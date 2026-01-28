Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !

Signé pour trois ans par le Maccabi Tel-Aviv en 2023, mais prêté dans la foulée à Saint-Quentin, Will Rayman a réussi son pari : l’Américano-Israélien s’est inscrit dans la durée avec le Club-Nation !

Pour preuve, à cinq mois de la fin de son contrat, l’ancien intérieur axonais a déjà été prolongé pour trois ans par le Maccabi Tel-Aviv, qui loue ses « énormes progrès » depuis son arrivée.

Alors qu’il n’a jamais été un homme de stats (2,8 points à 47% et 1,9 rebond en 11 minute de moyenne en EuroLeague), Will Rayman s’est effectivement imposé comme un pilier défensif du Maccabi, actuel 14e de l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Will RAYMAN Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (01/04/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 2,8 #251 REB 1,9 #194 PD 0 #297

« Nous sommes ravis que Will prolonge son contrat avec le Maccabi », a déclaré l’entraîneur, Oded Katash. « Il a prouvé l’immense valeur qu’il apporte à l’équipe et son engagement sans faille. Son travail acharné porte ses fruits et sa progression est exceptionnelle. »

Une trajectoire entrevue dès la saison 2023/24 au SQBB. À l’époque prêté chez un promu de Betclic ÉLITE, il avait activement contribué à la belle aventure des hommes de Julien Mahé, amenant sa dureté dans toutes les raquettes du championnat de France (6,9 points à 43%, 5,6 rebonds et 1 interception en 40 matchs).