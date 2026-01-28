Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden

Jalen Brunson mène la charge avec 28 points dans le dernier quart-temps pour offrir aux Knicks leur troisième victoire consécutive face aux Sacramento Kings, malgré les 34 points de DeMar DeRozan.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden

Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps.

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Un match serré jusqu’au dernier quart-temps

Les New York Knicks ont pris leur revanche sur les Sacramento Kings au Madison Square Garden, s’imposant 103-87 mardi soir. Cette victoire permet aux Knicks d’égaliser leur série de la saison face aux Kings, deux semaines après leur défaite à Sacramento le 14 janvier.

La rencontre est restée indécise pendant trois quart-temps, avec un score de parité 72-72 à la fin du troisième acte. Les Knicks avaient pourtant bien débuté la partie, menant 36-26 après le premier quart-temps grâce notamment à Mikal Bridges qui avait inscrit 9 points rapidement.

LIRE AUSSI

Le deuxième quart-temps a vu les Kings revenir dans la partie, principalement portés par un excellent DeMar DeRozan. L’ailier vétéran a dominé la première mi-temps avec 22 points, permettant aux siens de revenir à 52-51 à la pause. Les Knicks ont souffert de leurs pertes de balle, commettant 11 turnovers en première période, un record cette saison.

DeMar DeRozan a continué son festival offensif en seconde période, terminant la rencontre avec 34 points à 13/26 aux tirs. Cependant, ses efforts individuels n’ont pas suffi face à la montée en puissance collective des Knicks dans les moments décisifs.

Jalen Brunson prend les choses en main

Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps. Après une soirée compliquée jusqu’alors (3/9 aux tirs en première mi-temps), le meneur a inscrit 11 points cruciaux dans les dernières minutes pour porter son total à 28 points. Karl-Anthony Towns a également contribué au réveil new-yorkais avec deux 3-points en début de dernier acte.

PROFIL JOUEUR
Jalen BRUNSON
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 29 ans (31/08/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
27,9
#9
REB
3,2
#236
PD
6,1
#30

La défense des Knicks s’est considérablement durcie dans les douze dernières minutes, limitant les Kings à seulement 13 points dans le quatrième quart-temps. Malgré 21 turnovers au total dans la partie, les new-yorkais ont su faire la différence grâce à leur adresse extérieure retrouvée et leur intensité défensive.

Mitchell Robinson a également brillé en sortie de banc avec 13 rebonds (dont 6 offensifs) en 27 minutes, affichant un différentiel de +25. Cette performance collective permet aux Knicks (28-18) d’enchaîner une troisième victoire consécutive, tandis que les Kings (12-36) concèdent une sixième défaite de suite et restent dans une spirale négative avec 9 défaites consécutives à l’extérieur.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mike James pense qu'il est le GOAT de l'EuroLeague, mais avoue manque d'objectivité
Betclic ELITE
00h00Mike James : « Je pense que je suis le GOAT de l’EuroLeague, mais… »
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Leaders Cup ELITE 2
00h00Les derbys de Leaders Cup remportés par Orléans et Vichy, qui prennent leur revanche
EuroLeague
00h00Plus belle victoire de la saison de Paris, première équipe à faire tomber le Real Madrid en 2026 !
Basketball Champions League
00h00L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux
NBA
00h00Nicolas Batum raconte le renouveau des Clippers : « La saison que je préfère depuis que je suis rookie »
Betclic ELITE
00h00La tuile pour l’Élan Chalon, qui perd son capitaine jusqu’à la mi-mars
Leaders Cup ELITE 2
00h00Du turnover dans l’infirmerie de Vichy : deux retours mais deux nouveaux absents pour la 1/2 finale aller de la Leaders Cup
Betclic ELITE
00h00« 15 contre 12 » : l’Élan Chalon bientôt rattrapé par sa communication ?
Betclic ELITE
00h00Un Kenny peut en cacher un autre : Pohto débarque au Portel
1 / 0
Livenews NBA
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps.
NBA
00h00Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden
Le Français a compilé 29 points à 11/29 au tir dont 3/9 à 3-points, 12 rebonds et 6 contres.
NBA
00h00Alex Sarr brille avec 29 points et mène Washington à la victoire contre Portland
Flagg, qui tourne à 18,8 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes décisives par match, sera rejoint par neuf autres rookies issus de la loterie 2025.
NBA
00h00Rising Stars 2026 : la liste des sélectionnés est tombée
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
L'absence d'Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 3-11 sans lui cette saison.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet
Iverson a annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d'apprendre son absence.
NBA
00h00Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
1 / 0