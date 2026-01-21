Recherche
NBA

Jalen Brunson organise une réunion d'équipe après la nouvelle débâcle des Knicks

Jalen Brunson a convoqué ses coéquipiers après la lourde défaite face aux Mavericks. Le capitaine des New York Knicks demande aux joueurs de trouver eux-mêmes les solutions à leur crise de janvier.
00h00
Jalen Brunson organise une réunion d'équipe après la nouvelle débâcle des Knicks

Cette prise de position du meneur intervient alors que l’équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Le capitaine des New York Knicks, Jalen Brunson, a organisé une réunion entre joueurs après la lourde défaite à domicile contre les Dallas Mavericks lundi soir, selon des sources ESPN. Cette initiative intervient dans un contexte difficile pour la franchise new-yorkaise, qui traverse une période compliquée avec neuf défaites en onze matchs.

Un message fort du capitaine après une performance embarrassante

Le message de Brunson à ses coéquipiers était clair : les Knicks doivent trouver des réponses à leurs mauvaises performances de janvier entre eux, plutôt que de chercher des solutions du côté du staff technique. Cette prise de position du meneur intervient alors que l’équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites, après un excellent début de saison à 23-9 et une victoire en NBA Cup en décembre.

La situation est devenue particulièrement préoccupante avec l’effondrement offensif de l’équipe, qui figure désormais parmi les 5 équipes les moins prolifiques de la ligue en janvier. Les fans du Madison Square Garden ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement en huant leur équipe, menée 75-45 à la mi-temps face aux Mavericks.

Après la rencontre, Brunson n’a pas mâché ses mots : « En tant qu’équipe, nous savons ce que nous devons faire. Soit nous le faisons, nous nous soucions assez de le faire, soit nous ne le faisons pas. » Cette déclaration publique témoigne de l’urgence de la situation et de la volonté du capitaine de responsabiliser ses coéquipiers.

Une remise en question collective nécessaire

Josh Hart, ailier des Knicks, a également reconnu la gravité de la situation après la rencontre. « Nous devons tous faire un examen de conscience », a-t-il déclaré. « En ce moment, nous jouons un basket embarrassant. Nous n’exécutons pas en attaque. Défensivement, nous avons été abominables. Nous avons été terribles défensivement toute l’année. »

Cette autocritique collective souligne l’ampleur des problèmes que traverse l’équipe new-yorkaise, tant sur le plan offensif que défensif. La réunion organisée par Brunson marque une étape importante dans la tentative de redressement des Knicks, qui doivent rapidement retrouver leur niveau du début de saison pour maintenir leurs ambitions de playoffs.

NBA
NBA
EuroCup
00h00Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon prend complètement l’eau à Badalone
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo créent la surprise contre Bourges, Basket Landes renforce sa 2e place
Basketball Champions League
00h00Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray
NCAA
00h00Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha
Betclic ELITE
00h00Officiel : l’ASVEL tient déjà sa deuxième recrue de 2026 pour renforcer les lignes arrières
Messi Yangala, encore U17, fait partie des sélectionnés pour le Young Star Game 2026
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Wembanyama, Yangala, Ekanga-Ehawa… Une liste officielle très jeune
Nick Weiler-Babb et l'Anadolu Efes Istanbul ont perdu sur le parquet de l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, toujours plus en crise en EuroLeague
Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne
EuroLeague
00h00Le Partizan Belgrade renoue (enfin) avec le succès en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup
La blessure s'est produite alors qu'Adams défendait sur Zion Williamson près du cercle.
NBA
00h00Steven Adams absent indéfiniment chez les Rockets après une blessure à la cheville
Le vétéran de 36 ans s'est rompu le ligament croisé antérieur droit lors du match contre Miami lundi soir.
NBA
00h00Jimmy Butler blessé : les Warriors explorent leurs options avant la trade deadline
Cette prise de position du meneur intervient alors que l'équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites.
NBA
00h00Jalen Brunson organise une réunion d’équipe après la nouvelle débâcle des Knicks
Cette arrestation n'est pas la première pour Odom, qui avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Los Angeles en 2013.
NBA
00h00Lamar Odom arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas
NBA
00h00Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA
L'efficacité offensive du Heat s'est construite autour d'un festival à longue distance.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase Sacramento avec 21 paniers derrière l’arc pour une victoire 130-117
Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points inscrits.
NBA
00h00Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves
Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points
Immanuel Quickley a été l'artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points.
NBA
00h00Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry
Devin Booker a mené l'attaque des Suns avec 27 points.
NBA
00h00Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green
