NBA

Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »

Victor Wembanyama s’est exprimé mardi sur les meurtres commis par des agents de l’ICE à Minneapolis. Le pivot de San Antonio s'est dit "horrifié", suivant la ligne tracée par Guerschon Yabusele, à rebours d'une NBA très discrète dans ses déclarations. Même s'il n'a pas voulu tout dire non plus...

00h00
Résumé
Écouter
Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »

Victor Wembanyama se. dit « horrifié »

Crédit photo : Peter Creveling-Imagn Images

Victor Wembanyama est venu préparé. Il savait qu’il allait être interrogé sur la situation inflammable aux États-Unis, où Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans, a été abattu samedi par des agents de l’ICE (la police de l’immigration mise en place par Donald Trump), trois semaines après la mort de Renee Good, une autre Américaine de 37 ans, dans des conditions similaires.

« Je suis horrifié » 

Alors Victor Wembanyama aurait pu décliner tout commentaire, se contenter d’un laconique « No comment », ou s’en sortir par une pirouette comme Anthony Edwards, la star des Minnesota Timberwolves, disant « ne pas être au courant de tout ce qui se passe » dans sa propre ville… Mais l’intérieur français des Spurs n’avait pas envie de se taire.

« Le service communication des Spurs a essayé (de me convaincre), mais je ne vais pas me présenter devant les médias et sortir un discours politiquement correct », a-t-il lâché devant un pool de médias, dont Maxime Aubin de L’Équipe. « Tous les jours, je me réveille et je suis horrifié quand je vois l’actualité. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l’impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable. Je vois les nouvelles tous les jours et parfois je me pose des questions très profondes sur ma vie. »

« Je suis un étranger qui vit aux États-Unis,
donc je suis inquiet »

Toutefois, Wemby a traversé ces quelques questions comme un funambule, désireux de ne pas rester indifférent mais soucieux également de ne pas trop en dire, lui qui n’est finalement rien d’autre qu’un étranger aux États-Unis…

« J’ai aussi conscience que dire tout ce qui me passe par la tête aurait un coût trop grand pour moi maintenant. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il peut y avoir des répercussions, c’est terrible. Je suis un étranger qui vit aux États-Unis, donc je suis inquiet, c’est sûr. »

Yabusele le plus incisif

Alors que l’écosystème de la NBA est encore relativement frileux dans ses déclarations, contrairement à la superstar WNBA Breanna Stewart qui a brandi une pancarte « Abolissez l’ICE » en marge d’un match Unrivaled, Victor Wembanyama reste, malgré toutes ses précautions, l’un des joueurs en ayant dit le plus.

Tyrese Haliburton avait pourtant ouvert la voie en tweetant simplement qu’« Alex Pretti a été assassiné » mais le reste du lot n’a, pour l’instant, pas été à la hauteur de l’histoire de l’engagement social de la grande ligue. Que ce soit chez les Timberwolves, ou parmi les autres grandes stars de la ligue. « Chacun doit décider du prix qu’il est prêt à payer », résume Wembanyama.

Finalement, celui qui est allé le plus loin n’est autre que Guerschon Yabusele. Le capitaine des Bleus a été le plus incisif sur son compte X, via un message déjà vu plus d’une million de fois. « Je n’arrive pas à arrêter de penser aux évènements tragiques du Minnesota. Même si je suis Français, je ne peux rester silencieux. Ce qui se passe est incompréhensible. On parle de meurtres, ce sont des choses graves. La situation doit changer, le gouvernement doit cesser d’agir ainsi. »

NBA
NBA
halle_37
Eh bin cassez vous de ce pays, ou faites grève , c'est bien français et ça serait un geste fort
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
