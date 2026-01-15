Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards

Leonard et Harden mènent Los Angeles à un succès 119-105 contre Washington. Les Clippers enchaînent une quatrième victoire consécutive grâce aux 33 points de leur star et prolongent leur série à domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards

Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les Los Angeles Clippers ont une nouvelle fois pu compter sur leur duo de stars pour s’imposer face aux Washington Wizards mercredi soir à Inglewood. Kawhi Leonard a inscrit 33 points tandis que James Harden a ajouté 22 points et 8 passes décisives dans cette victoire 119-105.

Cette performance permet aux Clippers d’enchaîner une quatrième victoire consécutive et de remporter leur 11ème succès en 13 matchs depuis le 20 décembre. L’équipe californienne a shooté à 47% de réussite et s’est imposée pour la huitième fois lors de ses neuf dernières réceptions à domicile.

LIRE AUSSI

Un match marqué par l’expulsion précoce d’Alex Sarr

Du côté des Wizards, Kyshawn George s’est distingué avec 23 points, suivi par Khris Middleton et ses 17 unités. Marvin Bagley III a réalisé un double-double avec 15 points et 11 rebonds, tandis que Will Riley a contribué à hauteur de 12 points. Malgré un pourcentage correct à 45,6% et un avantage au rebond 50-47, Washington a concédé sa quatrième défaite de rang.

Le match a été marqué par l’expulsion d’Alex Sarr, le pivot titulaire des Wizards, qui a écopé d’une faute technique dans chacun des deux premiers quart-temps avant d’être exclu à moins de deux minutes de la mi-temps, après avoir inscrit seulement 4 points.

Menés de 24 points en première période, les Wizards ont tenté un retour en début de seconde mi-temps, revenant à seulement deux longueurs (83-81) à 3 minutes 26 de la fin du troisième quart-temps. George a inscrit 12 points dans ce quart-temps décisif, Middleton en ajoutant 10.

Leonard termine en force dans le money-time

Les Clippers menaient 96-89 à l’issue du troisième quart-temps avant de reprendre leurs distances grâce à Leonard. Un 3-points de la star a porté l’avance à 102-91 avec 10 minutes 07 à jouer, avant qu’un nouveau tir primé ne creuse définitivement l’écart à 110-95 avec 6 minutes 14 restantes.

Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points et quatre 3-points réussis. À la mi-temps, les Clippers menaient déjà 70-51 grâce aux 16 points de Harden et aux 15 unités de Leonard, avec un pourcentage de 51,1% contre 45,7% pour leurs adversaires.

Avant la rencontre, l’entraîneur des Wizards Brian Keefe avait annoncé que le meneur Trae Young, acquis vendredi dernier en provenance des Atlanta Hawks, ne serait pas réévalué pour ses blessures au genou et aux quadriceps avant la pause du All-Star Game.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tyshaun Crawford ne convainc pas au Portel, mais l'ESSM aura du mal à le remplacer
Betclic ELITE
00h00Le Portel face au casse-tête du recrutement, plombé par les blessures et un budget très contraint
Betclic ELITE
00h00Juhann Begarin saisit sa chance du moment à Monaco
Melvin Ajinça a signé son record de points en pro ce mardi soir
Betclic ELITE
00h00Melvin Ajinça améliore son record de points en pro et relance l’ASVEL face à Boulazac
Les arbitres sont souvent sous le feu des projecteurs en cas de décisions contestées
Betclic ELITE
00h00Arbitrage : simple ressenti ou vraie crispation cette saison en Betclic ÉLITE ?
Brancou Badio et Valence réalisent une belle saison de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00[Analyse] Promu et sur le podium, Valence s’impose comme un modèle de jeu pour les coaches
EuroCup Féminine
00h00En Espagne, Villeneuve d’Ascq fait un grand pas vers la qualification en quarts
EuroCup
00h00« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas
EuroLeague Féminine
00h00Folle soirée en EuroLigue féminine : Basket Landes première équipe à faire tomber Fenerbahçe, Bourges prend feu et fait la bonne opération
Basketball Champions League
00h00Éliminé en play-in de 2 petits points par Tofas Bursa, Cholet peut avoir des regrets
Jean-Baptiste Maille et la SIG Strasbourg ont pris le bouillon à Paris mardi soir, trois jours après leur succès à Bourg, avec un effectif limité
Betclic ELITE
00h00« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris
1 / 0
Livenews NBA
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points
NBA
00h00Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
1 / 0