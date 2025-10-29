Recherche
FIBA Europe Cup

Dijon : Bibbins absent pour un match européen capital, Narace bientôt de retour, son pigiste Kahudi toujours à l’infirmerie

Toujours fanny en FIBA Europe Cup, la JDA Dijon devra obligatoirement gagner ce mercredi soir au Kosovo avec seulement huit professionnels aptes.
00h00
Pas de Justin Bibbins ce mercredi pour la JDA Dijon au Kosovo

Crédit photo : FIBA

Deuxième ville du Kosovo, Prizren n’est ni la destination la plus sexy de l’année, ni l’épicentre du basket européen. Pourtant, face au club local du Bashkimi, la JDA Dijon vivra ce mercredi (à 19h) le premier gros tournant de sa saison européenne.

Défait sur le fil lors de ses deux premières rencontres européennes, par Reggio Emilia (88-96, a.p.) et le Cibona Zagreb (73-76), le club bourguignon serait quasiment éliminé en cas de troisième revers consécutif, face à une équipe fanny elle aussi. « C’est victoire obligatoire si on veut espérer se qualifier », ne cache d’ailleurs pas Laurent Legname au micro du Bien Public.

Pourtant, la JDA ne se présentera pas dans les meilleures conditions au Kosovo. Le Bien Public recense ainsi huit professionnels qui ont effectué le déplacement à Prizren, puisque Justin Bibbins est resté en soins à Dijon. Touché à la jambe, le meneur manquera son premier match de la saison. Responsabilisé lors des deux premières sorties continentales (7 minutes de moyenne), le jeune intérieur Mervyn Muamba (20 ans) complètera la feuille de match.

De son côté, Williams Narace se rapproche d’un retour. L’ancien manceau a repris l’entraînement collectif et pourrait revenir d’ici une dizaine de jours, soit potentiellement le 8 novembre lors du derby bourguignon à Chalon. D’ici là, il n’est pas certain que son remplaçant Charles Kahudi ait pu rejouer. Performant contre Limoges lors de son seul match avec la JDA (11 points et 7 rebonds en 26 minutes), l’ancien capitaine de l’ASVEL souffre depuis d’une lésion aux ischios.

