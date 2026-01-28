Après un week-end fructueux de 1/16e de finale, le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France a été effectué ce mercredi par Alain Salmon.

Le vice-président de la FFBB a eu la main lourde pour les deux Petits Poucets : dans le tableau féminin, l’équipe féminine de l’US Saint Egrève, pensionnaire de RF2, défiera l’AS Montferrand, 8e de NF1, tandis que le club des Aubrais, qui évolue en Pré-Nationale, aura droit à un joli duel contre Cergy-Pontoise chez les hommes.

Trophée féminin

St Egrève (Région, +28) – Montferrand (NF1)

Crussol (Région, +14) – Canet (NF2)

Pontcharra (NF3, +14) – Martigues (NF1)

Lamboisières-Martin (NF1) – Limoges (NF1)

St Delphin (NF1) – Saumur (NF1)

Sceaux (NF1) – Moulin Nantes (NF1)

Alsace (NF1) – Trith (NF1)

Stade Français (NF1) – Dieppe (NF1)

Trophée masculin