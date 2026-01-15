Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards

Les Los Angeles Clippers ont une nouvelle fois pu compter sur leur duo de stars pour s’imposer face aux Washington Wizards mercredi soir à Inglewood. Kawhi Leonard a inscrit 33 points tandis que James Harden a ajouté 22 points et 8 passes décisives dans cette victoire 119-105.

Cette performance permet aux Clippers d’enchaîner une quatrième victoire consécutive et de remporter leur 11ème succès en 13 matchs depuis le 20 décembre. L’équipe californienne a shooté à 47% de réussite et s’est imposée pour la huitième fois lors de ses neuf dernières réceptions à domicile.

Un match marqué par l’expulsion précoce d’Alex Sarr

Du côté des Wizards, Kyshawn George s’est distingué avec 23 points, suivi par Khris Middleton et ses 17 unités. Marvin Bagley III a réalisé un double-double avec 15 points et 11 rebonds, tandis que Will Riley a contribué à hauteur de 12 points. Malgré un pourcentage correct à 45,6% et un avantage au rebond 50-47, Washington a concédé sa quatrième défaite de rang.

Le match a été marqué par l’expulsion d’Alex Sarr, le pivot titulaire des Wizards, qui a écopé d’une faute technique dans chacun des deux premiers quart-temps avant d’être exclu à moins de deux minutes de la mi-temps, après avoir inscrit seulement 4 points.

Menés de 24 points en première période, les Wizards ont tenté un retour en début de seconde mi-temps, revenant à seulement deux longueurs (83-81) à 3 minutes 26 de la fin du troisième quart-temps. George a inscrit 12 points dans ce quart-temps décisif, Middleton en ajoutant 10.

Leonard termine en force dans le money-time

Les Clippers menaient 96-89 à l’issue du troisième quart-temps avant de reprendre leurs distances grâce à Leonard. Un 3-points de la star a porté l’avance à 102-91 avec 10 minutes 07 à jouer, avant qu’un nouveau tir primé ne creuse définitivement l’écart à 110-95 avec 6 minutes 14 restantes.

Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points et quatre 3-points réussis. À la mi-temps, les Clippers menaient déjà 70-51 grâce aux 16 points de Harden et aux 15 unités de Leonard, avec un pourcentage de 51,1% contre 45,7% pour leurs adversaires.

Avant la rencontre, l’entraîneur des Wizards Brian Keefe avait annoncé que le meneur Trae Young, acquis vendredi dernier en provenance des Atlanta Hawks, ne serait pas réévalué pour ses blessures au genou et aux quadriceps avant la pause du All-Star Game.