Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé

L’Orléans Loiret Basket avait besoin d’un match référence, il l’a trouvé au meilleur moment. Opposés à l’ADA Blois pour cette demi-finale aller de Leaders Cup, les joueurs de Lamine Kébé ont livré une prestation pleine, retrouvant identité, intensité et confiance, pour s’imposer avec la manière (103-90). Un résultat qui place l’OLB en position favorable avant le match retour, dans une semaine, au Jeu de Paume.

Une première période intense face à un voisin inspiré

Deux semaines après la victoire blésoise en championnat d’ELITE 2, les deux voisins de la région Centre se retrouvaient dans un contexte bien différent. Depuis, l’OLB avait enchaîné deux autres défaites. Et comme lors de leur dernier affrontement, la rencontre a démarré sur un rythme très élevé.

Le tournant défensif de l’OLB

Plus durs sur l’homme, mieux coordonnés pour couper les lignes de passe adverses, les Loirétains ont enchainé les stops en fin de première période. Les contre-attaques ont permis à l’OLB de virer en tête à la pause avec huit points d’avance (53-45).

Au retour des vestiaires, l’ADA, pourtant souvent redoutable en seconde période, n’est pas parvenue à inverser la tendance.

Un succès fondateur malgré un relâchement final

La grosse débauche d’énergie orléanaise s’est faite sentir en fin de match, avec quelques pertes de balle évitables et des espaces laissés en défense. L’ADA Blois en a profité pour réduire l’écart dans les dernières minutes, sans jamais réellement remettre en cause l’issue de la rencontre (103-90).

Après trois revers consécutifs en championnat, les coéquipiers de Siriman Kanouté se rassurent et reprennent confiance. Au coup de sifflet final, le coach Lamine Kébé a avant félicité tout l’état d’esprit retrouvé de son groupe :

« Cette victoire fait du bien. On a enfin regagné. On courait après ce succès depuis longtemps. Nous ne sommes pas guéris mais nous avons trouvé les premiers médicaments. Ce soir, nous avons réalisé une belle performance face à une top équipe. On prend 90 points mais on ne les prend pas n’importe comment. Il y a eu beaucoup de très gros tirs côté ADA. Bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusion car cela reste la Leaders Cup, et il y a un match retour. Mais j’ai revu mon équipe, j’ai ressenti mon équipe. Au-delà du résultat, c’est ce que je voulais. Nous nous sommes prouvés à nous-mêmes que nous étions capables de repartir de l’avant », analysait le coach orléanais au micro d’Ici Orléans.

Dans une semaine, au Jeu de Paume, l’OLB partira avec 13 points d’avance. Un avantage à préserver pour espérer décrocher une place en finale et continuer à défendre son titre.