Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records

Washington - Portland et New York - Sacramento, deux matchs NBA avec quatre Français chacun sur la feuille de match. Mais c'est du côté de la capitale fédérale qu'il fallait se tourner pour voir de l'impact, grâce notamment aux belles performances d'Alex Sarr et Rayan Rupert.
|
00h00
Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records

29 points, 12 rebonds et 6 contres pour Alex Sarr

Crédit photo : Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

29 points en 29 tirs tentés, il est évident qu’il y aura des choses à redire sur l’efficacité d’Alexandre Sarr, à créditer d’un maigre 38% de réussite aux tirs. Mais le Toulousain a tout de même vécu l’une de ses meilleures soirées en carrière NBA.

Déjà parce que ses Wizards ont gagné (115-111 contre Portland), ce qui n’est pas si fréquent, mettant ainsi fin à une série de neuf défaites consécutives. Mais aussi parce qu’il a considérablement noirci la feuille de statistiques, des deux côtés du parquet, avec 29 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 6 contres.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
29
PTS
12
REB
3
PDE
Logo NBA
WAS
115 111
POR

« Je veux avoir le plus d’impact défensif possible », a-t-il témoigné en conférence de presse. « Je veux encore plus de rebonds, c’est un objectif personnel. Mais les contres, l’activité, c’est ce qui pèse sur des matchs ! Ce soir, j’ai essayé d’être physique. Offensivement, j’ai eu beaucoup de tirs ouverts. 29 tirs, c’est beaucoup en effet, jaurais aimé en rentrer plus, avoir plus d’efficacité, mais on ne peut pas être adroit tous les soirs… pour le moment. J’y travaille ! 

À ses côtés, Bilal Coulibaly a joué sa part dans la victoire de Washington avec une prestation complète, quoique plus discrète offensivement (5 points à 1/2, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 28 minutes).

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
5
PTS
5
REB
6
PDE
Logo NBA
WAS
115 111
POR

En face, il y avait également deux Français sur le parquet. Sorti du banc, Sidy Cissoko a rendu une feuille de statistiques quasi-vierge, avec 0 point à 0/3 et 1 interception en 15 minutes. Mais Rayan Rupert s’est lui distingué en compilant 10 points à 4/6, 6 rebonds, 1 passe décisive et 5 interceptions en 19 minutes.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
10
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NBA
WAS
115 111
POR

5 interceptions, ce qui représente un nouveau record en carrière pour le Sarthois, devant ses 4 ballons subtilisés face aux Lakers il y a… 10 jours ! En match officiel, il n’avait jamais fait mieux, montant également à 5 en NM1 face à Caen en mars 2021. Ou alors lors du Next Generation Tournament, quand il avait harcelé l’attaque des U18 de Mega avec 6 interceptions.

Cerise sur le gâteau : le frère d’Iliana Rupert a répondu à nos questions après le match dans le vestiaire de Portland. Une interview à retrouver prochainement sur BeBasket.

Parmi les autres Français sur les parquets NBA la nuit dernière, Nicolas Batum est l’un des seuls à avoir tiré son épingle du jeu. Le couteau suisse des Clippers a eu plus d’impact offensif qu’à l’accoutumée, avec 8 points à 3/5 en 21 minutes lors d’une victoire contre Utah (115-103). Avec une rareté : un tir à 2-points, seulement son quatrième depuis le 15 novembre !

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
8
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
UTA
103 115
LAC

Enfin, il y avait également quatre Français lors du match New York – Sacramento. Mais tous ont traversé la soirée dans la plus grande discrétion. Parmi le trio des Knicks (Guerschon Yabusele – Pacôme Dadiet – Mohamed Diawara), seul le capitaine des Bleus a eu le droit de sortir du banc, sans toutefois avoir de quoi sauter au plafond (2 minutes et 55 secondes de jeu, pour 0 point à 0/1).

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
0
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
NYK
103 87
SAC

Côté Kings, Maxime Raynaud a confirmé qu’il était rentré dans le rang depuis le retour de blessure de Domantas Sabonis. Dans la défaite de Sacramento au Garden (103-87), le rookie a livré une nouvelle prestation poussive avec 4 points à 1/2 et 3 rebonds en 15 minutes.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
4
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
NYK
103 87
SAC
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Jonas Boulefaa après le succès de Blois contre la JL Bourg
ELITE 2
00h00[Vidéo] Une immersion de 45 minutes avec Jonas Boulefaa : Deux Nuits Avec dévoile son portrait
Mike James pense qu'il est le GOAT de l'EuroLeague, mais avoue manque d'objectivité
Betclic ELITE
00h00Mike James : « Je pense que je suis le GOAT de l’EuroLeague, mais… »
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Leaders Cup ELITE 2
00h00Les derbys de Leaders Cup remportés par Orléans et Vichy, qui prennent leur revanche
EuroLeague
00h00Plus belle victoire de la saison de Paris, première équipe à faire tomber le Real Madrid en 2026 !
Basketball Champions League
00h00L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux
NBA
00h00Nicolas Batum raconte le renouveau des Clippers : « La saison que je préfère depuis que je suis rookie »
Betclic ELITE
00h00La tuile pour l’Élan Chalon, qui perd son capitaine jusqu’à la mi-mars
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps.
NBA
00h00Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden
Le Français a compilé 29 points à 11/29 au tir dont 3/9 à 3-points, 12 rebonds et 6 contres.
NBA
00h00Alex Sarr brille avec 29 points et mène Washington à la victoire contre Portland
Flagg, qui tourne à 18,8 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes décisives par match, sera rejoint par neuf autres rookies issus de la loterie 2025.
NBA
00h00Rising Stars 2026 : la liste des sélectionnés est tombée
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
1 / 0