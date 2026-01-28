ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »

Carla Leite (1,75 m, 21 ans) n’a pas vraiment eu le temps de souffler. À peine sa saison WNBA terminée à Golden State, la meneuse française a repris un avion pour rejoindre Saragosse et plonger dans une nouvelle aventure européenne. Une succession d’étapes qui illustre parfaitement la trajectoire actuelle de la joueuse de 21 ans, propulsée en quelques mois sur deux continents majeurs du basket féminin. Entre adaptation mentale, découverte de nouveaux environnements et remise en question permanente, la saison de Carla Leite est dense, formatrice et parfois déroutante.

Un enchaînement express entre la WNBA et l’Espagne

Si physiquement, Carla Leite assure aller bien, c’est surtout sur le plan mental que la transition a été la plus exigeante. Enchaîner sans véritable coupure, sans vacances ni retour prolongé en famille, a pesé davantage que les minutes passées sur le parquet. La fin de saison WNBA s’est conclue très vite, presque brutalement, avec des réunions de clôture, un avion pris dans la foulée et une arrivée immédiate en Espagne.

« Dès qu’on a été éliminées des playoffs, le jour d’après j’ai eu des réunions pour clôturer ma saison W, après j’ai pris directement mon avion. Je suis allée récupérer ma voiture et je suis directement allée sur Saragosse (…) Ce n’était pas forcément fatigant physiquement, c’était plus mentalement », explique-t-elle, évoquant cette impression de ne pas avoir eu le temps de réaliser ce qu’elle vivait, après avoir touché du doigt un rêve longtemps poursuivi.

PROFIL JOUEUR Carla LEITE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 21 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7 #88 REB 1,3 #138 PD 1,9 #71

La draft et la préparation en amont

Si tout semble s’être accéléré récemment, Carla Leite rappelle que son intégration en WNBA ne s’est pas faite sans anticipation. Draftée l’année précédente, en 2024, elle a pu préparer cette échéance durant sa saison à Villeneuve-d’Ascq.

« J’ai eu le temps de me préparer entre guillemets pendant mon année à Villeneuve, en sachant que j’allais sûrement intégrer une équipe de WNBA. »

Cette année de transition lui a permis d’aborder l’étape américaine avec davantage de recul, même si la réalité du quotidien WNBA s’est révélée intense une fois sur place.

Langue, culture et adaptation : le défi du quotidien

Passer des États-Unis à l’Espagne en quelques semaines impose aussi une capacité d’adaptation extra-sportive. Pour Carla Leite, la langue a constitué le principal obstacle. Heureusement, la présence de plusieurs francophones dans son entourage – Migna Touré, Janelle Salaün puis Iliana Dossou-Yovo Rupert à Golden State, Ornella Bankole et Aminata Gueye à Saragosse – a facilité ses débuts, tout comme l’accueil bienveillant de ses coéquipières étrangères.

« Les filles, peu importe qu’elles soient Américaines ou étrangères, ont été hyper cool avec moi (…) Elles m’ont appris plein de mots, donc ça n’a pas été aussi compliqué que ce que je pensais. »

Cette intégration progressive lui a permis de se concentrer sur l’essentiel : trouver ses repères sur le terrain, dans un environnement pourtant très différent de ce qu’elle avait connu jusque-là.

WNBA : vitesse, impact physique et approche mentale

Sur le plan du jeu, la WNBA a marqué Carla Leite par son intensité. Le rythme y est plus élevé, les possessions plus courtes et l’impact physique nettement supérieur à celui observé dans la plupart des championnats européens. « Physiquement, les joueuses sont très différentes, c’est beaucoup plus dur que dans les autres championnats. »

Mais au-delà de l’aspect athlétique, c’est surtout l’approche mentale qui l’a frappée. « L’approche est beaucoup plus positive, avec beaucoup de communication », souligne-t-elle, insistant sur une culture où l’erreur est perçue comme un outil d’apprentissage plutôt qu’une faute sanctionnée. Une philosophie qu’elle juge très enrichissante.

