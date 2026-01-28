Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !

Hugo Besson (1,95 m, 24 ans) a retrouvé des couleurs sur la scène européenne. Ce mardi soir, l’arrière français a livré sa meilleure performance offensive de la saison en Ligue des Champions, jouant un rôle majeur dans la victoire de Tofas Bursa face aux Grecs de Karditsas (93-79).

Blazevic and Besson take over, as Tofas bringing home the solid road win from Greece 🟢 #BasketballCL pic.twitter.com/UACenJwxn8 — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 27, 2026

Hugo Besson retrouve des sensations en BCL

L’ancien joueur de l’Élan Chalon et de Saint-Quentin a terminé la rencontre avec 22 points à 7/11 au tir, dont 4/7 à 3-points, ajoutant également 5 rebonds à sa ligne de statistiques. Une prestation aboutie pour le Varois, qui n’avait pas encore complètement dépassé la barre des 20 points cette saison.

Jusqu’ici, l’ex-finaliste de Betclic ELITE avec les Metropolitans 92 en 2023 avait atteint ce seuil à deux reprises seulement : une fois en championnat turc face à Bursaspor en novembre, et une autre en BCL lors de la première sortie européenne de Tofas en octobre contre Bnei Herzeliya.

Pour battre son record en BCL, il lui faudra tout de même pousser un peu plus loin. La saison dernière, il a scoré 27 unités à deux reprises avec Manisa.

Tofas se relance après un faux départ

Grâce à ce succès, le club de Bursa se relance après avoir perdu son premier match de l’étape des vainqueurs face à l’Alba Berlin. En amont, Tofas avait éliminé Cholet lors du tour précédent. Une série durant laquelle Hugo Besson s’était montré plus discret mais efficace, notamment lors des matchs 2 et 3, avec 11 puis 9 points.

Sur la scène nationale, la situation reste plus compliquée. En championnat turc, Tofas affiche un bilan négatif de 8 victoires pour 9 défaites, synonyme de 9e place provisoire.

Un rendez-vous particulier à venir

Prochaine échéance pour Hugo Besson et ses coéquipiers : un déplacement sur le parquet de Turk Telekom. Une affiche particulière pour le Français, puisque c’est face à ce même adversaire qu’il avait battu son record de points en carrière en novembre 2024, avec 37 unités.