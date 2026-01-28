Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante

Les Detroit Pistons ont débuté leur périple de trois matchs dans la Conférence Ouest par une victoire arrachée face aux Denver Nuggets, 109-107, à la Ball Arena. Malgré une avance de 18 points en deuxième quart-temps, les Pistons ont dû batailler jusqu’aux dernières secondes pour s’imposer.

Cade Cunningham et Tobias Harris portent les Pistons

Cade Cunningham (22 points, 11 passes) et Tobias Harris (22 points, 8 rebonds) ont été les artisans de cette victoire. Harris a inscrit les lancers-francs décisifs dans les derniers instants, tandis que Cunningham a orchestré le jeu de son équipe avec brio. Les Pistons ont pris les commandes définitivement dès la première minute du premier quart-temps, grâce à un panier de Cunningham.

La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps pour mener 31-18. Cependant, les Pistons ont connu des difficultés majeures à 3-points, ne réussissant que 2 tentatives sur 21 jusqu’à la moitié du troisième quart-temps.

Une fin de match à suspense avec Jamal Murray

Le dénouement a été particulièrement épique. Alors que Detroit menait de trois points dans la dernière minute, Jamal Murray a eu deux occasions d’égaliser depuis la ligne des lancers-francs. À 3,5 secondes de la fin, après avoir été fauté sur un tir à 3-points par Javonte Green, Murray a manqué son premier lancer mais réussi les deux suivants, ramenant Denver à un point.

Harris a ensuite inscrit deux lancers-francs cruciaux avec 2 secondes au chrono pour redonner trois points d’avance aux Pistons (109-106). Mais Green a de nouveau commis une faute sur Murray à 3-points avec 0,7 seconde restante. Cette fois, Murray n’a converti que le premier de ses trois lancers-francs, scellant la défaite des Nuggets.

Jamal Murray missed 2 CLUTCH FTs 😭 pic.twitter.com/nvkA8xRs4t — Logion Noops (@LogionNoops) January 28, 2026

Murray, qui avait tourné à plus de 30 points de moyenne lors de ses trois précédents matchs contre Detroit, a terminé avec 24 points et 10 passes mais à 7/18 au tir. Les Nuggets évoluaient sans Nikola Jokic (contusion osseuse au genou gauche), Aaron Gordon, Cameron Johnson et Christian Braun, tous blessés.

Cette victoire porte le bilan des Pistons à 34 victoires pour 11 défaites, consolidant leur première place dans la Conférence Est avec 6 matchs d’avance sur Boston. Detroit poursuivra sa tournée à Phoenix jeudi contre les Suns.