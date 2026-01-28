Recherche
NBA

Les Clippers dominent le Jazz d'Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive

Kawhi Leonard, James Harden et Kris Dunn mènent Los Angeles vers la victoire face au Jazz. Les Clippers remportent leur huitième succès en dix matchs et consolident leur place en play-in.
00h00
Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive

Kawhi Leonard, James Harden et l’ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Les Los Angeles Clippers ont pris le meilleur sur le Utah Jazz 115-103 au Delta Center ce mardi 27 janvier, grâce à une montée en puissance décisive en seconde période. Kawhi Leonard, James Harden et l’ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.

Les Clippers maintiennent leur dynamique positive

Cette victoire permet aux Clippers (22-24, 10e à l’Ouest) de poursuivre leur excellente série du moment, avec désormais huit succès lors de leurs dix derniers matchs. L.A. s’accroche ainsi à la dixième et dernière place qualificative pour le play-in tournament dans la Conférence Ouest, une position cruciale à ce stade de la saison régulière.

Pour le Jazz (15-32, 13e à l’Ouest), cette défaite confirme les difficultés rencontrées cette saison. Utah possède actuellement le sixième plus mauvais bilan de la NBA, avec seulement deux victoires de plus que les Brooklyn Nets et quatre de moins que les Charlotte Hornets, en pleine progression.

Le retour de Markkanen insuffisant pour Utah

Ace Bailey a terminé meilleur marqueur du Jazz avec 20 points, mais cela n’a pas suffi face à l’efficacité collective des Clippers. Lauri Markkanen effectuait son retour dans la rotation après avoir manqué les sept derniers matchs et huit des neuf précédents. La star finlandaise du Jazz affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 27,9 points et 7,2 rebonds de moyenne, accompagnés de 48% de réussite au tir et 36,5% à 3-points.

Le Jazz devait composer sans Keyonte George (repos) et Jusuf Nurkic (maladie) pour cette rencontre. Ces absences ont pesé dans la rotation d’une équipe qui peine à trouver la régularité nécessaire pour inverser sa dynamique négative en cette seconde partie de saison.

