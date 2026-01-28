Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France a été effectué ce jeudi. Qui succèdera à Marmande et Rouen ?
L’équipe des Aubrais, Petit Poucet du tableau masculin
Crédit photo : CJF Les Aubrais
Après un week-end fructueux de 1/16e de finale, le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France a été effectué ce mercredi par Alain Salmon.
Le vice-président de la FFBB a eu la main lourde pour les deux Petits Poucets : dans le tableau féminin, l’équipe féminine de l’US Saint Egrève, pensionnaire de RF2, défiera l’AS Montferrand, 8e de NF1, tandis que le club des Aubrais, qui évolue en Pré-Nationale, aura droit à un joli duel contre Cergy-Pontoise chez les hommes.
Trophée féminin
- St Egrève (Région, +28) – Montferrand (NF1)
- Crussol (Région, +14) – Canet (NF2)
- Pontcharra (NF3, +14) – Martigues (NF1)
- Lamboisières-Martin (NF1) – Limoges (NF1)
- St Delphin (NF1) – Saumur (NF1)
- Sceaux (NF1) – Moulin Nantes (NF1)
- Alsace (NF1) – Trith (NF1)
- Stade Français (NF1) – Dieppe (NF1)
Trophée masculin
- Aubenas (NM3, +7) – La Ravoire Challes (NM2)
- Stade Marseillais (NM2) – Pontoise St Just St Rambert (NM2)
- Agde (NM3, +7) – Beaujolais (NM2)
- Montbrison (NM3, +7) – Avignon Le Pontet (NM2)
- Saint Médard (NM3, +7) – Bordeaux (NM2)
- Calais (NM2) – Rueil (NM2)
- Gennevilliers (NM2) – Laval (NM2)
- Les Aubrais (Région, +14) – Cergy-Pontoise (NM2)
