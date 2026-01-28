Recherche
Basketball Champions League

Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !

Hugo Besson s’est illustré ce mardi soir en Ligue des Champions avec Tofas Bursa, en signant son meilleur match offensif de la saison lors d’un succès face à Karditsas.
|
00h00
Résumé
Écouter
Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !

22 points pour Hugo Besson en Grèce !

Crédit photo : FIBA

Hugo Besson (1,95 m, 24 ans) a retrouvé des couleurs sur la scène européenne. Ce mardi soir, l’arrière français a livré sa meilleure performance offensive de la saison en Ligue des Champions, jouant un rôle majeur dans la victoire de Tofas Bursa face aux Grecs de Karditsas (93-79).

Hugo Besson retrouve des sensations en BCL

L’ancien joueur de l’Élan Chalon et de Saint-Quentin a terminé la rencontre avec 22 points à 7/11 au tir, dont 4/7 à 3-points, ajoutant également 5 rebonds à sa ligne de statistiques. Une prestation aboutie pour le Varois, qui n’avait pas encore complètement dépassé la barre des 20 points cette saison.

Jusqu’ici, l’ex-finaliste de Betclic ELITE avec les Metropolitans 92 en 2023 avait atteint ce seuil à deux reprises seulement : une fois en championnat turc face à Bursaspor en novembre, et une autre en BCL lors de la première sortie européenne de Tofas en octobre contre Bnei Herzeliya.

Hugo BESSON
Hugo BESSON
22
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
KAR
79 93
BUR

Pour battre son record en BCL, il lui faudra tout de même pousser un peu plus loin. La saison dernière, il a scoré 27 unités à deux reprises avec Manisa.

Tofas se relance après un faux départ

Grâce à ce succès, le club de Bursa se relance après avoir perdu son premier match de l’étape des vainqueurs face à l’Alba Berlin. En amont, Tofas avait éliminé Cholet lors du tour précédent. Une série durant laquelle Hugo Besson s’était montré plus discret mais efficace, notamment lors des matchs 2 et 3, avec 11 puis 9 points.

Sur la scène nationale, la situation reste plus compliquée. En championnat turc, Tofas affiche un bilan négatif de 8 victoires pour 9 défaites, synonyme de 9e place provisoire.

Un rendez-vous particulier à venir

Prochaine échéance pour Hugo Besson et ses coéquipiers : un déplacement sur le parquet de Turk Telekom. Une affiche particulière pour le Français, puisque c’est face à ce même adversaire qu’il avait battu son record de points en carrière en novembre 2024, avec 37 unités.

Basketball Champions League

Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !
