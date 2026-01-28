Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale

La star de l'Indiana Fever, Caitlin Clark fait ses débuts télévisés avec NBC Sports. Elle rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" pour deux matchs NBA, marquant une nouvelle étape dans sa carrière médiatique.
|
00h00
Résumé
Écouter
Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale

Clark rejoindra l’équipe de « Basketball Night in America » composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Caitlin Clark s’apprête à découvrir un nouveau terrain de jeu. NBC Sports a annoncé mardi que la star de l’Indiana Fever rejoindrait la couverture NBA de la chaîne en tant que contributrice spéciale pour l’émission « Sunday Night Basketball ». Sa première apparition est prévue le 1er février lors du match LakersKnicks au Madison Square Garden.

Une collaboration logique entre Clark et NBC Sports

Cette association s’inscrit dans une stratégie cohérente puisque NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation, et Clark avait déjà annoncé un partenariat marketing avec Xfinity en mars 2024. La joueuse de 24 ans avait également fait une apparition remarquée dans « Saturday Night Live » sur NBC en avril 2024.

PROFIL JOUEUR
Caitlin CLARK
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 24 ans (22/01/2002)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
16,5
#15
REB
5
#32
PD
8,8
#2

Clark rejoindra l’équipe de « Basketball Night in America » composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady, tous membres du Basketball Hall of Fame. « Je suis vraiment excitée de faire partie de l’équipe Basketball Night in America cette saison », a déclaré Clark dans un communiqué. « Carmelo, Vince et Tracy sont des légendes du jeu et Maria est une vraie professionnelle. Ce sera vraiment amusant de les rejoindre quelques fois cette saison. »

Sam Flood, producteur exécutif de NBC Sports, justifie ce choix : « Il n’y a pas de figure plus emblématique dans le basketball féminin en ce moment, ou dans le jeu en général. Nous nous sommes dit : ayons une conversation plus large' »

Un profil parfait pour la télévision

Clark possède un palmarès impressionnant qui légitime sa présence à l’antenne. Double All-Star WNBA et sélectionnée dans la première équipe All-WNBA en 2024, elle a remporté le titre de rookie of the year après avoir été sélectionnée en première position de la draft. À Iowa, elle est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA Division I avec 3 951 points.

Malgré une saison 2025 écourtée par les blessures – limitée à seulement 13 matchs avec des moyennes de 16,5 points, 5,0 rebonds et 8,8 passes – Clark conserve une popularité immense. Les Fever ont atteint les demi-finales des playoffs avant de s’incliner face aux futures championnes de Las Vegas.

LIRE AUSSI

Clark effectuera une seconde apparition le 29 mars lors du match entre les Knicks et le Thunder d’Oklahoma City, champions en titre. « Elle va être dans une arène de basketball, comme elle l’est toujours, et dans sa zone de confort », confie Flood, convaincu que « le terrain de basketball reste sa seconde maison. »

NBA
NBA
Suivre
WNBA
WNBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Lamine Kebe lors d'Orléans - Blois ce mardi 27 janvier en Leaders Cup ELITE 2
ELITE 2
00h00Orléans retrouve le succès ; « Cette victoire fait du bien », reconnaît Lamine Kébé
Alicia Tournebize prend peu à peu sa place dans la rotation de South Carolina en NCAA
À l’étranger
00h00Deux nouvelles performances contrastées pour Alicia Tournebize
Trophée Coupe de France
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France
EuroLeague
00h00Will Rayman, pari réussi : +3 ans au Maccabi Tel-Aviv pour l’ancien intérieur de Saint-Quentin !
Espoirs ELITE 2
00h00Deux Français appelés au sein de la Next Gen Team pour le premier tournoi de qualification pour l’EuroLeague juniors
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Orléans en passe de pulvériser le record de la meilleure affluence de LNB, Paris n°1 en Betclic ÉLITE
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
La salle de Tarbes-Lourdes devrait être rénové
NM1
00h00Tarbes : Le Palais des sports bientôt rénové, malgré les oppositions
Basketball Champions League
00h00Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !
1 / 0
Livenews NBA
James pourrait apporter de l'expérience à des Cavaliers qui peinent à confirmer les attentes placées en eux.
NBA
00h00LeBron James vers Cleveland : un retour spectaculaire aux Cavaliers évoqué
Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d'une élongation de grade 1 au même mollet gauche.
NBA
00h00Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur
Clark rejoindra l'équipe de "Basketball Night in America" composée de la présentatrice Maria Taylor et des analystes Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady.
NBA
00h00Caitlin Clark rejoint NBC pour couvrir la NBA en tant que contributrice spéciale
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
1 / 0