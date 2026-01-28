Recherche
Betclic ELITE

Limoges étudie la piste Charles Kahudi

En quête d'un renfort, Limoges a ouvert le dossier Charles Kahudi. Aperçu plus tôt cette saison à la JDA Dijon, le champion d'Europe n'y a disputé qu'un match, contre le CSP justement...
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges étudie la piste Charles Kahudi

Charles Kahudi va-t-il retrouver Beaublanc, comme joueur local cette fois ?

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Pigiste médical de Williams Narace à l’automne du côté de Dijon, Charles Kahudi (39 ans) n’a disputé qu’un seul match officiel cette saison : c’était du côté de Limoges, le 4 octobre, où il avait été plutôt bon lors de la courte défaite de la JDA (80-76) avec 11 points à 4/11 et 7 rebonds en 26 minutes.

Charles KAHUDI
Charles KAHUDI
11
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
80 76
JDA

Quasiment quatre mois après, l’ailier aux 102 sélections (et quatre médailles) en équipe de France va-t-il retrouver Beaublanc, de manière plus durable ?

À la base, le CSP cherchait un pivot

C’est l’hypothèse émise par Le Populaire du Centre, qui avance que le Limoges CSP étudie la piste menant à Charles Kahudi. Désireux de se renforcer de longue date, tant face à des résultats décevants qu’à l’avalanche de blessures qui frappe l’effectif de Dario Gjergja, le Cercle Saint-Pierre ne peut recruter qu’un JFL, un Bosman ou un Cotonou…

Ainsi, Le Populaire du Centre rapporte que Crawford Palmer était autrefois uniquement centré sur le poste de pivot. Mais qu’à défaut d’une pioche heureuse, les recherches s’étaient élargies, d’où la naissance de la piste Kahudi.

Avec une inconnue majeure, toutefois : son état de forme, lui qui n’a donc pu disputer qu’un seul match en six semaines de contrat avec Dijon, la faute à une petite lésion musculaire contractée lors de sa sortie limougeaude puis une élongation aux ischios persistante.

LIRE AUSSI

Fréquemment aperçu dans des salles de basket, comme à Roanne lors du derby face au SCABB en début d’année, Charles Kahudi s’entretenait à Lyon ces dernières semaines.

Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

jeronimo
punaise triste DS incapable de trouver des remplacents comme la saison dernière
roblackman
Tous les remplaçants de la saison dernière cartonnent cette saison, le problème c'était le coach. Dernier match de Souley Boum (dans les top scoreurs de ligue Adriatique) contre l'Etoile Rouge de Belgrade équipe d'Eurolique, 21 pts à 56% 5 rebonds 6 passes pour 23 d'éval.!
roblackman- Modifié
ils peuvent aussi recruter un US, vu que depuis le début de saison, il y a toujours à chaque match au moins un joueur blessé ou un joueur diminué.
