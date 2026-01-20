Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
NBA

Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?

Les New York Knicks explorent activement le marché des transferts pour Karl-Anthony Towns. Malgré une saison prometteuse, des tensions internes et des problèmes défensifs poussent la franchise à envisager un trade de leur star avant la deadline.
|
00h00
Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?

Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Les New York Knicks traversent une période difficile avec 8 défaites lors de leurs 10 derniers matchs, et Karl-Anthony Towns se retrouve au cœur des spéculations. Malgré ses moyennes impressionnantes de 24,4 points et 12,8 rebonds cette saison, l’intérieur All-Star fait l’objet de critiques concernant son impact défensif et sa communication sur le terrain.

Des tensions internes qui questionnent l’avenir de Towns

Selon un dirigeant d’une franchise de la Conférence Est, la situation des Knicks semble complexe à résoudre : « Ils sont actifs et cherchent à ajouter des joueurs. Mais à mon avis, ils voient qu’ils ont ce qu’il faut pour corriger ce qui ne va pas. C’est une question de chimie, de jouer avec le cœur, de jouer avec une certaine intensité », a-t-il déclaré.

Les problèmes ne se limitent pas aux statistiques. En coulisses, joueurs et entraîneurs ont exprimé leur frustration concernant les habitudes défensives de Towns, particulièrement son manque de communication sur les couvertures défensives. Cette situation a créé des inquiétudes au sein de l’effectif quant à sa compréhension sur l’importance de ces aspects du jeu.

Le contrat de Towns, qui lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine, 57 millions en 2026-2027 et une option joueur à 61 millions pour 2027-2028, complique les négociations. Néanmoins, plusieurs destinations potentielles émergent, notamment Milwaukee pour un échange avec Giannis Antetokounmpo ou encore Memphis dans le cadre d’un transfert impliquant Jaren Jackson Jr.

Après la défaite humiliante face aux Mavericks (114-97), Josh Hart a admis son désarroi : « Je ne sais pas pourquoi. J’aimerais le savoir. Nous devons avoir un meilleur sens de l’urgence, nous tous », a-t-il confié. Cette déclaration illustre parfaitement l’état d’esprit actuel d’une équipe en quête de solutions avant la deadline des transferts.

NBA
NBA
Commentaires
Connexion
alco23
On ne retrouve pas le nom de Yabusele dans le contenu... y a-t-il plus qu'une simple supposition?
lulutoutvert
il peut faire partie d'un package, ça s'est déjà vu.
halle_37
Je sens NY envoyer tout le monde sauf brunson pour giannis lol
