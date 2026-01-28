Recherche
NBA

Evan Mobley blessé au mollet, les Cavaliers privés de leur intérieur

Evan Mobley souffre d'une élongation au mollet gauche et sera absent entre une et trois semaines. Le défenseur de l'année en titre des Cleveland Cavaliers s'est blessé lors de la victoire contre Orlando Magic lundi soir.
00h00
Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d’une élongation de grade 1 au même mollet gauche.

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers vont devoir composer sans leur pilier défensif Evan Mobley pour les prochaines semaines. L’ailier-fort de 2,13m s’est blessé au mollet gauche lors de la victoire 114-98 contre le Orlando Magic lundi soir, et une IRM réalisée mardi a confirmé une élongation qui le tiendra éloigné des parquets entre une et trois semaines.

Une récidive qui inquiète Cleveland

Cette blessure n’est malheureusement pas une première pour Mobley cette saison. Le joueur de 24 ans avait déjà manqué cinq matchs en décembre à cause d’une élongation de grade 1 au même mollet gauche. Cette récidive survient au pire moment pour les Cavaliers, qui s’apprêtent à entamer un road trip de cinq matchs sur la côte ouest après avoir reçu les Los Angeles Lakers mercredi soir.

Mobley avait ressenti une gêne au mollet après le match contre Orlando, où il avait pourtant brillé avec 20 points, 9 rebonds et 2 contres en 35 minutes. Cette performance lui avait d’ailleurs permis d’atteindre la barre symbolique des 500 contres en carrière, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à réaliser cet exploit.

Un coup dur pour la dynamique des Cavaliers

L’absence du défenseur de l’année en titre tombe particulièrement mal pour Cleveland, qui venait de retrouver des couleurs avec quatre victoires consécutives. Les Cavaliers affichent actuellement un bilan de 28 victoires pour 20 défaites.

Mobley compile cette saison des moyennes de 17,9 points, 8,8 rebonds et 4 passes décisives en 42 matchs disputés. Deuxième meilleur contreur de la NBA avec 2,0 contres par match, sa présence défensive sera cruellement manquée. L’équipe affiche un bilan de 3 victoires pour 3 défaites sans lui cette saison.

Si la blessure devait le tenir éloigné des parquets pendant trois semaines complètes, Mobley manquerait sept matchs et ne reviendrait qu’après la pause du All-Star Game. Cette absence pourrait également compromettre sa participation potentielle au match des étoiles, même s’il venait à être sélectionné.

