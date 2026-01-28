Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize

Arrivée à South Carolina début janvier, Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) vit ses premières semaines américaines dans un contexte relevé. Au sein des Gamecocks, actuels cadors de la NCAA féminine, la Clermontoise alterne les temps forts et les matchs plus discrets, tout en poursuivant son adaptation à un nouvel environnement, sportif comme culturel.

Une meilleure marque offensive malgré une défaite

Jeudi, face à Oklahoma, Alicia Tournebize a signé sa meilleure performance offensive depuis son arrivée aux États-Unis. En 14 minutes de jeu, la native de l’Allier a inscrit 9 points et capté 3 rebonds, montrant une vraie efficacité dans ses minutes sur le parquet. Une contribution encourageante, même si South Carolina s’est incliné 82-94 après prolongation, au terme d’un match accroché.

Cette rencontre a notamment mis en lumière certaines qualités déjà identifiées chez la Française, capable d’impacter près du cercle mais aussi à mi-distance, dans un collectif où les responsabilités sont déjà bien réparties.

It’s a simple play on the surface, but this catch and finish by Alicia Tournebize encapsulates why I’m so excited about her She not only moves extremely well for her height and size, but there isn’t any clunkiness She’s natural & fluid Her second jump is extremely quick, too https://t.co/22OtTUcm10 pic.twitter.com/mQKchzkF38 — Joshua (@pointmadejosh) January 23, 2026

Un rôle plus discret dans une large victoire

Deux jours plus tard, le contexte était bien différent. Opposées à Vanderbilt, les Gamecocks ont largement dominé la rencontre (103-74). Dans ce succès sans suspense, Alicia Tournebize est restée muette au scoring en 13 minutes, mais a tout de même apporté avec un rebond et une interception, dans un match rapidement maîtrisé par son équipe.

Un scénario inverse, qui illustre bien la concurrence et la profondeur d’effectif de South Carolina, où chaque minute doit être gagnée et exploitée.

Des débuts observés de près depuis la France

Ancienne coéquipière de la Française à Bourges, Kariata Diaby (1,93 m, 30 ans) a livré un regard éclairant sur ses premiers pas américains, dans un entretien accordé à The Greenville News.

« Alicia apprend très vite. Sur l’année où elle a rejoint l’équipe première de Bourges, elle a prouvé qu’elle avait sa place parmi nous », expliquait l’intérieure internationale ivoirienne, aujourd’hui revenue en France après un passage en WNBA. « Pour sa première saison, elle était observatrice, ce qui est normal vu son âge, mais avec le temps elle va devenir une très grande joueuse, complète à tous les niveaux. »

Des propos qui confirment le potentiel déjà entrevu chez Tournebize, encore en phase de découverte mais déjà capable d’apporter par séquences.

South Carolina solidement installée dans le haut de la NCAA

Collectivement, la dynamique reste excellente. Avec 20 victoires pour seulement 2 défaites, South Carolina affiche actuellement le troisième meilleur bilan global de la NCAA. Les Gamecocks tenteront de poursuivre sur cette lancée ce vendredi face à Auburn, 11e de la South East Conference, dans un nouveau test pour un groupe toujours en quête de constance au plus haut niveau.

Pour Alicia Tournebize, l’enjeu reste clair : continuer à apprendre, saisir les opportunités et s’inscrire progressivement dans la rotation d’une machine taillée pour les sommets.