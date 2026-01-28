Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé

ELITE 2 - Grâce à une prestation aboutie face à l’ADA Blois, l'Orléans Loiret Basket a retrouvé le sourire en s’imposant largement (103-90) lors de la demi-finale aller de Leaders Cup. Un succès qui remet les Loirétains en ballotage favorable avant le retour. Surtout, l'équipe de Lamine Kebe signe sa première victoire après trois revers de rang.
|
00h00
Résumé
Écouter
Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé

Lamine Kebe lors d’Orléans – Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’Orléans Loiret Basket avait besoin d’un match référence, il l’a trouvé au meilleur moment. Opposés à l’ADA Blois pour cette demi-finale aller de Leaders Cup, les joueurs de Lamine Kébé ont livré une prestation pleine, retrouvant identité, intensité et confiance, pour s’imposer avec la manière (103-90). Un résultat qui place l’OLB en position favorable avant le match retour, dans une semaine, au Jeu de Paume.

LIRE AUSSI

Une première période intense face à un voisin inspiré

Deux semaines après la victoire blésoise en championnat d’ELITE 2, les deux voisins de la région Centre se retrouvaient dans un contexte bien différent. Depuis, l’OLB avait enchaîné deux autres défaites. Et comme lors de leur dernier affrontement, la rencontre a démarré sur un rythme très élevé.

Le tournant défensif de l’OLB

Plus durs sur l’homme, mieux coordonnés pour couper les lignes de passe adverses, les Loirétains ont enchainé les stops en fin de première période. Les contre-attaques ont permis à l’OLB de virer en tête à la pause avec huit points d’avance (53-45).

Au retour des vestiaires, l’ADA, pourtant souvent redoutable en seconde période, n’est pas parvenue à inverser la tendance.

Un succès fondateur malgré un relâchement final

La grosse débauche d’énergie orléanaise s’est faite sentir en fin de match, avec quelques pertes de balle évitables et des espaces laissés en défense. L’ADA Blois en a profité pour réduire l’écart dans les dernières minutes, sans jamais réellement remettre en cause l’issue de la rencontre (103-90).

Après trois revers consécutifs en championnat, les coéquipiers de Siriman Kanouté se rassurent et reprennent confiance. Au coup de sifflet final, le coach Lamine Kébé a avant félicité tout l’état d’esprit retrouvé de son groupe :

« Cette victoire fait du bien. On a enfin regagné. On courait après ce succès depuis longtemps. Nous ne sommes pas guéris mais nous avons trouvé les premiers médicaments. Ce soir, nous avons réalisé une belle performance face à une top équipe. On prend 90 points mais on ne les prend pas n’importe comment. Il y a eu beaucoup de très gros tirs côté ADA. Bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusion car cela reste la Leaders Cup, et il y a un match retour. Mais j’ai revu mon équipe, j’ai ressenti mon équipe. Au-delà du résultat, c’est ce que je voulais. Nous nous sommes prouvés à nous-mêmes que nous étions capables de repartir de l’avant », analysait le coach orléanais au micro d’Ici Orléans.

Dans une semaine, au Jeu de Paume, l’OLB partira avec 13 points d’avance. Un avantage à préserver pour espérer décrocher une place en finale et continuer à défendre son titre.

Blois
Blois
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
EuroLeague
00h00Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !
Espoirs ELITE 2
00h00Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
La salle de Tarbes-Lourdes devrait être rénové
NM1
00h00Tarbes : Le Palais des sports bientôt rénové, malgré les oppositions
Basketball Champions League
00h00Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !
1 / 0
Livenews NBA
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
1 / 0