Encore menacé de manquer les playoffs, le CEP Lorient écarte son coach

Déçu dans ses ambitions d’ÉLITE 2 depuis de longues années, le CEP Lorient est encore menacé d’un gros échec cette saison. Autrefois deuxième de la Poule A, l’équipe bretonne a désormais chuté à la sixième place, lestée d’une série de quatre revers consécutifs, et son billet pour la poule haute ne tient plus qu’à un fil à cinq journées de la fin de la première phase.

Par conséquent, le Cercle d’Éducation Physique Lorient Breizth Basket a décidé de trancher dans le vif. Arrivé sur le banc lors de l’été 2024, le coach Pascal Thibaud a été « dispensé du suivi des entrainements et matchs dans le cadre d’une réorganisation interne ».

En clair, l’ancien entraîneur de Rennes a été écarté en raison de cette spirale négative. Après neuf victoires en onze matchs pour démarrer la saison, Lorient n’a toujours pas gagné en 2026, et n’arrive désormais même plus à exister dans les matchs (-13 et -21 à domicile contre Rennes et Tarbes-Lourdes, -20 à Fougères).

Les playoffs déjà en danger

« Nous n’avons plus le niveau de jeu qui était le nôtre il y a encore quelques semaines », disait le désormais ex-entraîneur morbihannais à Ouest France vendredi dernier, avant la réception de l’UTLB. « Bien sûr que notre situation est inquiétante car nous n’arrivons pas à tenir une bonne prestation pendant 40 minutes. »

Revenait donc planer le spectre d’une saison similaire à celle de 2024/25, la première de Thibaud aux manettes de Lorient. Les Cepistes avaient terminé à la huitième place de la Poule A, la première non-qualificative pour la poule haute, qui attribue les billets pour les playoffs, auquel le club n’a plus goûté depuis sa demi-finale crève-cœur en 2022 contre Mulhouse (défaite 72-73 lors de la belle). Ils avaient donc dû se contenter d’un printemps déprimant en poule basse, simplement pour pérenniser le club en Nationale 1, loin des objectifs publiquement affichés…

L’intérim pour Thomas Le Roux

Alors que Rennes, qui dispose du panier-average en prime, est revenu à une seule petite longueur derrière, c’est donc son adjoint Thomas Le Roux (38 ans) qui va « provisoirement » lui succéder. Originaire de Vannes, formé à Bordeaux, arrivé au CEP en 2016, il a d’abord entraîné l’équipe féminine en NF3, avant de devenir les coach des U15 et U18 France masculins. Depuis 2023, il officiait comme adjoint, d’abord de Morgan Belnou puis de Pascal Thibaud donc. Il devrait avoir vendredi la responsabilité d’un déplacement à haute pression du côté de Tours.