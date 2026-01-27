Recherche
NBA

Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando

Mitchell guide Cleveland vers sa quatrième victoire consécutive avec une magnifique performance offensive de 45 points face au Magic d'Orlando, battu 114-98 dans une démonstration collective réussie.
00h00
Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando

L’arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers ont dominé le Magic 114-98, portés par une performance exceptionnelle de Donovan Mitchell qui a inscrit 45 points. Cette victoire marque la quatrième consécutive pour Cleveland, qui continue son ascension au classement de la Conférence Est.

Mitchell a été tout simplement inarrêtable, shootant à 15/25 au tir dont 5/8 à 3-points en 35 minutes de jeu. L’arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points, permettant aux Cavaliers de renverser un déficit initial de dix points pour mener 61-56 à la pause.

LIRE AUSSI

Un duel offensif remporté face à Paolo Banchero

Malgré une excellente performance de Paolo Banchero, auteur de 37 points et 10 rebonds pour Orlando, les Cavaliers ont su faire la différence grâce à leur profondeur d’effectif. Evan Mobley a apporté 20 points et 9 rebonds, confirmant sa montée en puissance récente, tandis que Jaylon Tyson, récemment sélectionné pour le Rising Stars Game 2026, a contribué avec 14 points, 9 rebonds et 4 passes décisives.

Le tournant du match s’est produit au deuxième quart-temps, quand Cleveland a renversé la vapeur par un 39-24 après avoir été mené 38-27. Mitchell a pris les choses en main dès le retour des vestiaires, inscrivant notamment un 2+1 et un 3-points pour donner le ton à son équipe.

Cette performance représente le 25ème match à plus de 30 points pour Mitchell cette saison, le quatrième meilleur total de la ligue, et son cinquième match à plus de 40 points. Les Cavaliers affichent désormais un bilan de 28-20, soit leur meilleur différentiel de la saison.

Cleveland accueillera les Los Angeles Lakers mercredi prochain, fort de cette série de 11 victoires sur les 15 derniers matchs qui les maintient à la cinquième place de la Conférence Est, avec 3 matchs d’avance sur les Sixers.

