L’irrésistible MSB passe plus de 100 points à Holon, Chalon vient à bout de Wurzburg sans Gaudoux

Les deux derniers clubs français en lice en BCL tentent d’obtenir leur place pour les quarts de finale. Engagés dans deux groupes différents du Top 16, Le Mans et Chalon doivent finir dans le Top 2 au bout des six matchs de cette deuxième phase. Au bout de deux matchs, ils gardent pour l’instant toutes leurs chances. Le MSB est même en ballotage favorable.

Le Mans 106-85 Hapoël Holon

Les compliments pleuvent sur Le Mans Sarthe Basket. Gianmarco Pozzecco avait parlé la semaine dernière d’une équipe « qui joue d’une manière incroyable » après la défaite de son Galatasaray à domicile, tandis que Pierric Poupet avait dit la même chose et aussi tenu à souligner la « dangerosité » de cette équipe « à effectif réduit car ils ont pas mal de joueurs qui prennent des responsabilités et elle évolue d’une façon moins conventionnelle » alors que l’ASVEL les avaient battus dans le money-time. Nul doute que le son de cloche sera le même chez le coach de l’Hapoel Holon. Car son équipe a souffert face aux hommes d’un Antoine Mathieu toujours remplaçant d’un Guillaume Vizade en congé paternité. Une nouvelle démonstration offensive malgré les blessés (Yeguete et Doumbia, toujours en plus de Jeanne et Delaunay), et la barre des 100 points facilement dépassée.

Le tout à peine 48 heures après la défaite chez l’ASVEL, avec un « voyage long » dont le staff redoutait « l’impact d’un tel enchaînement » chez les joueurs. Il n’en a rien été. Avec quatre Espoirs dans la rotation, l’alchimie du groupe n’en est pas impactée pour autant, comme le prouvent les vidéos filmées en dehors du terrain et montrées sur les réseaux sociaux. Ces deux équipes parmi les plus dangereuses de la BCL à 3-points ont fait respecter leur rang. 14/33 (soit 42%) côté manceau, 11/25 (44%) côté israélien : il a plu des tirs lointains. Ce sont notamment deux d’entre eux, des snipers David DiLeo (26 points !) et Trevor Hudgins (13 points, 6 passes décisives) qui ont permis au MSB de prendre plus de 10 points d’avance avant la mi-temps.

Mais la différence s’est notamment faite aux rebonds. Avec 44 prises dont 17 offensives (contre 30 en face), les Sarthois ont dominé dans la raquette. L’ailier Travante Williams a battu son record sous ce maillot (10 rebonds, avec 7 passes décisives et 4 points), tandis que TaShawn Thomas a été agressif sous l’arceau face à son ancien club (17 points, 4 passes décisives). Dans une salle complètement vide en Bulgarie, les Manceaux n’ont jamais levé le pied. La machine offensive a continué à tourner avec beaucoup de réussite jusqu’à la fin du match, puisque le point-average est important. Ces deux superbes victoires à l’extérieur dans des conditions pourtant difficiles les mettent en très bonne position pour la suite de ce Top 16.

David DiLeo is COOKING – 13pts at the half for Le Mans' sharpshooter! 🎯#BasketballCL I @MSB_Officiel pic.twitter.com/GuPmlKt7Nr — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 27, 2026

Chalon 86-75 Wurzburg

Développement à venir…