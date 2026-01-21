Jalen Brunson organise une réunion d’équipe après la nouvelle débâcle des Knicks

Le capitaine des New York Knicks, Jalen Brunson, a organisé une réunion entre joueurs après la lourde défaite à domicile contre les Dallas Mavericks lundi soir, selon des sources ESPN. Cette initiative intervient dans un contexte difficile pour la franchise new-yorkaise, qui traverse une période compliquée avec neuf défaites en onze matchs.

Un message fort du capitaine après une performance embarrassante

Le message de Brunson à ses coéquipiers était clair : les Knicks doivent trouver des réponses à leurs mauvaises performances de janvier entre eux, plutôt que de chercher des solutions du côté du staff technique. Cette prise de position du meneur intervient alors que l’équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites, après un excellent début de saison à 23-9 et une victoire en NBA Cup en décembre.

La situation est devenue particulièrement préoccupante avec l’effondrement offensif de l’équipe, qui figure désormais parmi les 5 équipes les moins prolifiques de la ligue en janvier. Les fans du Madison Square Garden ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement en huant leur équipe, menée 75-45 à la mi-temps face aux Mavericks.

Après la rencontre, Brunson n’a pas mâché ses mots : « En tant qu’équipe, nous savons ce que nous devons faire. Soit nous le faisons, nous nous soucions assez de le faire, soit nous ne le faisons pas. » Cette déclaration publique témoigne de l’urgence de la situation et de la volonté du capitaine de responsabiliser ses coéquipiers.

It's happening: Jalen Brunson called a players-only meeting after the Knicks lost 9 of their last 11 games, per @ramonashelburne The message: "Stop looking at the coaches. We have to look in the mirror." — Legion Hoops (@LegionHoops) January 20, 2026

Une remise en question collective nécessaire

Josh Hart, ailier des Knicks, a également reconnu la gravité de la situation après la rencontre. « Nous devons tous faire un examen de conscience », a-t-il déclaré. « En ce moment, nous jouons un basket embarrassant. Nous n’exécutons pas en attaque. Défensivement, nous avons été abominables. Nous avons été terribles défensivement toute l’année. »

Cette autocritique collective souligne l’ampleur des problèmes que traverse l’équipe new-yorkaise, tant sur le plan offensif que défensif. La réunion organisée par Brunson marque une étape importante dans la tentative de redressement des Knicks, qui doivent rapidement retrouver leur niveau du début de saison pour maintenir leurs ambitions de playoffs.