, qu’il a limité à 7/20 aux tirs. « J’essaye de faire des choses sur le parquet que personne ne fait. Donc je dois m’entraîner d’une manière dont personne ne s’entraîne » a-t-il expliqué dans une interview d’après-match à ESPN.

VICTOR WEMBANYAMA IN 29 MIN (!!!) 28 PTS, 16 REB, 5 BLKS, 3 AST, 2 STLS, 8/15 FG pic.twitter.com/tebOstDNyM — Bala (@BalaPattySZN) January 29, 2026

Les cadres des Spurs aussi

C’est ce qu’il fallait pour venir à bout de ces Rockets. Car ces derniers ont en fait mené au score pendant trois quart-temps, avec leur jeu physique et agressif. « Beaucoup d’équipes n’aiment pas jouer contre les Rockets, et c’est un compliment » a assuré Wembanyama. C’est dans le dernier quart que la machine Spurs s’est mise en route. Il fallu un véritable effort collectif pour limiter Houston à 13 points marqués dans les 12 dernières minutes (soit autant que Wembanyama) et seulement… 17% aux tirs. Wembanyama bien sûr, mais aussi les autres cadres des Spurs y ont contribué.

Tous ont brillé, à l’image des 18 points et 8 passes décisives de De’Aaron Fox, des 16 points d’un Stephon Castle qui s’est donné en défense, ou d’un duo Johnson-Harper qui a combiné pour 33 points en sortie de banc. Toutes les rotations étaient impeccables, les efforts exceptionnels pour un match de saison régulière, et l’envie tout simplement plus forte que leurs adversaires.

Le coach Mitch Johnson ne s’est pas étonné de l’intensité du match : « On sait comment les équipes veulent nous jouer, et les Rockets le font contre tout le monde de toute façon. On savait que ça serait un match physique, et que si on ne l’était pas, on allait se faire latter. Mais on a assez d’expérience pour savoir que ça fait partie du jeu. On est plus que capables de tenir bon là-dessus, maintenant il faut le faire sur 48 minutes. Mais c’est une bonne chose qu’on ait réussi à le faire ce soir, surtout au fur et à mesure que le match avançait. »