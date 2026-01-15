Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record

NBA - Alexandre Sarr a vécu une soirée frustrante ce mercredi en NBA, expulsé dès la première mi-temps après deux fautes techniques jugées sévères. Son coéquipier Bilal Coulibaly est lui sorti sur blessure. Les Wizards ont perdu face aux Clippers d'un excellent Nicolas Batum, auteur de son record de la saison au rebond. Une soirée globalement compliquée pour les Français, marquée aussi par la défaite de Nolan Traoré avec Brooklyn et un temps de jeu très limité pour Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara face à un bon Maxime Raynaud.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record

Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) était au centre de l’actualité NBA ce mercredi. Le jeune intérieur français a été expulsé avant la pause lors de la défaite de Washington contre les Clippers, une décision arbitrale qui a fait réagir jusque sur le banc des Wizards. Autour de lui, les autres Français engagés ont connu des fortunes diverses, souvent loin des projecteurs.

Alexandre Sarr, une expulsion qui fait débat

La rencontre entre Washington et les Clippers a basculé très tôt pour les Wizards, déjà dominés collectivement. Mais elle a surtout été marquée par l’expulsion d’Alexandre Sarr, sanctionné de deux fautes techniques en l’espace de quelques minutes.

La première est intervenue après une contestation verbale sur un non-call. Après le match, le coach de Washington Brian Keefe n’a pas caché son incompréhension, parlant d’une décision « ridicule » et rappelant que des protestations similaires n’avaient pas été sanctionnées côté adverse. La seconde est tombée peu après, pour avoir affiché sa frustration en faisant rebondir fortement la balle, synonyme d’éjection automatique.

Avant de quitter le parquet après seulement 13 minutes, Alexandre Sarr affichait 4 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 contres. Une soirée écourtée, frustrante, à l’image de celle de son coéquipier Bilal Coulibaly, sorti sur blessure après 9 minutes (3 points, 2 rebonds). Déjà victime de deux arrêts importants cette saison, l’arrière/ailier souffre de douleurs lombaires.

En face, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a été précieux pour les Clippers, avec 9 points, 8 rebonds et un impressionnant +/- de +26 en 26 minutes, dans une victoire 119-105 portée par les 33 points de Kawhi Leonard. Avec 8 rebonds, l’ancien capitaine de l’équipe de France a battu son record de la saison. Il n’avait pas pris autant de rebonds sur un match depuis un match de playoffs contre New York au printemps 2024. La dernière fois qu’il a fait mieux (11 prises), c’était le 2 mars 2024, contre Dallas.

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
9
PTS
8
REB
0
PDE
Logo NBA
LAC
119 105
WAS

Les Clippers se sont imposés 119-105 avec 33 points de Kawhi Leonard. C’est leur 11e succès sur les 13 dernières rencontres.

LIRE AUSSI

Nolan Traoré discret dans la défaite de Brooklyn

Autre Français concerné ce mercredi, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a disposé d’un temps de jeu correct avec Brooklyn, sans pour autant peser lourdement sur le résultat final. En 19 minutes face à La Nouvelle Orléans, le meneur termine avec 5 points à 2/8 au tir (dont 1/5 à 3-points), 1 rebond et 1 passe décisive.

Les Nets se sont inclinés 116-113 au terme d’un scénario cruel, malgré un tir longue distance d’Egor Demin qui avait redonné l’avantage en fin de match. Côté Pelicans, Trey Murphy III (34 points) et Zion Williamson (25 points) ont fait la différence, bien aidés par l’impact d’Yves Missi au rebond offensif.

Peu de minutes pour Yabusele, Dadiet et Diawara

La soirée a également été discrète pour le trio français des Knicks. Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara cumulent seulement 7 minutes de jeu.

Guerschon Yabusele a inscrit 2 points et capté 3 rebonds en 5 minutes, tandis que Mohamed Diawara a pris 2 rebonds en 2 minutes. Orphelins de leur leader Jalen Brunson, sorti sur blessure, les Knicks se sont inclinés 112-101 à Sacramento, malgré les 19 points de Mikal Bridges. En face, DeMar DeRozan a marqué l’histoire en dépassant Kevin Garnett au classement des meilleurs scoreurs NBA.

LIRE AUSSI

Maxime Raynaud solide dans la rotation de Sacramento

Dans ce duel entre les Knicks et les Kings, un autre Français était également concerné : Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). L’intérieur a bénéficié d’un vrai temps de jeu côté Sacramento et a répondu présent. En 26 minutes, il compile 10 points à 4/6 au tir (0/1 à 3-points, 2/2 aux lancers francs) et 4 rebonds.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Wilfried Yeguete et Le Mans, tenants du titre, vont affronter Nanterre en quarts de finale de la Leaders Cup
Betclic ELITE
00h00Leaders Cup 2026 : Monaco – Strasbourg, ASVEL – Cholet… le tirage au sort est connu
Isaiah Sy a signé son match référence en NCAA ce mercredi
NCAA
00h00Isaiah Sy s’offre son premier match référence en NCAA avec Oregon State
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
Tyshaun Crawford ne convainc pas au Portel, mais l'ESSM aura du mal à le remplacer
Betclic ELITE
00h00Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint
Betclic ELITE
00h00Juhann Begarin saisit sa chance du moment à Monaco
Melvin Ajinça a signé son record de points en pro ce mardi soir
Betclic ELITE
00h00Melvin Ajinça améliore son record de points en pro et relance l’ASVEL face à Boulazac
Les arbitres sont souvent sous le feu des projecteurs en cas de décisions contestées
Betclic ELITE
00h00Arbitrage : simple ressenti ou vraie crispation cette saison en Betclic ÉLITE ?
Brancou Badio et Valence réalisent une belle saison de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches
EuroCup Féminine
00h00En Espagne, Villeneuve d’Ascq fait un grand pas vers la qualification en quarts
EuroCup
00h00« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas
1 / 0
Livenews NBA
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points
NBA
00h00Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
1 / 0