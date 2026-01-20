Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?

Les New York Knicks traversent une période difficile avec 8 défaites lors de leurs 10 derniers matchs, et Karl-Anthony Towns se retrouve au cœur des spéculations. Malgré ses moyennes impressionnantes de 24,4 points et 12,8 rebonds cette saison, l’intérieur All-Star fait l’objet de critiques concernant son impact défensif et sa communication sur le terrain.

Des tensions internes qui questionnent l’avenir de Towns

Selon un dirigeant d’une franchise de la Conférence Est, la situation des Knicks semble complexe à résoudre : « Ils sont actifs et cherchent à ajouter des joueurs. Mais à mon avis, ils voient qu’ils ont ce qu’il faut pour corriger ce qui ne va pas. C’est une question de chimie, de jouer avec le cœur, de jouer avec une certaine intensité », a-t-il déclaré.

Les problèmes ne se limitent pas aux statistiques. En coulisses, joueurs et entraîneurs ont exprimé leur frustration concernant les habitudes défensives de Towns, particulièrement son manque de communication sur les couvertures défensives. Cette situation a créé des inquiétudes au sein de l’effectif quant à sa compréhension sur l’importance de ces aspects du jeu.

The Knicks have held trade discussions involving Karl-Anthony Towns with multiple teams, including Memphis, Orlando, and Charlotte, per @StevePopper (h/t @TheHoopsAlerts) pic.twitter.com/A7bDixkx6c — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 20, 2026

Le contrat de Towns, qui lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine, 57 millions en 2026-2027 et une option joueur à 61 millions pour 2027-2028, complique les négociations. Néanmoins, plusieurs destinations potentielles émergent, notamment Milwaukee pour un échange avec Giannis Antetokounmpo ou encore Memphis dans le cadre d’un transfert impliquant Jaren Jackson Jr.

Après la défaite humiliante face aux Mavericks (114-97), Josh Hart a admis son désarroi : « Je ne sais pas pourquoi. J’aimerais le savoir. Nous devons avoir un meilleur sens de l’urgence, nous tous », a-t-il confié. Cette déclaration illustre parfaitement l’état d’esprit actuel d’une équipe en quête de solutions avant la deadline des transferts.