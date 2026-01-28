Limoges étudie la piste Charles Kahudi

Pigiste médical de Williams Narace à l’automne du côté de Dijon, Charles Kahudi (39 ans) n’a disputé qu’un seul match officiel cette saison : c’était du côté de Limoges, le 4 octobre, où il avait été plutôt bon lors de la courte défaite de la JDA (80-76) avec 11 points à 4/11 et 7 rebonds en 26 minutes.

Quasiment quatre mois après, l’ailier aux 102 sélections (et quatre médailles) en équipe de France va-t-il retrouver Beaublanc, de manière plus durable ?

À la base, le CSP cherchait un pivot

C’est l’hypothèse émise par Le Populaire du Centre, qui avance que le Limoges CSP étudie la piste menant à Charles Kahudi. Désireux de se renforcer de longue date, tant face à des résultats décevants qu’à l’avalanche de blessures qui frappe l’effectif de Dario Gjergja, le Cercle Saint-Pierre ne peut recruter qu’un JFL, un Bosman ou un Cotonou…

Ainsi, Le Populaire du Centre rapporte que Crawford Palmer était autrefois uniquement centré sur le poste de pivot. Mais qu’à défaut d’une pioche heureuse, les recherches s’étaient élargies, d’où la naissance de la piste Kahudi.

🏀✍️ Le Limoges CSP abat ses dernières cartes. Le club limougeaud, qui étudie la piste Charles Kahudi, s'apprête à jouer un match capital ce vendredi soir à Dallas-sur-Somme.https://t.co/nVlbed0u33 pic.twitter.com/Gy7bwVyK48 — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) January 28, 2026

Avec une inconnue majeure, toutefois : son état de forme, lui qui n’a donc pu disputer qu’un seul match en six semaines de contrat avec Dijon, la faute à une petite lésion musculaire contractée lors de sa sortie limougeaude puis une élongation aux ischios persistante.

Fréquemment aperçu dans des salles de basket, comme à Roanne lors du derby face au SCABB en début d’année, Charles Kahudi s’entretenait à Lyon ces dernières semaines.