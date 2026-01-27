Recherche
Leaders Cup ELITE 2

Les derbys de Leaders Cup remportés par Orléans et Vichy, qui prennent leur revanche

Leaders Cup ÉLITE 2 - Les affrontements entre rivaux s'enchaînent en ce mois de janvier. Orléanais et Blésois ainsi que Vichyssois et Roannais étaient de nouveau opposés ce mardi, cette fois pour la 1/2 finale aller de la Leaders Cup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les derbys de Leaders Cup remportés par Orléans et Vichy, qui prennent leur revanche

Blésois et Orléanais se sont encore affrontés au CO’Met

Crédit photo : Tuan Nguyen

Hasard du classement, les deux demi-finales de cette Leaders Cup de Pro B opposent quatre équipes rivales dans deux derbys. Et sont l’occasion de prendre des revanches par rapport aux derbys de saison régulière. Orléans et Blois ainsi que Vichy et Roanne ont ainsi pu en découdre une nouvelle fois ce mardi 27 janvier.

Orléans 103-90 Blois

Largement vaincu à domicile le 11 janvier par l’ennemi blésois (75-90), l’OLB ne pouvait pas laisser passer cet affront. C’est ainsi qu’ils sont revenus au CO’Met deux semaines plus tard avec une toute nouvelle attitude. « J’ai revu mon équipe, j’ai ressenti mon équipe. Au-delà du résultat, c’est ce que je voulais » a d’ailleurs apprécié le coach Lamine Kebe au micro de France Bleu après la rencontre. Car ses joueurs restaient sur une sale série de trois défaites consécutives en championnat, qui ont eu des répercussions sur le classement (ex-leader lointain, l’OLB est aujourd’hui 3e). Et même si ce succès en Leaders Cup n’aura pas d’impact sur celui-ci, il fait du bien au moral de l’équipe. « Cette victoire fait du bien. On a enfin regagné. On courait après ce succès depuis longtemps. Nous ne sommes pas guéris mais nous avons trouvé les premiers médicaments. »

Ce large succès s’est dessiné dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps. L’écart est même monté jusqu’à 20 points. C’est le banc orléanais qui a fait la différence, marquant 55 points contre seulement… 19 pour les Blésois. Il faut dire que ces derniers n’ont joué qu’à 9 joueurs, contre 11 en face. La rotation plus large a permis de garder un niveau d’intensité tout au long du match. La doublette extérieure de l’ADA Soulhac-Vergiat a rivalisé comme elle a pu en combinant pour 41 points, mais cela n’a pas suffi. Ils ont pourtant shooté à 56% à 3-points. L’OLB s’assure un ballotage favorable pour décrocher une place en finale de Leaders Cup. Dans une semaine, au Jeu de Paume pour le match retour, ils partiront avec un avantage de 13 points.

Vichy 81-78 Roanne

Développement à venir…

