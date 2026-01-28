Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden

Un match serré jusqu’au dernier quart-temps

Les New York Knicks ont pris leur revanche sur les Sacramento Kings au Madison Square Garden, s’imposant 103-87 mardi soir. Cette victoire permet aux Knicks d’égaliser leur série de la saison face aux Kings, deux semaines après leur défaite à Sacramento le 14 janvier.

La rencontre est restée indécise pendant trois quart-temps, avec un score de parité 72-72 à la fin du troisième acte. Les Knicks avaient pourtant bien débuté la partie, menant 36-26 après le premier quart-temps grâce notamment à Mikal Bridges qui avait inscrit 9 points rapidement.

Le deuxième quart-temps a vu les Kings revenir dans la partie, principalement portés par un excellent DeMar DeRozan. L’ailier vétéran a dominé la première mi-temps avec 22 points, permettant aux siens de revenir à 52-51 à la pause. Les Knicks ont souffert de leurs pertes de balle, commettant 11 turnovers en première période, un record cette saison.

DeMar DeRozan a continué son festival offensif en seconde période, terminant la rencontre avec 34 points à 13/26 aux tirs. Cependant, ses efforts individuels n’ont pas suffi face à la montée en puissance collective des Knicks dans les moments décisifs.

A game-high 22 for DeMar DeRozan! 1-point game at halftime in New York 💥 pic.twitter.com/slTdLMfBzP — NBA (@NBA) January 28, 2026

Jalen Brunson prend les choses en main

Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps. Après une soirée compliquée jusqu’alors (3/9 aux tirs en première mi-temps), le meneur a inscrit 11 points cruciaux dans les dernières minutes pour porter son total à 28 points. Karl-Anthony Towns a également contribué au réveil new-yorkais avec deux 3-points en début de dernier acte.

PROFIL JOUEUR Jalen BRUNSON Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 29 ans (31/08/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 27,9 #9 REB 3,2 #236 PD 6,1 #30

La défense des Knicks s’est considérablement durcie dans les douze dernières minutes, limitant les Kings à seulement 13 points dans le quatrième quart-temps. Malgré 21 turnovers au total dans la partie, les new-yorkais ont su faire la différence grâce à leur adresse extérieure retrouvée et leur intensité défensive.

Mitchell Robinson a également brillé en sortie de banc avec 13 rebonds (dont 6 offensifs) en 27 minutes, affichant un différentiel de +25. Cette performance collective permet aux Knicks (28-18) d’enchaîner une troisième victoire consécutive, tandis que les Kings (12-36) concèdent une sixième défaite de suite et restent dans une spirale négative avec 9 défaites consécutives à l’extérieur.