NBA

Alex Sarr brille avec 29 points et mène Washington à la victoire contre Portland

Alex Sarr domine Donovan Clingan avec 29 points, 12 rebonds et 6 contres pour offrir aux Wizards une victoire 115-111 face aux Trail Blazers, mettant fin à neuf matchs sans victoire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alex Sarr brille avec 29 points et mène Washington à la victoire contre Portland

Le Français a compilé 29 points à 11/29 au tir dont 3/9 à 3-points, 12 rebonds et 6 contres.

Crédit photo : © Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Une soirée de patron pour Alex Sarr ! Le pivot français de 20 ans a livré une performance exceptionnelle pour mener les Washington Wizards à la victoire 115-111 face aux Portland Trail Blazers mardi soir. Cette victoire met fin à une série de neuf défaites consécutives pour Washington, qui n’avait plus battu Portland à domicile depuis le 16 janvier 2017.

Un duel de géants remporté par le Français

Le match était particulièrement attendu pour le duel entre deux jeunes intérieurs prometteurs : Alex Sarr (2,16 m), 2e choix de la draft 2024, face à Donovan Clingan (2,21 m), 7e choix de cette même draft. Si Clingan a impressionné au rebond avec 20 prises dont 13 offensives, c’est bien Sarr qui a eu le dernier mot.

« Il essayait d’être physique au rebond », a expliqué Sarr. « J’ai juste répondu avec de la physicalité. » Le Français a compilé 29 points à 11/29 au tir dont 3/9 à 3-points, 12 rebonds et 6 contres dans une performance complète des deux côtés du terrain.

Kyshawn George décisif dans le money-time

Malgré l’excellente performance de Shaedon Sharpe pour Portland (31 points), les Wizards ont su faire la différence dans le dernier quart-temps. Kyshawn George a été l’homme providentiel avec 11 de ses 19 points inscrits dans les 12 dernières minutes, notamment un 3-points décisif à moins de trois minutes de la fin qui a donné l’avantage définitif à Washington.

« C’est une équipe grande et physique », a commenté l’entraîneur des Wizards Brian Keefe. « Je pense que nous avons très bien répondu à cela. » Washington a d’ailleurs établi un record défensif remarquable avec 16 interceptions et 12 contres, des totaux qu’ils n’avaient plus atteints depuis mars 1985.

Cette victoire collective, avec également les contributions de Tre Johnson (18 points) et Khris Middleton (19 points), permet aux Wizards de renouer avec le succès et confirme la montée en puissance d’Alex Sarr, désormais sélectionné pour le Rising Stars Challenge du All-Star Weekend.

