EuroLeague

Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !

Prêté en 2023/24 à Saint-Quentin, Will Rayman a séduit le Maccabi Tel-Aviv. Après deux saisons sur place, l'intérieur combatif a étendu son contrat jusqu'en 2029 avec le pensionnaire d'EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !

Will Rayman, une belle saison 2023/24 à Saint-Quentin, avant l’envol au Maccabi

Crédit photo : Julie Dumélié

Signé pour trois ans par le Maccabi Tel-Aviv en 2023, mais prêté dans la foulée à Saint-Quentin, Will Rayman a réussi son pari : l’Américano-Israélien s’est inscrit dans la durée avec le Club-Nation !

Pour preuve, à cinq mois de la fin de son contrat, l’ancien intérieur axonais a déjà été prolongé pour trois ans par le Maccabi Tel-Aviv, qui loue ses « énormes progrès » depuis son arrivée.

Alors qu’il n’a jamais été un homme de stats (2,8 points à 47% et 1,9 rebond en 11 minute de moyenne en EuroLeague), Will Rayman s’est effectivement imposé comme un pilier défensif du Maccabi, actuel 14e de l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Will Rayman.jpg
Will RAYMAN
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 28 ans (01/04/1997)
Nationalités:

logo usa.jpg
logo isr.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
2,8
#251
REB
1,9
#194
PD
0
#297

« Nous sommes ravis que Will prolonge son contrat avec le Maccabi », a déclaré l’entraîneur, Oded Katash. « Il a prouvé l’immense valeur qu’il apporte à l’équipe et son engagement sans faille. Son travail acharné porte ses fruits et sa progression est exceptionnelle. »

Une trajectoire entrevue dès la saison 2023/24 au SQBB. À l’époque prêté chez un promu de Betclic ÉLITE, il avait activement contribué à la belle aventure des hommes de Julien Mahé, amenant sa dureté dans toutes les raquettes du championnat de France (6,9 points à 43%, 5,6 rebonds et 1 interception en 40 matchs).

pauldoux
Un poste 4 dur au mal en défense et d'une énergie incroyable. Un bonheur de l'avoir eu chez nous.
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
