Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale

Caitlin Clark s’apprête à découvrir un nouveau terrain de jeu. NBC Sports a annoncé mardi que la star de l’Indiana Fever rejoindrait la couverture NBA de la chaîne en tant que contributrice spéciale pour l’émission « Sunday Night Basketball ». Sa première apparition est prévue le 1er février lors du match Lakers–Knicks au Madison Square Garden.

Une collaboration logique entre Clark et NBC Sports

Cette association s’inscrit dans une stratégie cohérente puisque NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation, et Clark avait déjà annoncé un partenariat marketing avec Xfinity en mars 2024. La joueuse de 24 ans avait également fait une apparition remarquée dans « Saturday Night Live » sur NBC en avril 2024.

PROFIL JOUEUR Caitlin CLARK Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 24 ans (22/01/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 16,5 #15 REB 5 #32 PD 8,8 #2

Clark rejoindra l’équipe de « Basketball Night in America » composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady, tous membres du Basketball Hall of Fame. « Je suis vraiment excitée de faire partie de l’équipe Basketball Night in America cette saison », a déclaré Clark dans un communiqué. « Carmelo, Vince et Tracy sont des légendes du jeu et Maria est une vraie professionnelle. Ce sera vraiment amusant de les rejoindre quelques fois cette saison. »

Sam Flood, producteur exécutif de NBC Sports, justifie ce choix : « Il n’y a pas de figure plus emblématique dans le basketball féminin en ce moment, ou dans le jeu en général. Nous nous sommes dit : ayons une conversation plus large' »

Caitlin Clark is making her NBA broadcast debut 🎙️🔥 tune in on February 1 and March 29 as she joins @NBCSports as a special contributor. congrats, CC! pic.twitter.com/2MeTj9faRN — Indiana Fever (@IndianaFever) January 27, 2026

Un profil parfait pour la télévision

Clark possède un palmarès impressionnant qui légitime sa présence à l’antenne. Double All-Star WNBA et sélectionnée dans la première équipe All-WNBA en 2024, elle a remporté le titre de rookie of the year après avoir été sélectionnée en première position de la draft. À Iowa, elle est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA Division I avec 3 951 points.

Malgré une saison 2025 écourtée par les blessures – limitée à seulement 13 matchs avec des moyennes de 16,5 points, 5,0 rebonds et 8,8 passes – Clark conserve une popularité immense. Les Fever ont atteint les demi-finales des playoffs avant de s’incliner face aux futures championnes de Las Vegas.

Clark effectuera une seconde apparition le 29 mars lors du match entre les Knicks et le Thunder d’Oklahoma City, champions en titre. « Elle va être dans une arène de basketball, comme elle l’est toujours, et dans sa zone de confort », confie Flood, convaincu que « le terrain de basketball reste sa seconde maison. »