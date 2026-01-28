Tarbes : Le Palais des sports bientôt rénové, malgré les oppositions

La rénovation du Palais des sports de Tarbes n’en finit pas de faire parler. Alors que les travaux sont annoncés depuis plusieurs années, la maire de la ville, Andrée Doubrère, a tenu cette semaine à clarifier la situation et à répondre aux critiques émises par ses opposants : « Contrairement à ce que certains peuvent laisser entendre, la rénovation du Palais des sports aura bel et bien lieu », a affirmé l’édile au sein de La Dépêche du Midi, souhaitant lever toute ambiguïté autour de l’avenir de l’équipement.

Un chantier attendu par les clubs et associations sportives locales, confrontés depuis longtemps aux limites d’une salle vieillissante.

Un projet municipal contesté

Sans les nommer directement, Andrée Doubrère a répondu aux élus et candidats d’opposition qui remettent en cause la pertinence du projet. Parmi eux, le candidat UDR Éric Peyrègne, qui plaide pour une toute autre vision : la construction d’une Aréna de 5 000 places, pensée comme une infrastructure polyvalente capable d’accueillir compétitions sportives, concerts et séminaires : « Je préfère dépenser 14 millions d’euros dans une nouvelle structure polyvalente, cofinancée à 70 % par un gestionnaire privé, que 12 millions pour rénover une salle de seulement 700 places », a-t-il déclaré lors de sa cérémonie de vœux la semaine dernière.

Un argument auquel la municipalité oppose la nécessité de maintenir et moderniser un équipement existant, largement utilisé par le tissu sportif local.

Une salle provisoire pendant les travaux

Afin d’éviter toute interruption des activités sportives pendant le chantier, une structure provisoire de 800 places sera construite à proximité immédiate du Palais des sports. Elle accueillera notamment les rencontres officielles de l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, club pensionnaire de Nationale 1 masculine (NM1), durant la période des travaux.

À travers cette rénovation, la Ville de Tarbes souhaite moderniser un équipement vieillissant, améliorer l’accueil du public et des sportifs, et préserver l’attractivité sportive du territoire. Le début des travaux est prévu courant 2026.