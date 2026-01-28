Recherche
ELITE 2

[Vidéo] Une immersion de 45 minutes avec Jonas Boulefaa : Deux Nuits Avec dévoile son portrait

ELITE 2 - Jonas Boulefaa est au cœur d'une vidéo de 45 minutes signée Deux Nuits Avec, tout juste mise en ligne. Un long format immersif qui permet de mieux comprendre le choix fort du jeune ailier-fort de l'ADA Blois, resté en France malgré les sirènes de la NCAA.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Une immersion de 45 minutes avec Jonas Boulefaa : Deux Nuits Avec dévoile son portrait

Jonas Boulefaa après le succès de Blois contre la JL Bourg

Crédit photo : Tuan Nguyen

À 18 ans, Jonas Boulefaa continue de tracer sa route loin des standards habituels. Alors que de nombreux prospects de sa génération choisissent la NCAA, l’enfant de Meilhan-sur-Garonne a préféré rester en France pour lancer sa carrière professionnelle. Un parcours et une réflexion désormais mis en lumière dans une vidéo de 45 minutes réalisée par Deux Nuits Avec, récemment sortie, et à retrouver ci-dessous.

Une vidéo immersive pour comprendre son choix de carrière

Réalisé par Florian Gautier pour Deux Nuits Avec en marge de la réception de la JL Bourg en Coupe de France, cet opus s’attarde sur le quotidien du jeune poste 4 de l’ADA Blois. Tout juste sorti du Pôle France, Jonas Boulefaa y explique pourquoi il a décliné plusieurs offres américaines, dont une très sérieuse proposition d’Illinois, pour évoluer dès maintenant dans le monde senior français.

Le format long permet de saisir la cohérence de son raisonnement : progresser au contact d’adultes, gagner du temps de jeu dans un cadre professionnel et construire sa carrière étape par étape, sans brûler les étapes, même s’il confie que la NBA reste son objectif.

LIRE AUSSI

Du parquet à la vie quotidienne

La force de cette vidéo réside dans son approche globale. Au-delà du joueur, Deux Nuits Avec dresse le portrait d’un jeune homme posé et réfléchi. On y découvre Jonas Boulefaa dans sa vie privée, notamment entouré de son père et de son oncle, mais aussi en dehors du basket, entre cuisine, culture et visites du château de Blois.

Cette immersion souligne une maturité rare pour son âge, ainsi qu’une curiosité et une ouverture d’esprit qui transparaissent également sur le terrain.

Un jeune déjà installé en ELITE 2

En parallèle de ce portrait, Jonas Boulefaa continue de s’affirmer sportivement. Sous les ordres de David Morabito, il occupe un rôle non négligeable dans une équipe de Blois qui joue les premiers rôles en ELITE 2.

Sur la saison 2025-2026, il affiche en championnat 7,7 points à 44,4% de réussite aux tirs, dont 32,3% à 3-points, avec 3,2 rebonds en 21 minutes par match.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jonas Boulefaa.jpg
Jonas BOULEFAA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 207 cm
Âge: 19 ans (16/01/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,7
#126
REB
3,2
#106
PD
0,6
#208

Un portrait qui donne envie de suivre la suite

Simple, agréable et déjà très structuré dans ses projets, Jonas Boulefaa apparaît comme l’un des jeunes profils les plus intéressants de sa génération. Cette vidéo de 45 minutes offre un éclairage précieux sur son état d’esprit et ses ambitions, loin des clichés.

La vidéo Deux Nuits Avec consacrée à Jonas Boulefaa est à retrouver ci-dessous :

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
super reportage je connaissais mal ce joueur prometteur et qui a l'air d'avoir les pieds sur terre avec un encrage familiale et territoriales fort, il faudrait faire plus de doc sur nos pépites, bravo
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
