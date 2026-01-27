Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando

Les Cleveland Cavaliers ont dominé le Magic 114-98, portés par une performance exceptionnelle de Donovan Mitchell qui a inscrit 45 points. Cette victoire marque la quatrième consécutive pour Cleveland, qui continue son ascension au classement de la Conférence Est.

Mitchell a été tout simplement inarrêtable, shootant à 15/25 au tir dont 5/8 à 3-points en 35 minutes de jeu. L’arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points, permettant aux Cavaliers de renverser un déficit initial de dix points pour mener 61-56 à la pause.

Un duel offensif remporté face à Paolo Banchero

Malgré une excellente performance de Paolo Banchero, auteur de 37 points et 10 rebonds pour Orlando, les Cavaliers ont su faire la différence grâce à leur profondeur d’effectif. Evan Mobley a apporté 20 points et 9 rebonds, confirmant sa montée en puissance récente, tandis que Jaylon Tyson, récemment sélectionné pour le Rising Stars Game 2026, a contribué avec 14 points, 9 rebonds et 4 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Paolo BANCHERO Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 23 ans (12/11/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 21,6 #34 REB 8,7 #24 PD 4,9 #51

Le tournant du match s’est produit au deuxième quart-temps, quand Cleveland a renversé la vapeur par un 39-24 après avoir été mené 38-27. Mitchell a pris les choses en main dès le retour des vestiaires, inscrivant notamment un 2+1 et un 3-points pour donner le ton à son équipe.

Cette performance représente le 25ème match à plus de 30 points pour Mitchell cette saison, le quatrième meilleur total de la ligue, et son cinquième match à plus de 40 points. Les Cavaliers affichent désormais un bilan de 28-20, soit leur meilleur différentiel de la saison.

Cleveland accueillera les Los Angeles Lakers mercredi prochain, fort de cette série de 11 victoires sur les 15 derniers matchs qui les maintient à la cinquième place de la Conférence Est, avec 3 matchs d’avance sur les Sixers.