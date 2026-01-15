Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) était au centre de l’actualité NBA ce mercredi. Le jeune intérieur français a été expulsé avant la pause lors de la défaite de Washington contre les Clippers, une décision arbitrale qui a fait réagir jusque sur le banc des Wizards. Autour de lui, les autres Français engagés ont connu des fortunes diverses, souvent loin des projecteurs.

Alexandre Sarr, une expulsion qui fait débat

La rencontre entre Washington et les Clippers a basculé très tôt pour les Wizards, déjà dominés collectivement. Mais elle a surtout été marquée par l’expulsion d’Alexandre Sarr, sanctionné de deux fautes techniques en l’espace de quelques minutes.

La première est intervenue après une contestation verbale sur un non-call. Après le match, le coach de Washington Brian Keefe n’a pas caché son incompréhension, parlant d’une décision « ridicule » et rappelant que des protestations similaires n’avaient pas été sanctionnées côté adverse. La seconde est tombée peu après, pour avoir affiché sa frustration en faisant rebondir fortement la balle, synonyme d’éjection automatique.

Avant de quitter le parquet après seulement 13 minutes, Alexandre Sarr affichait 4 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 contres. Une soirée écourtée, frustrante, à l’image de celle de son coéquipier Bilal Coulibaly, sorti sur blessure après 9 minutes (3 points, 2 rebonds). Déjà victime de deux arrêts importants cette saison, l’arrière/ailier souffre de douleurs lombaires.

En face, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a été précieux pour les Clippers, avec 9 points, 8 rebonds et un impressionnant +/- de +26 en 26 minutes, dans une victoire 119-105 portée par les 33 points de Kawhi Leonard. Avec 8 rebonds, l’ancien capitaine de l’équipe de France a battu son record de la saison. Il n’avait pas pris autant de rebonds sur un match depuis un match de playoffs contre New York au printemps 2024. La dernière fois qu’il a fait mieux (11 prises), c’était le 2 mars 2024, contre Dallas.

Les Clippers se sont imposés 119-105 avec 33 points de Kawhi Leonard. C’est leur 11e succès sur les 13 dernières rencontres.

Nolan Traoré discret dans la défaite de Brooklyn

Autre Français concerné ce mercredi, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a disposé d’un temps de jeu correct avec Brooklyn, sans pour autant peser lourdement sur le résultat final. En 19 minutes face à La Nouvelle Orléans, le meneur termine avec 5 points à 2/8 au tir (dont 1/5 à 3-points), 1 rebond et 1 passe décisive.

Les Nets se sont inclinés 116-113 au terme d’un scénario cruel, malgré un tir longue distance d’Egor Demin qui avait redonné l’avantage en fin de match. Côté Pelicans, Trey Murphy III (34 points) et Zion Williamson (25 points) ont fait la différence, bien aidés par l’impact d’Yves Missi au rebond offensif.

Peu de minutes pour Yabusele, Dadiet et Diawara

La soirée a également été discrète pour le trio français des Knicks. Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara cumulent seulement 7 minutes de jeu.

Guerschon Yabusele a inscrit 2 points et capté 3 rebonds en 5 minutes, tandis que Mohamed Diawara a pris 2 rebonds en 2 minutes. Orphelins de leur leader Jalen Brunson, sorti sur blessure, les Knicks se sont inclinés 112-101 à Sacramento, malgré les 19 points de Mikal Bridges. En face, DeMar DeRozan a marqué l’histoire en dépassant Kevin Garnett au classement des meilleurs scoreurs NBA.

Maxime Raynaud solide dans la rotation de Sacramento

Dans ce duel entre les Knicks et les Kings, un autre Français était également concerné : Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). L’intérieur a bénéficié d’un vrai temps de jeu côté Sacramento et a répondu présent. En 26 minutes, il compile 10 points à 4/6 au tir (0/1 à 3-points, 2/2 aux lancers francs) et 4 rebonds.