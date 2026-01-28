Giannis Antetokounmpo sur le marché : les Bucks face à un dilemme historique

Les Bucks se trouvent à un tournant décisif de leur histoire

Selon les informations d’ESPN et de Shams Charania, la franchise du Wisconsin écoute désormais les offres pour Giannis Antetokounmpo, et la superstar grecque serait prête à accepter un transfert vers une nouvelle équipe NBA, que ce soit avant la deadline du 5 février ou durant l’intersaison.

Depuis sa draft en 2013, Antetokounmpo s’est montré loyal envers Milwaukee, signant des extensions en 2016, 2020 et 2023. De son côté, le general manager Jon Horst a tout misé sur la construction d’une équipe compétitive autour de sa star, espérant recréer la magie de 2021 qui avait permis aux Bucks de remporter leur premier titre en 50 ans.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Cependant, les mouvements spectaculaires de ces dernières saisons n’ont pas porté leurs fruits. Le trade controversé pour récupérer Damian Lillard en 2023 et le recrutement du pivot Myles Turner l’été dernier n’ont pas rapproché Milwaukee d’un nouveau titre. Avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 27 défaites, les Bucks se dirigent vers leur pire saison depuis dix ans.

Les statistiques révèlent la dépendance totale de l’équipe envers son leader : Milwaukee accuse un différentiel de -11,2 points par 100 possessions quand Antetokounmpo n’est pas sur le parquet. Cette réalité, combinée au fait que le joueur de 31 ans entrera dans la dernière année de son contrat, a créé un sentiment généralisé dans la ligue qu’un transfert n’a jamais été aussi proche.

Des options limitées pour reconstruire

Si les Bucks décident de ne pas échanger leur franchise player, leurs alternatives restent restreintes. Après les transferts impliquant Jrue Holiday et Lillard, puis la signature de Turner, Milwaukee dispose de peu d’assets échangeables. La franchise possède son choix de draft 2031 ou 2032, mais sa masse salariale est déséquilibrée avec 11 joueurs sur 15 gagnant entre 2,3 et 5,1 millions de dollars.

Les contrats les plus attractifs pour d’éventuels échanges avant le 5 février restent ceux de Turner (25,3 millions), Kyle Kuzma (22,4 millions) et Bobby Portis (13,5 millions). Avec Antetokounmpo absent pour une période prolongée, Horst et sa direction pourraient choisir d’attendre l’été pour se restructurer.

L’ironie de la situation veut que Milwaukee, en ratant les playoffs, ajoute un choix de loterie à l’effectif actuellement cinquième plus âgé de la ligue. Dès la nuit de la draft, les Bucks pourraient échanger trois choix de premier tour (2026, 2031 et 2033) pour renforcer l’équipe autour de leur star. Mais la question demeure : quelles franchises disposent du capital nécessaire pour acquérir un joueur de ce calibre ?