EuroLeague

Plus belle victoire de la saison de Paris, première équipe à faire tomber le Real Madrid en 2026 !

EuroLeague - Le Paris Basketball relève la tête après des semaines compliquées en EuroLeague : superbe victoire à domicile contre le Real Madrid (score final 98-92). Les Parisiens ont résisté en fin de match aux assauts de l'armada madrilène, qui a failli les faire craquer.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un beau match devant la superbe atmosphère de l’Adidas Arena

Crédit photo : Real Madrid Basket

Plus de 2 mois et demi sans victoire à l’Adidas Arena en EuroLeague (celle contre l’Étoile Rouge était à l’Accor Arena), et il fallait que cette série s’arrête contre le… Real Madrid ! Magnifique victoire des Parisiens face à une équipe madrilène qui était invaincue en EuroLeague en 2026 (6-0). C’est même la première fois qu’ils les battent à domicile, puisque le premier et dernier affrontement en 2024 s’était soldé par une défaite de 11 points. On pourrait qualifier ce succès d’exploit tant les dynamiques des deux équipes étaient inverses entre le 3e et le 17e du classement. Huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues pour le Real, contre trois revers sur les cinq derniers matchs des Parisiens. Mais ces derniers ont réussi à imposer leur rythme et à appliquer leur style de jeu, et cela a fait toute la différence.

– Journée 25

Devant pendant quasiment tout le match face à une équipe espagnole pourtant très adroite (61% à 2-points, 44% à 3-points), Paris n’a pas pu éviter le run de fin de match de leurs adversaires qui leur a fait très peur. 9 points d’avance à cinq minutes du terme, mais 1 de retard trois minutes plus tard : l’Adidas Arena a retenu son souffle. On se disait que cet exploit était en train de leur filer entre les mains. Il a fallu plusieurs actions clutch du cinq sur le terrain dans le money-time : un and-one de Nadir Hifi (21 points) sur le triple-DPOY Walter Tavarès, un contre déterminant de Mouhamed Faye (6 points, 7 rebonds, 4 contres) et enfin un jumpshot suspendu de Jared Rhoden (15 points), et voilà la victoire sécurisée. De quoi faire exploser les fans et remettre des sourires sur des visages parisiens qui en avaient bien besoin.

Développement à venir…

Nadir Hifi au micro de l’EuroLeague TV : « On avait besoin de confiance à ce moment de la saison. On sort de deux sales défaites contre Dubaï et Valence, et cette fois on gagne contre une des meilleures équipes de l’EuroLeague. Ça montre qu’on peut rivaliser avec beaucoup d’équipes. On peut être fiers ce soir. »

Francesco Tabellini : « Nos fans le méritaient après nos dernières performances à la maison. Ils méritaient de voir une autre équipe, qui joue ensemble, avec une bonne mentalité. Je pense que ce soir, on leur a donné ça… L’équipe avait perdu un peu de confiance, et de l’agressivité. On a travaillé dur pour revenir à nos meilleurs niveaux d’agressivité. Et ce soir les joueurs ont tenu malgré un bel enchaînement de paniers des Madrilènes en fin de match. »

Commentaires

viking92
Très belle victoire dans cette saison d'Euroleague difficile. Le prochain match au Bayern va être important pour essayer de retrouver une bonne dynamique.
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