Un rôle spécifique à apprivoiser à San Francisco

Pour la première fois de sa jeune carrière, Carla Leite a dû accepter un rôle clairement identifié de joueuse de rotation. « C’était une des premières fois où j’avais ce rôle de backup (…) Je ne savais pas quand la coach allait demander le changement, donc j’étais tout le temps prête. »

Gérer une préparation d’avant-match très codifiée, parfois déroutante, et rester prête en permanence. « Je n’ai pas essayé de changer ma personnalité sur le terrain », explique-t-elle, préférant s’appuyer sur les qualités qui avaient fait sa force en France. Une capacité d’adaptation essentielle pour s’installer durablement à ce niveau.

Saragosse : un temps d’adaptation nécessaire

Son arrivée en Liga Femenina Endesa n’a pas été immédiate sur le plan du jeu. Intégrer un collectif déjà rodé depuis plusieurs semaines a demandé de la patience et de l’écoute. Peu à peu, Carla Leite a trouvé sa place dans un système qui lui permet de s’exprimer davantage. Aujourd’hui, la Varoise se dit satisfaite de son rôle et de son ressenti en Espagne, estimant évoluer dans un cadre cohérent avec ses qualités : « Ici, on joue un jeu où je peux m’exprimer comme je le souhaite. »

Des objectifs élevés pour la deuxième partie de saison

Collectivement, Saragosse vise le Final 6, un objectif assumé alors que le club accueille une nouvelle fois l’évènement. En championnat, l’ambition est claire : tout gagner. Leader à ce stade de la saison, le club aragonais a parfaitement lancé son exercice, et Carla Leite espère que cette dynamique se poursuivra jusqu’au bout.

La vuelta de Carla Leite a las pistas tras el susto ante IDK: 4 puntos, 3 asistencias y 1 robo pic.twitter.com/exmDArpnvj — Cristian (@DouBasket28) January 21, 2026

Les Bleues et la suite du parcours international

Concernant l’équipe de France, la meneuse se montre disponible et motivée. « Si je suis appelée, oui, il n’y a aucune raison que je ne fasse pas partie de cette fenêtre. »

Absente lors de la dernière fenêtre pour des raisons médicales, elle répondra à l’appel si elle est sélectionnée pour les prochaines échéances, notamment en vue de la Coupe du Monde en septembre. Une perspective qui s’inscrit naturellement dans la continuité de son développement.

Un avenir encore flou en WNBA

À court terme, l’avenir de Carla Leite en WNBA reste incertain. Les discussions avec le staff sont en cours, mais le contexte global de la ligue rend les projections délicates. Si elle conserve une attache forte avec San Francisco, la joueuse reconnaît ne pas être totalement satisfaite de sa première saison.



« Je ne suis pas forcément satisfaite de ma première saison (… ) Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus », confie-t-elle, nourrissant l’espoir de trouver, à l’avenir, un cadre lui permettant de s’exprimer pleinement.

La vie aux États-Unis, entre surprise et découverte

En dehors du basket, Carla Leite garde un souvenir globalement positif de son expérience étasunienne. Les infrastructures impressionnantes contrastent avec certaines désillusions, notamment sur la météo nord-californienne ou la nourriture. « Je pensais que Californie, ça voulait dire soleil, mais au final il faisait super froid, il y avait du vent », indique celle qui a grandi sur la cote méditerranéenne.

Mais l’ensemble reste marquant, formateur et enrichissant à bien des égards : « Au final, l’expérience était vraiment marquante. »

Prendre du plaisir et continuer à progresser

Individuellement, la meneuse identifie déjà certains axes de travail, notamment son tir à 3-points. Sans se fixer de plan rigide, elle préfère avancer étape par étape, guidée par ses sensations et ses besoins du moment.

« J’ai juste envie de prendre du plaisir et montrer de quoi je suis capable », résume-t-elle, consciente que tout s’enchaîne très vite et qu’il est parfois difficile de savourer le chemin parcouru.