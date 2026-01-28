[Vidéo] Une immersion de 45 minutes avec Jonas Boulefaa : Deux Nuits Avec dévoile son portrait

À 18 ans, Jonas Boulefaa continue de tracer sa route loin des standards habituels. Alors que de nombreux prospects de sa génération choisissent la NCAA, l’enfant de Meilhan-sur-Garonne a préféré rester en France pour lancer sa carrière professionnelle. Un parcours et une réflexion désormais mis en lumière dans une vidéo de 45 minutes réalisée par Deux Nuits Avec, récemment sortie, et à retrouver ci-dessous.

Une vidéo immersive pour comprendre son choix de carrière

Réalisé par Florian Gautier pour Deux Nuits Avec en marge de la réception de la JL Bourg en Coupe de France, cet opus s’attarde sur le quotidien du jeune poste 4 de l’ADA Blois. Tout juste sorti du Pôle France, Jonas Boulefaa y explique pourquoi il a décliné plusieurs offres américaines, dont une très sérieuse proposition d’Illinois, pour évoluer dès maintenant dans le monde senior français.

Le format long permet de saisir la cohérence de son raisonnement : progresser au contact d’adultes, gagner du temps de jeu dans un cadre professionnel et construire sa carrière étape par étape, sans brûler les étapes, même s’il confie que la NBA reste son objectif.

Du parquet à la vie quotidienne

La force de cette vidéo réside dans son approche globale. Au-delà du joueur, Deux Nuits Avec dresse le portrait d’un jeune homme posé et réfléchi. On y découvre Jonas Boulefaa dans sa vie privée, notamment entouré de son père et de son oncle, mais aussi en dehors du basket, entre cuisine, culture et visites du château de Blois.

Cette immersion souligne une maturité rare pour son âge, ainsi qu’une curiosité et une ouverture d’esprit qui transparaissent également sur le terrain.

Je viens de finir l'épisode, ce gars a 28 ans pas 18 ahaha c'est fou à quel point il a la tête sur les épaules Allez checker ça ! https://t.co/UrDSvmPtNZ — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 27, 2026

Un jeune déjà installé en ELITE 2

En parallèle de ce portrait, Jonas Boulefaa continue de s’affirmer sportivement. Sous les ordres de David Morabito, il occupe un rôle non négligeable dans une équipe de Blois qui joue les premiers rôles en ELITE 2.

Sur la saison 2025-2026, il affiche en championnat 7,7 points à 44,4% de réussite aux tirs, dont 32,3% à 3-points, avec 3,2 rebonds en 21 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Jonas BOULEFAA Poste(s): Ailier Fort Taille: 207 cm Âge: 19 ans (16/01/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 7,7 #126 REB 3,2 #106 PD 0,6 #208

Un portrait qui donne envie de suivre la suite

Simple, agréable et déjà très structuré dans ses projets, Jonas Boulefaa apparaît comme l’un des jeunes profils les plus intéressants de sa génération. Cette vidéo de 45 minutes offre un éclairage précieux sur son état d’esprit et ses ambitions, loin des clichés.

La vidéo Deux Nuits Avec consacrée à Jonas Boulefaa est à retrouver ci-dessous :