Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait

Les Cleveland Cavaliers ont rendu cette victoire plus stressante qu’elle n’aurait dû l’être. Après avoir mené 56-32 à la mi-temps face aux Charlotte Hornets, ils ont vu leur adversaire revenir à quatre points dans le dernier quart-temps avant de finalement s’imposer 94-87.

Un premier acte parfait pour Cleveland

Les Cavaliers ont démarré la rencontre avec l’intensité défensive appropriée, limitant Charlotte à seulement 12 points dans le deuxième quart-temps. Donovan Mitchell a donné le ton avec 24 points au final, malgré 8 balles perdues qui ont alimenté le retour des Hornets. La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités, permettant aux visiteurs de prendre une avance de 21 points dès le premier quart-temps.

PROFIL JOUEUR Donovan MITCHELL Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 29 ans (07/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 28,9 #7 REB 4,8 #133 PD 5,7 #32

Evan Mobley a brillé en première mi-temps avec 13 points et 11 rebonds, enchaînant les dunks spectaculaires. Cependant, comme souvent cette saison, cette agressivité ne s’est pas prolongée sur les deux derniers quart-temps, Mobley ne marquant qu’un seul point en seconde période pour finir à 14 points et 14 rebonds.

Charlotte rate le coche malgré un sursaut tardif

Les Hornets ont payé cash leur mauvais début de match, ne réussissant que 26% de leurs tirs en première mi-temps. Brandon Miller a mené la charge offensive de Charlotte avec 24 points, tandis que la recrue Kon Knueppel a ajouté 21 points et 11 rebonds. Mais c’est LaMelo Ball qui a vécu un cauchemar, terminant à 1/15 aux tirs dont 0/10 à 3-points pour seulement 4 points inscrits.

L’équipe de Charles Lee n’a converti que 8 de ses 46 tentatives à 3-points et a été dominée au rebond 60-47. Malgré un retour impressionnant en seconde période, remportant cette partie du match 55-38, les Hornets n’ont pas pu combler complètement leur retard initial.

Cette cinquième victoire à l’extérieur lors des six derniers déplacements permet à Cleveland de poursuivre sa belle saison, même si l’absence de Darius Garland se fait sentir dans la gestion offensive. Les Cavaliers recevront Sacramento vendredi avant de se déplacer à Orlando.