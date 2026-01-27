Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketball Champions League

L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux

BCL - Le Mans sur le parquet de l'Hapoël Holon, l'Élan Chalon au Colisée contre Wurzburg : deux victoires françaises ce mardi 27 janvier en Ligue des Champions, et avec la manière.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux

Travante Williams devant les sièges vides en Bulgarie, Grant Golden performant devant le soutien du Colisée

Crédit photo : Basketball Champions League

Les deux derniers clubs français en lice en BCL tentent d’obtenir leur place pour les quarts de finale. Engagés dans deux groupes différents du Top 16, Le Mans et Chalon doivent finir dans le Top 2 au bout des six matchs de cette deuxième phase. Au bout de deux matchs, ils gardent pour l’instant toutes leurs chances. Le MSB est même en ballotage favorable.

Le Mans 106-85 Hapoël Holon

Les compliments pleuvent sur Le Mans Sarthe Basket. Gianmarco Pozzecco avait parlé la semaine dernière d’une équipe « qui joue d’une manière incroyable » après la défaite de son Galatasaray à domicile, tandis que Pierric Poupet avait dit la même chose et aussi tenu à souligner la « dangerosité » de cette équipe « à effectif réduit car ils ont pas mal de joueurs qui prennent des responsabilités et elle évolue d’une façon moins conventionnelle » alors que l’ASVEL les avaient battus dans le money-time. Nul doute que le son de cloche sera le même chez le coach de l’Hapoel Holon. Car son équipe a souffert face aux hommes d’un Antoine Mathieu toujours remplaçant d’un Guillaume Vizade en congé paternité. Une nouvelle démonstration offensive malgré les blessés (Yeguete et Doumbia, toujours en plus de Jeanne et Delaunay), et la barre des 100 points facilement dépassée.

– 2e Tour

Le tout à peine 48 heures après la défaite chez l’ASVEL, avec un « voyage long » dont le staff redoutait « l’impact d’un tel enchaînement » chez les joueurs. Il n’en a rien été. Avec quatre Espoirs dans la rotation, l’alchimie du groupe n’en est pas impactée pour autant, comme le prouvent les vidéos filmées en dehors du terrain et montrées sur les réseaux sociaux. Ces deux équipes parmi les plus dangereuses de la BCL à 3-points ont fait respecter leur rang. 14/33 (soit 42%) côté manceau, 11/25 (44%) côté israélien : il a plu des tirs lointains. Ce sont notamment deux d’entre eux, des snipers David DiLeo (26 points !) et Trevor Hudgins (13 points, 6 passes décisives) qui ont permis au MSB de prendre plus de 10 points d’avance avant la mi-temps.

David DILEO
David DILEO
26
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
HOL
85 106
MSB

Mais la différence s’est notamment faite aux rebonds. Avec 44 prises dont 17 offensives (contre 30 en face), les Sarthois ont dominé dans la raquette. L’ailier Travante Williams a battu son record sous ce maillot (10 rebonds, avec 7 passes décisives et 4 points), tandis que TaShawn Thomas a été agressif sous l’arceau face à son ancien club (17 points, 4 passes décisives). Dans une salle complètement vide en Bulgarie, les Manceaux n’ont jamais levé le pied. La machine offensive a continué à tourner avec beaucoup de réussite jusqu’à la fin du match, puisque le point-average est important. Ces deux superbes victoires à l’extérieur dans des conditions pourtant difficiles les mettent en très bonne position pour la suite de ce Top 16.

Chalon 86-75 Wurzburg

Développement à venir…

Le Mans
Le Mans
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
Wurzburg
Wurzburg
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Basketball Champions League
00h00L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux
Betclic ELITE
00h00La tuile pour l’Élan Chalon, qui perd son capitaine jusqu’à la mi-mars
Leaders Cup ELITE 2
00h00Du turnover dans l’infirmerie de Vichy : deux retours mais deux nouveaux absents pour la 1/2 finale aller de la Leaders Cup
Betclic ELITE
00h00« 15 contre 12 » : l’Élan Chalon bientôt rattrapé par sa communication ?
Betclic ELITE
00h00Un Kenny peut en cacher un autre : Pohto débarque au Portel
À l’étranger
00h00Courtisé par plusieurs clubs d’EuroLeague, Amine Noua prolonge trois ans de plus à l’Aris Salonique
David Morabito n'était pas content de ses joueurs après la défaite de Blois contre Champagne Basket
ELITE 2
00h00« Il va falloir que tout le monde redescende d’un étage » : Le coup de gueule de David Morabito après la défaite contre Châlons-Reims
Melvin Ebonkoli arrive au bout de son long cursus NCAA
NCAA
00h00Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA
Paulius Motiejunas a été reçu par Glenn Micallef
EuroLeague
00h00L’EuroLeague reçue à Bruxelles : en pleine bataille avec la NBA, l’ECA drague l’Union européenne
Yannis Morin joue depuis deux saisons au Japon
À l’étranger
00h00ITW Yannis Morin, l’aventure nippone : « Le basket japonais a pris le bateau, et ça va exploser »
1 / 0
Livenews NBA
Flagg, qui tourne à 18,8 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes décisives par match, sera rejoint par neuf autres rookies issus de la loterie 2025.
NBA
00h00Rising Stars 2026 : la liste des sélectionnés est tombée
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
L'absence d'Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 3-11 sans lui cette saison.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet
Iverson a annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d'apprendre son absence.
NBA
00h00Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
NBA
00h00Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
L'arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.
NBA
00h00Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando
1 / 0