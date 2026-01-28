Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records

29 points en 29 tirs tentés, il est évident qu’il y aura des choses à redire sur l’efficacité d’Alexandre Sarr, à créditer d’un maigre 38% de réussite aux tirs. Mais le Toulousain a tout de même vécu l’une de ses meilleures soirées en carrière NBA.

Déjà parce que ses Wizards ont gagné (115-111 contre Portland), ce qui n’est pas si fréquent, mettant ainsi fin à une série de neuf défaites consécutives. Mais aussi parce qu’il a considérablement noirci la feuille de statistiques, des deux côtés du parquet, avec 29 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 6 contres.

« Je veux avoir le plus d’impact défensif possible », a-t-il témoigné en conférence de presse. « Je veux encore plus de rebonds, c’est un objectif personnel. Mais les contres, l’activité, c’est ce qui pèse sur des matchs ! Ce soir, j’ai essayé d’être physique. Offensivement, j’ai eu beaucoup de tirs ouverts. 29 tirs, c’est beaucoup en effet, jaurais aimé en rentrer plus, avoir plus d’efficacité, mais on ne peut pas être adroit tous les soirs… pour le moment. J’y travaille !

À ses côtés, Bilal Coulibaly a joué sa part dans la victoire de Washington avec une prestation complète, quoique plus discrète offensivement (5 points à 1/2, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 28 minutes).

En face, il y avait également deux Français sur le parquet. Sorti du banc, Sidy Cissoko a rendu une feuille de statistiques quasi-vierge, avec 0 point à 0/3 et 1 interception en 15 minutes. Mais Rayan Rupert s’est lui distingué en compilant 10 points à 4/6, 6 rebonds, 1 passe décisive et 5 interceptions en 19 minutes.

5 interceptions, ce qui représente un nouveau record en carrière pour le Sarthois, devant ses 4 ballons subtilisés face aux Lakers il y a… 10 jours ! En match officiel, il n’avait jamais fait mieux, montant également à 5 en NM1 face à Caen en mars 2021. Ou alors lors du Next Generation Tournament, quand il avait harcelé l’attaque des U18 de Mega avec 6 interceptions.

ADORÉ l'impact de Rayan Rupert 🇫🇷 en première période 7 points, 5 rebonds, 3 steals : il a bouffé Bub Carrington avec ses pressions tout-terrain, sa spécialité pic.twitter.com/duY98NHijF — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 28, 2026

Cerise sur le gâteau : le frère d’Iliana Rupert a répondu à nos questions après le match dans le vestiaire de Portland. Une interview à retrouver prochainement sur BeBasket.

Ruuuuuups ! Interview enregistrée avec monsieur Rayan Rupert 🇫🇷👀 Sa relation avec Sidy Cissoko, le trashtalk de Bilal Coulibaly, la génération 2004 dorée : « L'Euro U18 en 2022 ? On a encore des regrets, on aurait dû le gagner », « Un match contre les 2005 ? On les lave »… pic.twitter.com/JxZvvJRICO — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 28, 2026

Parmi les autres Français sur les parquets NBA la nuit dernière, Nicolas Batum est l’un des seuls à avoir tiré son épingle du jeu. Le couteau suisse des Clippers a eu plus d’impact offensif qu’à l’accoutumée, avec 8 points à 3/5 en 21 minutes lors d’une victoire contre Utah (115-103). Avec une rareté : un tir à 2-points, seulement son quatrième depuis le 15 novembre !

Enfin, il y avait également quatre Français lors du match New York – Sacramento. Mais tous ont traversé la soirée dans la plus grande discrétion. Parmi le trio des Knicks (Guerschon Yabusele – Pacôme Dadiet – Mohamed Diawara), seul le capitaine des Bleus a eu le droit de sortir du banc, sans toutefois avoir de quoi sauter au plafond (2 minutes et 55 secondes de jeu, pour 0 point à 0/1).

Côté Kings, Maxime Raynaud a confirmé qu’il était rentré dans le rang depuis le retour de blessure de Domantas Sabonis. Dans la défaite de Sacramento au Garden (103-87), le rookie a livré une nouvelle prestation poussive avec 4 points à 1/2 et 3 rebonds en 15 minutes.